Tras desastroso debate, Biden planea limitar eventos nocturnos para dormir más

El presidente Joe Biden sugirió a los gobernadores demócratas que podría limitar los eventos nocturnos después de las 8 p.m. para que pueda dormir más, según dos fuentes familiarizadas con el intercambio.

Biden se reunió con los gobernadores el miércoles por la noche mientras buscaba calmar las preocupaciones de sus aliados después de que un desastroso desempeño en el debate dejó a los demócratas ansiosos sobre su capacidad para servir y hacer campaña para la reelección.

También bromeó diciendo que si bien su salud estaba bien, "es sólo mi cerebro", dijo una fuente a NBC News.

"Claramente estaba haciendo una broma y luego dijo: 'Bromas aparte'", dijo el jueves la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

Los comentarios, reportados por primera vez por The New York Times, son parte de una serie de filtraciones sobre el contenido de la reunión, a la que no asistieron miembros del personal de los gobernadores, la Casa Blanca o la campaña.

También dijo que había visto a un médico después del debate, contradiciendo una afirmación anterior de la Casa Blanca.

Una tercera fuente familiarizada con la reunión de gobernadores dijo que varios en la sala se sorprendieron de que Biden abriera la discusión diciendo que definitivamente permanecerá en la carrera, en lugar de preguntar a los gobernadores qué están viendo y escuchando en sus estados y cuál es su opinión.

El gobernador de California, Gavin Newsom, un sustituto de Biden que estuvo en la llamada y es visto como un potencial futuro candidato presidencial demócrata, dijo que el comentario sobre el horario de las 8 p.m. no fue "literal".

"Era más un marco retórico de simplemente estar en forma y descansado porque estaba ardiendo en ambos extremos, ya sabes, durante los últimos 10 días aproximadamente. Y creo que eso era más o menos lo que estaba reflejando, es simplemente un enfoque más constante en su yo enérgico", dijo Newsom.

Una quinta persona con conocimiento de la reunión minimizó los comentarios de Biden sobre la necesidad de dormir más y agregó que Biden reconoció en general que necesita ser mejor a la hora de encontrar tiempo para descansar.

Pero un legislador demócrata expresó su preocupación por la decisión de Biden de las 8 p.m. comentarios. "No creo que ayude en nada. No ayuda", dijo el legislador. "¿Qué pasa si tenemos una crisis en medio de la noche?"

La campaña defendió los comentarios, diciendo que los presidentes necesitan un calendario equilibrado.

“El presidente Bush se acostaba a las 9 y el presidente Obama preparaba la cena a las 6:30. Los presidentes normales logran un equilibrio, y también Joe Biden", dijo el portavoz de campaña Kevin Muñoz en un comunicado.

"Difícilmente el mismo rigor que Donald Trump, que pasa la mitad de su día despotricando en Truth Social sobre planes que causarían una recesión y la otra mitad jugando al golf”.

En la semana posterior al debate, los demócratas han expresado su frustración tanto por el desempeño de Biden en el debate como por cómo él y el personal de la Casa Blanca han manejado la respuesta de sus aliados.

Se espera que Biden controle los daños en una entrevista con ABC News el viernes por la mañana que se transmitirá por la noche, pero algunos dudan que sea suficiente.

“Una entrevista no va a solucionar esto”, dijo el jueves la representante Debbie Dingell, demócrata por Michigan, en MSNBC. "Tiene una cosa que hacer, que es levantarse y salir a demostrarle a la gente que puede hacer el trabajo, que lo hará y que tiene la resistencia".

El representante Scott Peters, demócrata por California, cuestionó la capacidad de Biden para ganar en noviembre en una entrevista con una filial local de CBS y dijo que no estaba seguro de poder apoyarlo en este momento.

“Creo que la campaña ha sido muy arrogante en su respuesta”, dijo, argumentando que era necesario cambiar las cifras en los estados indecisos. "Si no tienen un plan, entonces creo que tenemos que avanzar en una dirección diferente".

Pero Peters y Dingell no llegaron a pedir que Biden dimitiera como candidato. Sólo dos demócratas de la Cámara de Representantes han dicho públicamente que debería abandonar la carrera.

Algunos aliados mantienen un apoyo incondicional.

Newsom inició su campaña electoral en Michigan el jueves, promocionando la reunión de gobernadores.

“Lo digo con absoluta convicción”, dijo sobre la reunión. “Ese era el Joe Biden que recuerdo de hace dos semanas. Ese era el Joe Biden que recuerdo de hace dos años. Ese es el Joe Biden que espero reelegir como presidente de los Estados Unidos”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.