El Salvador anuncia medidas para aliviar la crisis económica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el jueves que implementará once medidas para aliviar la crisis económica que ya golpeaba a este pequeño país centroamericano y que se ha visto acentuada por la invasión rusa de Ucrania.

En las últimas semanas, los salvadoreños han denunciado el incremento del precio del combustible y de los productos de la canasta básica, y pidieron que se tomen medidas para evitar que la situación se agrave aún más.

En un mensaje en la radio y la televisión estatales, Bukele afirmó que “la crisis económica causada por todo lo que deja la pandemia del COVID-19 se agudiza con el conflicto que actualmente se está viviendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN”.

El mandatario dijo que durante tres meses se suprimirá el cobro de dos impuestos al combustible, lo que equivale a una reducción de 0,16 y 0,10 centavos de dólar por galón, respectivamente. El dinero recaudado con estas dos tasas se empleaba para pagar las pensiones de los veteranos de guerra y el subsidio al transporte colectivo.

Bukele anunció también que se aumentará el subsidio al gas propano para un millón de hogares y se comprometió a no aumentar las tarifas eléctricas. Además, no se permitirá el alza del precio del transporte público.

Otra de las medidas es la supresión, por un año, de los aranceles de importación a 20 productos, entre ellos cereales, aceites, frutas y verduras.

El presidente reconoció que, debido a la pandemia, el año pasado se incrementó la crisis de la cadena de suministros y todos los productos subieron de precio, y aseguró que “este año hemos tenido la mayor inflación en décadas”.

En su análisis, Bukele enfatizó que la crisis que enfrenta El Salvador no tiene su origen dentro del país, sino que es mundial y está agravada por el conflicto en Ucrania. “Nosotros no estamos en guerra, no tenemos nada que ver con la guerra, sin embargo, la vamos a tener que pagar”, dijo.

Según el mandatario, “el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN” afecta el precio del petróleo, de la energía, del gas natural, del gas propano y de los fertilizantes y, con esto, el precio de ciertos alimentos.

Destacó que la situación es tan difícil que “Estados Unidos ha tenido que ir a Venezuela en busca de petróleo. Siendo uno de los países más poderosos del mundo ha tenido que buscar ayuda donde su enemigo. ¿Qué nos queda a nosotros?”.

En Centroamérica, Bukele es el único que no se ha pronunciado sobre la guerra en Ucrania y El Salvador no suscribió la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena la invasión.