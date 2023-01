Aumenta a 11 la cifra de muertos tras el tiroteo masivo en California

Los investigadores continúan este lunes indagando el motivo detrás de un tiroteo en un salón de baile del sur de California que dejó 11 muertos y 9 heridos.

Este lunes, una de las víctimas que había sido hospitalizada tras el tiroteo en un salón de baile de Monterey Park, falleció, llevando el total de muertes a 11.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Una de las 10 personas que había sido hospitalizada tras ser atacada por un hombre armado en Monterey Park, falleció este lunes, informó el LAC+USC Medical Center.

El tiroteo ocurrió después de una noche de celebraciones del Año Nuevo Lunar en la comunidad de Monterey Park en el Valle de San Gabriel. Aproximadamente 20 minutos después del tiroteo en Star Ballroom Dance Studio, el hombre armado apuntó a un segundo salón de baile en la comunidad cercana de Alhambra, donde fue desarmado, dijeron las autoridades.

El hombre identificado por el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles como el tirador, Huu Can Tran, de 72 años, fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida el domingo en una camioneta en el estacionamiento de un centro comercial de Torrance, dijo el departamento del alguacil.

El motivo del tiroteo sigue sin estar claro, dijo el domingo el alguacil Robert Luna.

"Eso es algo que los investigadores estaban tratando de aprender", dijo Luna. "Queremos saber qué diablos pasó aquí".

Hablando con NBC News, el alcalde de Monterey Park, Henry Lo, dijo que el motivo podría haber sido una relación personal conectada de alguna manera con el salón de baile. El alcalde Lo agregó que parecía haber una "historia de violencia doméstica", pero no proporcionó más detalles.

"Entendemos que puede haber tenido un historial de visitas a este salón de baile y tal vez la motivación tiene que ver con algunas relaciones personales, pero eso es algo que creo que los investigadores todavía están descubriendo e investigando y probablemente descubriremos más en las próximas horas o días", dijo Lo.

Las víctimas, cinco hombres y cinco mujeres, tenían entre 50, 60 y 70 años. Dos de las víctimas fallecidas fueron identificadas el lunes por la mañana por la oficina forense del condado de Los Ángeles.

Monterey Park es una ciudad de unos 60.000 habitantes en el extremo este de Los Ángeles. El tiroteo ocurrió en el centro de la ciudad donde carpas y farolillos rojos decoraban las calles para las festividades del Año Nuevo Lunar. Una gran pancarta proclamaba "¡Feliz Año del Conejo!"

El sitio web de Star Ballroom Dance Studio dijo que organizaría un evento el sábado por la noche llamado "Star Night" desde las 8 p.m. hasta las 11:30. No quedó claro de inmediato si el tirador conocía a alguien en el evento del salón de baile.

El presunto pistolero en un tiroteo masivo en Monterey Park ha sido identificado y confirman que ha muerto.

La congresista Judy Chu dijo que todavía tiene preguntas sobre el ataque, pero espera que los residentes ahora se sientan seguros.

"La comunidad tenía miedo de pensar que no debían ir a ningún evento porque había un tirador activo", dijo Chu, hablando en la conferencia de prensa del domingo. "¿Cuál fue el motivo de este tirador? ¿Tenía una enfermedad mental? ¿Era un abusador de violencia doméstica? ¿Cómo consiguió estas armas y fue por medios legales o no?"

El tirador llevaba lo que Luna describió como una pistola semiautomática con un cargador extendido. Se descubrió una segunda pistola en la camioneta donde murió Tran, dijeron las autoridades.

Una vigilia por las víctimas está programada para las 7 p.m. Lunes en Monterey Park.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.