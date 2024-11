“No hay otra opción”: Trump insiste con la deportación masiva

El presidente electo Donald Trump dijo el jueves a NBC News que una de sus primeras prioridades al asumir el cargo en enero sería hacer que la frontera sea “fuerte y poderosa”.

Cuando se le preguntó sobre su promesa de campaña de deportaciones masivas, Trump dijo que su gobierno “no tendría otra opción” que llevarlas a cabo.

Trump dijo que considera su victoria aplastante sobre la vicepresidenta Kamala Harris como un mandato “para traer sentido común” al país.

“Obviamente tenemos que hacer que la frontera sea fuerte y poderosa y, al mismo tiempo, tenemos que hacerlo, queremos que la gente venga a nuestro país”, dijo. “Y sabes, no soy alguien que diga, ‘No, no puedes entrar’. Queremos que la gente entre”.

Como candidato, Trump había prometido repetidamente llevar a cabo el “mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos”.

Cuando se le preguntó sobre el costo de su plan, dijo: "No es una cuestión de precio. No es... realmente, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio".

No está claro cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos, pero el director interino del ICE, Patrick J. Lechleitner, dijo a NBC News en julio que un esfuerzo de deportación masiva sería un enorme desafío logístico y financiero.

Dos ex funcionarios de la administración Trump involucrados en inmigración durante su primer mandato dijeron a NBC News que el esfuerzo requeriría la cooperación entre varias agencias federales, incluido el Departamento de Justicia y el Pentágono.

La victoria de Trump incluyó ganancias récord entre los votantes latinos, a quienes los demócratas habían tratado de capturar señalando la retórica de Trump sobre los inmigrantes y la broma racista de un comediante pro-Trump sobre Puerto Rico.

En la entrevista telefónica del jueves, Trump atribuyó parcialmente su mensaje sobre la inmigración como una de las razones por las que ganó la carrera, diciendo: "Quieren tener fronteras y les gusta que la gente venga, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente".

Trump también destacó la diversa coalición de votantes que atrajo, señalando los avances que logró entre los votantes latinos, los votantes jóvenes, las mujeres y los votantes asiático-americanos a partir de 2020.

"Empecé a ver que podría haber un realineamiento porque los demócratas no están en línea con el pensamiento del país", dijo el presidente electo. "No se puede desfinanciar a la policía, este tipo de cosas. No quieren rendirse y no funcionan, y la gente lo entiende".

Trump también habló sobre sus llamadas telefónicas con Harris y el presidente Joe Biden desde la elección.

"Llamadas muy agradables, muy respetuosas en ambos sentidos", dijo Trump, describiendo las conversaciones, y agregó que Harris "habló sobre la transición y dijo que le gustaría que fuera lo más fluida posible, con lo que estoy de acuerdo, por supuesto".

En su discurso de concesión en la Universidad Howard el miércoles, Harris aseguró que le dijo a Trump: "Le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder".

Biden, dirigiéndose a la nación en comentarios desde la Casa Blanca el jueves por la mañana, instó a los votantes a "aceptar la elección que hizo el país" al reelegir a Trump.

Trump también dijo que él y Biden por teléfono acordaron almorzar juntos "muy pronto".

También dijo que ha hablado con "probablemente" 70 líderes mundiales desde el miércoles por la mañana, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que el presidente electo describió como "una muy buena conversación".

Trump también dijo que habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero no divulgó detalles sobre esa conversación.

Agregó que aún no había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin, pero "creo que hablaremos".

A lo largo de la campaña, Trump prometió poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania si era elegido, y dijo en septiembre que negociaría un acuerdo "que sea bueno para ambas partes".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.