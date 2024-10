“Hackers” chinos habrían atacado a Trump, Vance y allegados a Harris

WASHINGTON - Piratas informáticos chinos que participaron en una operación de espionaje más amplia se centraron en los teléfonos móviles utilizados por el candidato presidencial republicano Donald Trump, su compañero de fórmula, JD Vance, y personas asociadas con la campaña demócrata de Kamala Harris, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.

No estaba claro de inmediato a qué datos, si es que hubo alguno, se pudo haber accedido. Las autoridades estadounidenses siguen investigando, según las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente la investigación en curso y hablaron con The Associated Press (AP) bajo condición de anonimato.

Un comunicado del FBI no confirmó la identidad de ninguno de los objetivos potenciales, pero indicó que se estaba investigando "el acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comerciales por parte de actores afiliados a la República Popular China".

"Las agencias de todo el gobierno de Estados Unidos están colaborando para mitigar agresivamente esta amenaza y se están coordinando con nuestros socios de la industria para fortalecer las defensas cibernéticas en todo el sector de las comunicaciones comerciales", dijo el FBI.

Funcionarios estadounidenses creen que las campañas estaban entre los numerosos objetivos de una operación de ciberespionaje más amplia lanzada por China, dijeron las fuentes. No quedó claro de inmediato qué información esperaba China obtener, aunque Pekín lleva años participando en vastas campañas de piratería informática destinadas a recopilar datos privados de estadounidenses y empleados del gobierno, espiar tecnología y secretos corporativos de importantes empresas nacionales y atacar la infraestructura del país.

La noticia de que candidatos políticos de alto perfil y sus campañas fueron blanco de ataques se produce en un momento en que los funcionarios estadounidenses siguen en alerta máxima por posibles interferencias extranjeras en la recta final de la campaña presidencial. Se ha culpado a piratas informáticos iraníes de atacar a funcionarios de la campaña de Trump y el Departamento de Justicia ha expuesto vastas campañas de desinformación orquestadas por Rusia, que se dice favorecen a Trump frente a Harris.

Por el contrario, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que China está adoptando una postura neutral en la contienda y, en cambio, se centra en las elecciones de menor rango, apuntando a candidatos de ambos partidos en función de su postura sobre cuestiones de importancia clave para Beijing, incluido el apoyo a Taiwán.

El New York Times fue el primero en informar que Trump y Vance habían sido blanco de ataques y agregó que la campaña fue informada de la noticia esta semana. Tres personas confirmaron la noticia a la AP, incluida una que dijo que gente asociada con la campaña de Harris también había sido blanco de ataques.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo el viernes que no estaba familiarizado con los detalles y no podía hacer comentarios, pero sostuvo que China es víctima rutinariamente de ciberataques y se opone a la actividad.

"Las elecciones presidenciales son asuntos internos de Estados Unidos. China no tiene intención de interferir en las elecciones estadounidenses y no lo hará. Esperamos que la parte estadounidense no haga acusaciones contra China en las elecciones", afirma el comunicado.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no ofreció detalles sobre la operación china, pero emitió un comunicado en el que acusaba a la campaña de Harris de haber envalentonado a adversarios extranjeros, incluidos China e Irán. Trump no respondió a las preguntas que le hicieron sobre si su teléfono había sido hackeado por China cuando salía de un evento en Texas.

El FBI ha advertido repetidamente durante el último año sobre las operaciones de piratería informática chinas. En enero, su director, Chris Wray, dijo al Congreso que los investigadores habían desmantelado un grupo patrocinado por el Estado conocido como Volt Typhoon. Esa operación desmanteló una red de bots de cientos de enrutadores domésticos y de pequeñas oficinas con sede en Estados Unidos, propiedad de ciudadanos y empresas privadas. Sus objetivos finales incluían plantas de tratamiento de agua, la red eléctrica y los sistemas de transporte en todo Estados Unidos, y Wray advirtió que Pekín se estaba posicionando para perturbar la vida diaria de los estadounidenses si Estados Unidos y China alguna vez entran en guerra.

El mes pasado, Wray indicó que el FBI había interrumpido una campaña separada del gobierno chino, llamada Typhoon Flax, que tenía como objetivo universidades, agencias gubernamentales y otras organizaciones, y que instaló software malicioso en más de 200,000 dispositivos de consumo, incluidas cámaras, grabadoras de video y enrutadores domésticos y de oficina.

El Wall Street Journal informó este mes que piratas informáticos chinos se habían infiltrado en las redes de proveedores de banda ancha estadounidenses y potencialmente habían accedido a sistemas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizan para solicitar escuchas telefónicas.