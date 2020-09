Cancelan eventos de Trump en Nevada tras advertencia de que violaría límite de asistentes por COVID-19

Los planes del presidente Donald Trump de realizar mítines durante el fin de semana en Las Vegas y Reno están en peligro después de que los funcionarios locales advirtieron que violarían la prohibición de Nevada de reuniones de más de 50 personas debido al coronavirus.

"Los demócratas están tratando de evitar que el presidente Trump hable ante los votantes porque saben que su entusiasmo tras su capaña de reelección no puede ser comparado con Joe Biden", dijo Tim Murtaugh, director de comunicaciones.

"El presidente Trump estará viajando a Nevada en las fechas planeadas. Detalles adicionales serán anunciados pronto", agregó Murtaugh.

Las limitaciones de no más de 50 personas en el estado de Nevada se implementaron para evitar la propagación del coronavirus, además de que se está siguiendo las recomendaciones del gobierno ferderal para lidiar con la pandemia.

Adam Laxalt, copresidente de la campaña de Trump en Nevada, dijo en una publicación de Twitter el miércoles que ambos eventos que se llevarían a cabo en los hangares del aeropuerto el sábado en Reno y el domingo en Las Vegas habían sido cancelados.

Por otro lado, Steve Sisolak dijo a través de un tuit que el gobierno estatal no estuvo involucrado en la cancelación de los eventos, "la oficina del gobernador no estuvo involucrada o en comunicación con los organizadores del evento", dijo.

Poco después de eso, el sitio Nevada Independent informó que la autoridad del Aeropuerto de Reno Tahoe advirtió a una compañía, que planeaba organizar el mitin de campaña para 5,000 personas en un hangar privado, que violaría las restricciones del gobernador y los términos del contrato de arrendamiento de la compañía para el hangar.

“Por la presente se le informa que no puede continuar con la reunión propuesta”, dice la carta. La autoridad del aeropuerto de Reno no respondió a los mensajes de The Associated Press que buscaban confirmar la carta.

Joe Rajchel, portavoz del Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, dijo que el aeropuerto nunca recibió una solicitud para realizar un evento en hangar y, por lo tanto, no emitió ninguna advertencia ni negó ninguna solicitud de evento.

Los funcionarios del condado Clark, que incluyen el aeropuerto de Las Vegas, no enviaron ninguna advertencia a la campaña de Trump ni a los anfitriones de los eventos, según el portavoz del condado Erik Pappa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que no estaba al tanto del problema con los lugares, pero dijo: “creemos que si la gente quiere presentarse y expresar sus opiniones políticas, esa es su elección. Repartimos tapabocas, alentamos a las personas a usar esas máscaras...al final del día, si quieres unirte a una protesta pacífica, puedes hacerlo, y no hay razón, al igual que en las protestas que hemos visto en las calles, que no puedas presentarte y expresar tu opinión política en un mitin".

Laxalt, el exfiscal general de Nevada, dijo en su tuit del miércoles que los dos lugares de concentración de la campaña del presidente en Nevada fueron cancelados. Lo llamó "indignante" y "retribución política" del gobernador demócrata Steve Sisolak.

Laxalt agregó "¡Esto no ha terminado!" No respondió a los correos electrónicos ni a los mensajes telefónicos en busca de detalles adicionales.

"La Oficina del Gobernador no se involucró ni se comunicó con los organizadores del evento o los posibles anfitriones con respecto a los eventos de campaña propuestos anunciados por la campaña de Trump", dijo la portavoz de Sisolak, Meghin Delaney, en un correo electrónico.

“Las directivas de emergencia actuales en todo el estado incluyen cubrimientos faciales obligatorios, limitaciones en reuniones públicas y privadas para no más de 50 personas y otras medidas para mitigar la propagación de COVID-19. Las recomendaciones específicas de la Casa Blanca para Nevada han incluido constantemente recomendaciones para limitar el tamaño de las reuniones durante semanas”, dijo Delaney.