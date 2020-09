Biden difunde aviso de campaña con un tema de Bad Bunny

En su intento por llegar a los jóvenes, la campaña del exvicepresidente Joe Biden difundió un aviso publicitario con un tema de Bad Bunny, el megaéxito ''Pero ya no''.

En el aviso se intercalan videos con simpatizantes del presidente Donald Trump con imágenes de estadios vacíos, inmigrantes detenidos y el presidente tirando rollos de papel higiénico.

"Antes yo te quería pero ya no. Tú me gustabas pero ya no. Yo estaba pa' ti pero ya no, eh. Pero ya no, eh, pero ya no’, dice el tema de Bad Bunny en sus primeras estrofas.

La campaña electoral entró en la fase final tras las convenciones que coronaron a Trump como el candidato republicano y a Biden, como el demócrata.

Ambos candidatos han entrecruzado acusaciones y cuestionamientos sobre el tema de la seguridad y la tensión racial que azota varias ciudades en EEUU.