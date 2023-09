Trágico paseo: adolescente muere tras ser impactada por un rayo mientras cazaba con su padre

Una adolescente de 16 años murió tras ser impactada por un rayo mientras cazaba con su padre en Florida, según las autoridades.

Baylee Holbrook y su padre estaban cazando el martes cuando un rayo “cayó sobre un árbol y los golpeó”, dijo la Oficina del Alguacil del condado de Putnam.

Su padre perdió el conocimiento y cuando despertó descubrió que su hija no respiraba.

Según NBCNews, el padre de la adolescente llamó al 911, quien recibió Reanimación CardioPulmonar y transportada al Hospital HCA Florida Putnam en Palatka, donde la estabilizaron lo suficiente como para ser trasladada a un centro de traumatología.

No obstante, la joven “fallecido pacíficamente” rodeada de su familia el jueves en la mañana.

"Por favor, mantengan a la familia en sus pensamientos y oraciones mientras recorren el difícil camino que les espera y respeten su privacidad", dijo la oficina del alguacil.

La Iglesia Bautista Trinity en Palatka compartió una publicación en Facebook que decía: "A las 9:32 de esta mañana, Baylee Holbrook entró en los brazos de Jesús".

Willie McKinnon, un pastor y amigo cercano de la familia, le dijo a WTLV de Jacksonville, afiliada de NBC, que Holbrook era un estudiante de tercer año en Palatka Jr., una escuela secundaria donde era animadora y amaba la fotografía. Una de sus grandes pasiones era cazar con su papá.

“Cuando uno de los nuestros está sufriendo, cuando uno de los nuestros está necesitado, esta comunidad, este condado, esta ciudad se reúne en torno a personas como nunca antes había visto”, dijo McKinnon.

Por su lado, el Distrito Escolar del Condado de Putnam había pedido a los estudiantes que oraran por Holbrook el miércoles, el día de “Nos vemos en el Polo”, un evento de oración anual.

El padre de Holbrook, Matthew Holbrook, le rindió un conmovedor homenaje en Facebook el jueves, diciendo: “Baylee Faith Holbrook, eres mi mejor amiga. Nuestros 16 años juntos me han hecho mejor. Me has hecho un mejor hombre. Un mejor padre”.

"Entregarte a tu Padre Celestial hoy es algo que pensé que nunca haría, pero es algo para lo que me has estado preparando todo el tiempo. Tengo paz al saber que estás con él y que eres capaz de cambiar la vida de tantas personas", publicó en sus redes.

Para leer la nota de NBC News en inglés haga clic aquí.