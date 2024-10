Batalla de multimillonarios: Harris despliega a Mark Cuban mientras Elon Musk va con Trump

Mientras Elon Musk intensifica su trabajo en nombre del expresidente Donald Trump, Kamala Harris está convocando a su propio multimillonario, Mark Cuban, para que repita el papel que desempeñó para Hillary Clinton en 2016, realizando una serie de apariciones de alto perfil junto a la vicepresidenta y su esposo esta semana.

Cuban apareció con Harris en Wisconsin el jueves y tiene previsto celebrar un cabildo abierto para ella el sábado en Phoenix antes de dirigirse a Michigan al día siguiente para hacer campaña junto al segundo caballero Doug Emhoff.

"Esta elección es una batalla para los empresarios", dijo Cuban en La Crosse, Wisconsin, el jueves, antes de advertir que las políticas comerciales y arancelarias de Trump harán subir los precios, arruinarán la Navidad al encarecer los regalos y "aplastarán los sueños" de los empresarios al hacer que sus costos sean insostenibles.

"Donald Trump es el Grinch que quiere robarte la Navidad", subrayó. "El Grinch no entiende cómo funcionan los aranceles… El Grinch es el que va a sacar del negocio a estas pequeñas empresas".

La estrella de "Shark Tank", que no respondió a una solicitud de comentarios, aporta credibilidad empresarial, atractivo para la cultura pop con conocimientos tecnológicos y una personalidad inconformista que se considera especialmente atractiva para los hombres jóvenes, que se han convertido en uno de los grupos demográficos más disputados en una elección en la que la brecha de género ha crecido a proporciones históricas.

Harris, cuya campaña vinculó la gira de Cuban a su compromiso con los votantes masculinos, ha aparecido recientemente en programas como "All The Smoke" y "The Breakfast Club" con Charlamagne Tha God. La campaña también ha publicado anuncios en plataformas con audiencias mayoritariamente masculinas, como el sitio de juegos IGN, los principales eventos deportivos y la radio deportiva.

Aunque Cuban ha restado importancia a la necesidad de que Harris se dirija a los hombres, podría ser fundamental para esos esfuerzos y ya ha defendido a Harris de manera semioficial en podcasts y entrevistas en los medios.

También ha sido un emisario en el mundo empresarial, ayudando a fundar un grupo llamado Venture Capitalists for Kamala, que ahora tiene casi 900 signatarios, así como Business Leaders for Harris.

El esfuerzo de Cuban se produce en un momento en que Musk, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo, ha estado apareciendo junto a Trump, un multimillonario, y ahora está manteniendo una serie de "conversaciones" con votantes en Pensilvania al margen de la campaña.

A diferencia de Musk, que ha donado casi $75 millones y sigue contando a grupos alineados con Trump, Cuban no es un donante político. Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran una única donación de $1,000 a la representante Zoe Lofgren, demócrata por California, en 2002 bajo el nombre de Cuban.

Pero los aliados de Harris dicen que la voz y la personalidad de Cuban son más valiosas que su dinero.

Por ejemplo, una nueva encuesta de Equis Research, que se centra en los votantes latinos, descubrió que Cuban era la figura más popular que se analizó entre los hombres hispanos menores de 50 años, con un índice de favorabilidad neta 15 puntos porcentuales más alto que el de Musk.

Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, elogió los "talentos" de Cuban y dijo que tiene credibilidad para llegar a los votantes en cuestiones económicas y empresariales. "Sus numerosos seguidores, incluidos los seguidores de Shark Tank y los aspirantes a empresarios de todo Wisconsin, saben que habla en serio y dice lo que piensa", dijo Wikler.

"NO HAY QUE CONFIAR EN TRUMP": CUBAN

Cuban ha advertido a Musk que no confíe en Trump.

“[Trump] quemará todo lo que toque. No le importa”, dijo Cuban al presentador de NBC News Chuck Todd. “Le dije a Elon: ‘Llegará un momento en el que necesitarás algo de Donald Trump y te va a decepcionar. Te lo garantizo’”.

El expropietario de un equipo de la NBA de 1.88 m (recientemente vendió su participación mayoritaria en los Dallas Mavericks, pero conserva una porción más pequeña del equipo) se siente cómodo y confiado en plataformas que atraen a los hombres, pero que otros demócratas suelen evitar, como "All-In", el podcast popular entre los tipos anti-woke de Silicon Valley.

