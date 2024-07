Gobernador de California elogia al presidente Biden

El gobernador Gavin Newsom elogió al presidente Joe Biden el domingo en una declaración emitida minutos después del anuncio de Biden de que abandonará la carrera presidencial.

Newsom, cuyo nombre se encuentra entre los considerados un posible reemplazo de Biden en las elecciones de noviembre, calificó a Biden como un “presidente extraordinario que hace historia”.

“El presidente Biden ha sido un presidente extraordinario que ha hecho historia: un líder que ha luchado duro por los trabajadores y ha logrado resultados sorprendentes para todos los estadounidenses”, dijo Newsom. "Pasará a la historia como uno de los presidentes más impactantes y desinteresados".

Biden hizo el anuncio en una carta publicada en las redes sociales. Se produce después de una creciente presión dentro de su propio partido para retirarse de la carrera presidencial contra el candidato republicano Donald Trump.

El presidente de 81 años también anunció su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, exsenadora estadounidense por California y exfiscal general del estado.

President Biden has been an extraordinary, history-making president — a leader who has fought hard for working people and delivered astonishing results for all Americans. He will go down in history as one of the most impactful and selfless presidents.



Thank you, @JoeBiden. https://t.co/HMUMEB1fTl