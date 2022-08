Se buscan al menos 7,000 trabajadores de la construcción para fábricas de chips en EEUU

JOHNSTOWN, Ohio — El proyecto de desarrollo económico más grande de la historia de Ohio presenta un gran desafío laboral: cómo encontrar 7,000 trabajadores de la construcción en un entorno que ya está en auge cuando también hay una escasez nacional de personas que trabajan en los oficios.

A la mano está la operación de fabricación de semiconductores de $20,000 millones cerca de la capital del estado, anunciada por Intel a principios de este año. Cuando las dos fábricas, conocidas como fabs, abran en 2025, la instalación empleará a 3,000 personas con un salario promedio de alrededor de $135,000.

Antes de que eso suceda, se debe nivelar el sitio de 1,000 acres y construir las fábricas de semiconductores.

“Este proyecto repercutió en todo el país”, dijo Michael Engbert, un funcionario con sede en Ohio del Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte.

“No recibimos llamadas todos los días de miembros a cientos o miles de millas de distancia que preguntan sobre la transferencia a Columbus, Ohio”, dijo. “Es porque saben que viene Intel”.

Se espera que la construcción se acelere tras la aprobación por parte del Congreso el mes pasado de un paquete que impulsa la industria de semiconductores y la investigación científica en un intento por crear más empleos de alta tecnología en Estados Unidos y ayudarlo a competir mejor con sus rivales internacionales. Incluye más de $52,000 millones en subvenciones y otros incentivos para la industria de semiconductores, así como un crédito fiscal del 25% para aquellas empresas que invierten en plantas de chips en EEUU.

Hay planes para comenzar a construir la fábrica, que promete 8,000 empleos, tan pronto como en enero de 2023.

Para el proyecto del centro de Ohio, los 7,000 trabajadores no son necesarios de inmediato. También son solo una parte de lo que se necesitará a medida que el proyecto de Intel transforme cientos de acres en gran parte rurales a unos 30 minutos al este de Columbus.

Solo seis meses después de que Intel revelara la operación de Ohio, por ejemplo, VanTrust Real Estate, con sede en Missouri, anunció que estaba construyendo un parque empresarial de 500 acres (200 hectáreas) al lado para albergar a los proveedores de Intel. Los 5 millones de pies cuadrados del sitio equivalen a casi nueve campos de fútbol. Se esperan otros proyectos para proveedores adicionales.

Intel, con sede en California, se basará en las lecciones aprendidas en la construcción de sitios de semiconductores anteriores a nivel nacional y mundial para garantizar suficientes trabajadores de la construcción, dijo la compañía en un comunicado.

“Una de las principales razones de Intel para elegir Ohio es el acceso a la sólida fuerza laboral de la región”, dijo la compañía. “No estará exento de desafíos, pero estamos seguros de que hay suficiente demanda para que estos puestos de trabajo se llenen”.

Los líderes laborales y los funcionarios estatales reconocen que actualmente no hay un grupo de 7,000 trabajadores adicionales en el centro de Ohio, donde otros proyectos actuales incluyen un Hilton de 28 pisos cerca del centro de Columbus, una adición de $ 2,000 millones al centro médico de la Universidad Estatal de Ohio y un Amgen de $365 millones, planta de biofabricación no muy lejos de la planta de Intel.

Y eso sin contar al menos tres nuevos centros de datos de Google y Amazon, planes para un nuevo juzgado municipal de $200 millones al sur del centro de Columbus y proyectos de paneles solares que podrían requerir casi 6,000 trabajos de construcción por sí solos.

Los datos federales muestran alrededor de 45,000 trabajadores de la construcción residencial y comercial en el centro de Ohio. Ese número aumentó en 1,800 de mayo de 2021 a mayo de 2022, lo que significa un déficit futuro dadas las demandas actuales y futuras.

"No conozco una sola empresa de construcción comercial que no esté contratando”, dijo Mary Tebeau, directora ejecutiva de Builders Exchange of Central Ohio, una asociación comercial de la industria de la construcción.

Los programas de capacitación compensan el desequilibrio, un impulso para alentar a más estudiantes de secundaria a ingresar a los oficios y la economía pura. Incluyendo las horas extras, la paga de los comerciantes calificados podría alcanzar los $125,000 al año, dijo Dorsey Hager, secretaria ejecutiva y tesorera del Columbus Building Trades Council.

O, como dice el vicegobernador Jon Husted, la persona de contacto de desarrollo económico del estado, el proyecto Intel es tan grande y lucrativo que creará oportunidades para las personas que no veían empleos en la construcción en su futuro.

“Cuando estés dispuesto a pagarle más a la gente para que haga algo, encontrarás el talento”, dijo.

Además de los trabajadores nuevos y de otros estados, es probable que algunos se retiren de la industria de la construcción residencial, lo que reducirá la oferta de constructores de viviendas, que ya es escasa, dijo Ed Brady, director ejecutivo del Instituto de Constructores de Viviendas con sede en Washington, D.C.

Eso crea un riesgo de escasez de viviendas que podría retrasar el mismo tipo de desarrollo económico que Intel está provocando, dijo Ed Dietz de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

“¿Cómo atrae esas inversiones comerciales si no puede también proporcionar viviendas adicionales disponibles para el crecimiento de la fuerza laboral?” él dijo.

Se espera que el centro de Ohio alcance los 3 millones de residentes para 2050, una tasa que requeriría de 11,000 a 14,000 unidades de vivienda al año. Eso fue antes de que se anunciara Intel, dijo Jennifer Noll, directora adjunta de desarrollo comunitario de la Comisión de Planificación Regional de Mid-Ohio. Mientras tanto, lo más cerca que estuvo la región de alcanzar esa meta fue en 2020 con 11,000 unidades.

“Sabemos que tenemos trabajo por hacer como región”, dijo Noll.

Escasez o no, el trabajo está en marcha en y cerca del sitio de Intel, donde desfiles de camiones retumbaron por caminos rurales en una mañana reciente de agosto mientras el pitido de múltiples vehículos de construcción sonaba en la distancia.

Fue solo otro día para el instalador de tuberías Taylor Purdy, quien hizo su viaje habitual de 30 minutos desde Bangs, Ohio, hasta su trabajo de construcción ayudando a ampliar una carretera que discurre junto a la planta de Intel.

Purdy, de 28 años, pasa sus días en trincheras ayudando a colocar tuberías de agua y alcantarillado sanitario y pluvial. Las horas extraordinarias abundan a medida que se acercan los plazos. El trabajo de construcción de Intel se encuentra en sus primeras fases a medida que las excavadoras remodelan las 400 hectáreas (1,000 acres) de terrenos agrícolas y residenciales que se están transformando en un sitio industrial.

Purdy dijo que le gusta la seguridad laboral de estar involucrado en un proyecto tan grande. También ha notado que, a diferencia de otros trabajos en los que ha trabajado, no necesita explicarle a la gente lo que está haciendo.

“Todos saben de lo que estoy hablando”, dijo.