En una reciente aparición en el podcast enormemente popular del comediante Theo Von, Cuban soltó bombas F, bromeó sobre el magnate del hip hop caído en desgracia "Diddy" Combs y apuñaló a Trump con una sonrisa ante un presentador que es fanático del presidente y lo tuvo como invitado unas semanas antes.

“Me gusta el tipo, si estuviera aquí y solo estuviéramos hablando mierdas, me llevaría muy bien con él. Pero eso es diferente a querer que sea presidente de Estados Unidos nuevamente”, le dijo Cuban a Von. “Creo que necesitas a alguien en quien puedas confiar. ¿Kamala es perfecta? No. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que va a hacer o decir o hacer? No. Pero confío en ella”.

Sin embargo, nada de esto es territorio desconocido para Cuban, quien jugó un papel similar en 2016 para la campaña finalmente infructuosa de Clinton contra Trump.

Ese año, los demócratas se emocionaron al ver a Cuban burlarse e insultar a su colega multimillonario convertido en estrella de reality shows de maneras que la propia Clinton nunca soñaría con hacer en público, cuestionando si Trump era realmente un multimillonario y diciendo que no era apto para el cargo.

“Yo tengo al menos el doble de dinero que él”, dijo Cuban en el programa de Stephen Colbert, antes de hacer una serie de chistes de comedia insultante sobre el tamaño de las manos de Trump, sus múltiples bancarrotas y su apariencia “naranja brillante”.

“¡Donald, la única forma en que vales $10,000 millones es si te pago $9,500 millones para que me laves las pelotas!”, dijo Cuban mientras el público aplaudía como actores secundarios en la franquicia cinematográfica “You Got Served”.

A los demócratas les encantó que Cuban pareciera poder meterse bajo la piel de Trump. Clinton lo invitó a sentarse en la primera fila de uno de sus debates con Trump.

“Si el tonto de Mark Cuban, famoso por su fracasado Benefactor, quiere sentarse en la primera fila, ¡quizás ponga a Gennifer Flowers junto a él!”. Tuiteó Trump antes del debate, haciendo referencia a una mujer que afirmó haber tenido un romance con Bill Clinton antes de su campaña presidencial de 1992.

Antes de esa campaña, Trump y Cuban tuvieron una relación intermitente. En 2014, Trump tuiteó que tenía "mucho más riqueza y capacidad atlética" que Cuban. En otro tuit de ese año, llamó a Cuban "un imbécil" y dijo que "las Grandes Ligas de Béisbol fueron realmente inteligentes cuando no permitieron que Mark Cuban comprara un equipo".

Cuban ha jugado con la idea de postularse a la presidencia él mismo -Trump tuiteó en 2017 que Cuban "no es lo suficientemente inteligente como para postularse a la presidencia"-, aunque el año pasado Cuban descartó la idea de postularse en 2024.

¿ACEPTARÍA CUBAN UN CARGO PÚBLICO?

Aun así, no todos los demócratas están encantados de ver a los líderes del partido traer a un multimillonario a la campaña electoral.

Después de todo, Cuban tiene su propia agenda y algunos en la izquierda se preguntan qué podría querer de una potencial Casa Blanca de Harris

“Mark Cuban es un comunicador talentoso, y entiendo por qué tener a un multimillonario protagonista de un reality show que se enfrente a Donald Trump tiene atractivo para la campaña. Pero los multimillonarios hermanos tecnológicos a menudo tienen mucho en común”, dijo Jeff Hauser, fundador del Revolving Door Project, un grupo progresista centrado en nombramientos de personal para puestos clave de política económica.

Cuban ha pedido la destitución del jefe de la Comisión de Bolsa y Valores por su enfoque de la regulación de las criptomonedas y ha dicho que estaría interesado en el puesto para él mismo.

“Jefe de la SEC, jefe de la SEC, ese es el trabajo que aceptaría”, dijo el mes pasado cuando un presentador de Fox News le preguntó si consideraría aceptar un trabajo en una administración de Harris. Agregó que “tal vez” consideraría estar a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos también.

También ha pedido la destitución de Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio y una de las favoritas del progresismo, lo que llevó a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, a declarar que habría “una pelea total” si “los multimillonarios [que] han estado tratando de coquetear” con Harris presionan por su destitución.

“Los anuncios pagos de Harris reflejan una inclinación populista por la economía, pero es preocupante que Cuban pueda, en cambio, elevar objetivos plutocráticos dentro de una administración Harris en desacuerdo con sus anuncios a fuerza de carisma personal”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.