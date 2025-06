Aterrador video: niñera golpea con un cinturón a niños bajo su cuidado

NUEVA YORK -- El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York busca a una niñera que fue grabada en video golpeando a los niños bajo su cuidado en una residencia del Bronx.

El incidente ocurrió el miércoles 7 de mayo, alrededor de las 2:21 p.m., según el informe policial presentado ante el Precinto 42. El video fue grabado en la casa de los niños, cerca de la avenida Washington y la calle 168 Este, en el Bronx.

Ese mismo día, los niños fueron atendidos en un hospital, donde encontraron a los niños de 4 años y de 6 con hinchazón y hematomas en todo el cuerpo tras ser golpeados con un cinturón por la niñera, según el NYPD.

Uno de ellos fue golpeado más de 50 veces con una correa, según el reporte policial, y todo quedó captado en video.

La abuela lo vio todo desde su casa en Pensilvania, llegó tan pronto como pudo para auxiliar a los niños.

“Mi hija me había dado acceso a las cámaras”, dijo Sara Enamorado, la abuela de los niños. “Me quedé impactada porque no pensé que ella los estaba maltratando y no solo fue eso, fue la intensidad de los golpes que le estaba dando”.

Mientras la madre trabajaba, la niñera de sus hijos, de 6, 4 y 2 años, los agredía con un cinturón, según el informe policial.

En el video, la mujer le pregunta a uno de los menores si sabe lo que va a ocurrir, el niño responde "la correa", agrega el informe. Al parecer no era la primera vez de la agresión.

"Nunca sospeche que nada estaba pasando con mis hijos", dijo Geraldine Jaramillo, la madre de los niños. “Yo me quedé en shock… no podía creer lo que yo estaba mirando. Muy doloroso. Y sentí mucha rabia, yo quería acabar con ella.”

La mujer, identificada como Lakeysha Jackson, era subcontratada por la agencia de protección infantil de Nueva York.

A través de un comunicado, la Administración para Servicios infantiles de la Ciudad de Nueva York dijo a Telemundo 47:

"…Nos estamos tomando muy en serio estas acciones despreciables, y hemos comenzado una revisión de los procedimientos del proveedor contratado. La compañía despidió a la empleada y estamos investigando este incidente junto a la Policía de Nueva York".