Newsom nombra grupo de científicos que revisarán vacunas de coronavirus aprobadas por la FDA

El gobernador de California, Gavin Newsom, nombró este lunes a un grupo de médicos científicos del estado aclamados a nivel nacional y con experiencia en inmunización y salud pública para formar parte del Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica COVID-19, que revisará de forma independiente la seguridad y eficacia de cualquier vacuna que reciba la aprobación de la FDA para su distribución.

Si bien aún no existe una vacuna probada para COVID-19, estos principales expertos en salud, guiados por los principios de seguridad, equidad y transparencia, revisarán cualquier vacuna que reciba aprobación federal y verificarán su seguridad, antes de que California ponga a disposición una vacuna COVID-19 a los que corren mayor riesgo.

Según un comunicado de prensa del estado, el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica es una pieza clave del plan de distribución de la vacuna COVID-19 inicial del estado, que se presentó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el viernes. Muchos candidatos a vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos y California está implementando un sistema para la distribución y administración de vacunas a medida que se disponga de suministro.

El gobernador de California recordó que es necesario mantener la vigilancia, ponerse la mascarilla, distanciarse de grupos afuera de su casa y seguir las instrucciones de salud pública y respetar las reaperturas según la colorización del estado.

“Nuestra respuesta al COVID-19 ha sido y seguirá siendo líder con datos y ciencia, incluso en lo que respecta a las vacunas COVID-19”, dijo el gobernador Newsom. “California es líder en ciencia y al reunir a las mentes científicas más brillantes de nuestro estado, podemos garantizar que cualquier vacuna distribuida aquí cumpla con los requisitos de seguridad. Reconociendo que los suministros serán inicialmente limitados y que las primeras dosis de vacunas deben ir a los trabajadores de la salud, los socorristas y otras personas que son especialmente vulnerables a esta enfermedad, estamos trabajando para garantizar que la administración y distribución de una vacuna aprobada sea equitativa ".

El proceso de planificación de California para la eventual distribución y administración de la vacuna COVID-19 está guiado por los principios generales de garantizar que la vacuna COVID-19 cumpla con los requisitos de seguridad; asegurar que la vacuna se distribuya y administre de manera equitativa, al principio, a quienes tienen el mayor riesgo de infectarse y propagar COVID-19; y transparencia, incorporando a las partes interesadas de la comunidad desde el principio.

“Si bien una pequeña cantidad de dosis de una vacuna aprobada por la FDA podría implementarse antes de fin de año, la realidad es que la pandemia de COVID-19 estará con nosotros hasta bien entrado el 2021, y es probable que la distribución generalizada de la vacuna no ocurra durante muchos meses más. ”, dijo la Dra. Erica Pan, funcionaria interina de salud pública estatal. “En todo el país, los estados están viendo aumentos en la transmisión de COVID-19, pero gracias a la adherencia de los californianos a nuestra guía de salud pública y nuestra reapertura lenta y estricta, eso aún no ha sucedido aquí en California. Sigamos así: use una máscara, mantenga la distancia física, limite el contacto fuera de su hogar y lávese las manos ".

El Departamento de Salud Pública de California también alienta a todas las personas de seis meses de edad o mayores a vacunarse para protegerse de la gripe esta temporada para ayudarnos a mantenernos a todos más saludables este invierno.

Los miembros del Grupo de trabajo de revisión científica de seguridad que se nombran este lunes son: