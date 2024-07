Trump nombra a sus cuatro candidatos para la vicepresidencia

El expresidente Donald Trump dijo el viernes que le gustaría anunciar a su compañero de fórmula para la vicepresidencia la próxima semana, posiblemente durante la Convención Nacional Republicana, y nombró a cuatro aliados clave como posibles elecciones.

"Me encantaría hacerlo durante la convención, que sería, ya sabes, o un poco antes de la convención, como el lunes, me encantaría hacerlo el martes o miércoles, en realidad, pero por muchas razones complejas que ustedes entienden, prácticamente no hago eso", dijo Trump en el programa "The Clay Travis & Buck Sexton Show".

Trump no ha tenido prisa por revelar a su compañero de fórmula, más que feliz de ceder el protagonismo al Partido Demócrata, que está envuelto en las consecuencias de la dura actuación del presidente Joe Biden en el debate.

El expresidente tiene prevista una manifestación para el sábado por la noche en el oeste de Pensilvania.

Trump indicó, como informó NBC News anteriormente, que su lista corta de vicepresidente incluye a los senadores republicanos Marco Rubio de Florida y JD Vance de Ohio y al gobernador republicano de Dakota del Norte, Doug Burgum.

También nombró al senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, por haber sido "feroz y grandioso" durante una reciente aparición televisiva.

"Tenemos una bancada muy buena", afirmó el expresidente.

También arrojó luz sobre el proceso de investigación, calificándolo de "una versión muy sofisticada de 'The Apprentice'", en referencia al popular reality show de televisión que Trump presentó en la década de 2000.

Aun así, Trump describió su proceso de toma de decisiones como "en última instancia... más bien un instinto".

El expresidente también reiteró su creencia de que Biden seguirá adelante con su candidatura a la reelección a pesar de los llamados de algunos demócratas del Congreso para que abandone su candidatura.

Añadió que la vicepresidenta Kamala Harris sería un oponente más débil a la derrota en las elecciones generales que Biden, y dijo: “Creo que, en muchos sentidos, ella puede ser más fácil que él. Y tal vez me equivoque, pero he sido bastante bueno en estas cosas a lo largo de los años".

"Creo que tendríamos un problema muy grande en el Partido Demócrata si fuera alguien que no fuera ella", añadió Trump.

Dieciocho legisladores demócratas en las últimas dos semanas han pedido que Biden abandone la carrera presidencial luego de un pobre desempeño en el debate contra Trump el mes pasado.

Su aparición en el programa de radio se produce pocos días antes de que los republicanos organicen su convención nacional y nominen formalmente a Trump como candidato presidencial republicano en Milwaukee.

