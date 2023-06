La compañía 3M logra acuerdo millonario para resolver demandas por contaminación del agua

El fabricante de productos químicos 3M Co. pagará al menos $10.3 millones para resolver demandas por la contaminación de muchos sistemas públicos de agua potable de Estados Unidos con compuestos potencialmente dañinos utilizados en la espuma contra incendios y una serie de productos de consumo, dijo la compañía el jueves.

El acuerdo compensaría a los proveedores de agua por la contaminación con sustancias perfluoradas y polifluoradas, conocidas colectivamente como PFAS, una amplia clase de productos químicos utilizados en productos antiadherentes, resistentes al agua y a la grasa, como ropa y utensilios de cocina.

Descritos como "químicos para siempre" porque no se degradan naturalmente en el medio ambiente, los PFAS se han relacionado con una variedad de problemas de salud, incluido el daño al hígado y al sistema inmunológico y algunos tipos de cáncer.

Los compuestos se han detectado en niveles variables en el agua potable en todo el país. La Agencia de Protección Ambiental propuso en marzo límites estrictos para dos tipos comunes, PFOA y PFOS, y dijo que quería regular otros cuatro. Los proveedores de agua serían responsables de monitorear sus sistemas en busca de químicos.

El acuerdo resolvería un caso que estaba programado para juicio a principios de este mes relacionado con un reclamo de Stuart, Florida, una de las aproximadamente 300 comunidades que han presentado demandas similares contra empresas que producen espuma contra incendios o el PFAS que contiene.

El presidente de 3M, Mike Roman, dijo que el acuerdo fue "un importante paso adelante" que se basa en la decisión de la compañía en 2020 de eliminar gradualmente el PFOA y el PFOS y sus inversiones en "tecnología de filtración de agua de última generación en nuestras operaciones de fabricación de productos químicos". La compañía, con sede en St. Paul, Minnesota, detendrá toda la producción de PFAS para fines de 2025, dijo.

El acuerdo se pagará durante 13 años y podría llegar a $12.5 millones, dependiendo de cuántos sistemas públicos de agua detecten PFAS durante las pruebas que la EPA ha requerido en los próximos tres años, dijo el abogado Scott Summy, con sede en Dallas, uno de los principales abogados de quienes demandan a 3M y otros fabricantes.

El pago ayudará a cubrir los costos de filtrar PFAS de los sistemas donde se ha detectado y probar otros, explicó.

“El resultado es que millones de estadounidenses tendrán vidas más saludables sin PFAS en el agua potable”, agregó Summy.

A principios de este mes, otras tres empresas, DuPont de Nemours Inc. y las escisiones Chemours Co. y Corteva Inc., llegaron a un acuerdo de $1.18 millones para resolver las quejas de PFAS de unos 300 proveedores de agua potable. Varios estados, aeropuertos, centros de formación de bomberos y propietarios de pozos privados también han presentado demandas.

Los casos están pendientes en el Tribunal de Distrito de EEUU en Charleston, Carolina del Sur, donde el juez Richard Gergel está supervisando miles de quejas que alegan daños por PFAS. El juicio de una queja por parte de la ciudad de Stuart, Florida, estaba programado para comenzar este mes, pero se retrasó para dar tiempo a negociaciones de acuerdos adicionales.

La mayoría de las demandas se derivaron de ejercicios de entrenamiento de bomberos en aeropuertos, bases militares y otros sitios en los EEUU que repetidamente usaron espumas mezcladas con altas concentraciones de PFAS, dijo Summy.

El acuerdo de 3M está sujeto a la aprobación del tribunal, manifestó.

El sitio web de 3M dice que la compañía ayudó a la Marina de los EEUU a desarrollar espumas que contenían productos químicos PFAS en la década de 1960.

“Esta fue una herramienta importante que salvó vidas y ayudó a combatir incendios peligrosos, como los causados por el combustible para aviones”, alega la compañía.

3M dijo que su participación en el acuerdo "no es una admisión de responsabilidad" y dijo que si era rechazado en la corte, "3M está preparado para continuar defendiéndose".

El costo de la limpieza de PFAS de los sistemas de agua de EEUU eventualmente podría ser mucho más alto que las sumas acordadas en los acuerdos, reconoció Summy.

“No estoy seguro de que nadie sepa cuál será ese número final”, dijo. “Pero sí creo que esto hará una gran mella en ese costo… y no es necesario litigar durante la próxima década o más”.