Lluvia de meteoritos de las Gemínidas: cómo verla esta semana

La lluvia de meteoros de las Gemínidas iluminan el cielo nocturno cada diciembre, y será más visible entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, según la NASA.

Los meteoros de las Gemínidas se activan cuando la Tierra atraviesa una estela particularmente masiva de desechos espaciales rocosos. Cuando estos restos entran en la atmósfera terrestre, se queman e iluminan el cielo con "estrellas fugaces".

Los restos proceden de un extraño objeto rocoso llamado 3200 Phaethon.

Para contemplar las rocas ardientes, tendrás que encontrar el lugar más oscuro que puedas, ya que muchos de los meteoros más débiles serán invisibles debido a la contaminación lumínica. Aun así, la NASA predice que los habitantes de los suburbios podrán ver entre 30 y 40 meteoros por hora, con variaciones en función de la proximidad a la ciudad. La mejor forma de orientarse, según la NASA, es tumbarse boca arriba con los pies hacia el sur.

La NASA recomienda buscarlas a partir de las 11 p.m. ET del martes por la noche y dice que el momento óptimo para verlas será probablemente a las 2 a.m. hora local, aunque eso depende del clima local. Se espera que el punto álgido de la lluvia de este año se produzca el miércoles por la mañana temprano, hacia las 7 a.m. ET.

En este enlace puede consultar cuándo serán visibles los meteoros en tu vecindario.

¿POR QUÉ SE LLAMAN GEMÍNIDAS?

Todos los meteoros asociados a una lluvia tienen órbitas similares, explica la NASA, y todos parecen proceder del mismo lugar del cielo, llamado radiante. En este caso, estos meteoros se denominan Gemínidas porque parecen irradiar de la constelación de Géminis.

¿CUÁNDO ES LA ÚLTIMA NOCHE PARA VER LAS GEMÍNIDAS?

La última noche para ver las Gemínidas este año será el 17 de diciembre. La NASA dice que los observadores del cielo dedicados tal vez puedan vislumbrar uno o dos meteoros esa noche.