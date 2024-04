Por primera vez, Biden dice que está dispuesto a debatir con Trump

El presidente Joe Biden dijo el viernes durante una entrevista con el locutor de radio Howard Stern que está dispuesto a debatir con Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de 2024.

"En algún lugar, no sé cuándo, pero estoy feliz de debatir con él", dijo Biden en la entrevista.

Biden y su campaña se han desviado en los últimos meses de la cuestión del debate. Cuando se le preguntó en febrero sobre los llamados al debate de Trump, Biden se limitó a decir: “Si yo fuera él, me gustaría que él también debatiera conmigo. No tiene nada más que hacer”.

En respuesta al comentario de Biden el viernes, un asesor de campaña de Trump, Chris LaCivita, dijo en una publicación para X: "¡Está bien, vamos a configurarlo!".

La nueva apertura del presidente al debate se produce después de que Trump haya estado abogando por una oportunidad de enfrentarse cara a cara con Biden en el escenario a medida que se ajustan las encuestas sobre los dos presuntos candidatos presidenciales.

A pesar de la negativa de Trump a participar en cualquiera de los debates de las primarias republicanas, en marzo dijo en una publicación en mayúsculas en su sitio de redes sociales que está dispuesto a debatir con Biden “en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier lugar”.

Una docena de importantes organizaciones de noticias también instaron a los dos rivales en una declaración conjunta a principios de este mes a comprometerse a debatir entre sí.

Durante la entrevista de casi 75 minutos con Stern, Biden habló en profundidad sobre la historia de su familia, siendo sincero sobre las luchas comerciales anteriores de su padre, la pérdida de su primera esposa y su hija pequeña en un accidente automovilístico y la muerte de su hijo Beau en cáncer, momento en el que su voz se quebró de emoción.

Más tarde, Stern presionó al presidente para que hablara sobre los recientes fallos de la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, incluidos tres jueces nombrados por Trump.

El locutor de radio mencionó específicamente el fallo del tribunal en junio de 2022 que anuló su histórica decisión Roe contra Wade en 1973 que garantizaba a las mujeres el derecho a abortar, lo que Biden y los demócratas consideran un tema ganador para ellos en noviembre.

“¿Te vuelve loco?” preguntó Stern, lo que llevó a Biden a responder: “Es un tribunal realmente extremadamente conservador, tal vez el tribunal más conservador de la historia moderna”.

Biden continuó diciendo: “Este no es el Partido Republicano de su padre”, y agregó que varios senadores republicanos se le acercaron para decirle que estaban de acuerdo con algunas de sus críticas a Trump, incluidas sus acciones en torno a los disturbios del 6 de enero en Estados Unidos. Capitolio, pero se sintió amenazado por la influencia del expresidente.

“En los últimos años, he tenido siete senadores republicanos de alto rango, pero dos ya no están; siete amigos republicanos de alto rango me llamaron para decirme: 'Joe, estoy de acuerdo contigo, pero simplemente no puedo hacerlo'. Él irá, me atrapará'”, dijo Biden.

Cuando Stern preguntó a Biden por qué pensaba que algunos políticos republicanos veteranos, como el expresidente George Bush, no habían criticado más enérgicamente a Trump, Biden respondió: "No creo que las elecciones hayan terminado todavía en ese sentido".