Alerta Amber: cumple 27 años de operar por un caso que hasta hoy sigue sin resolver

TEXAS - Esta semana se cumplen 27 años de la creación de la Alerta Amber.

No obstante, ¿sabes cómo se creó?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Esta alerta se creó tras el asesinato de la niña Amber Hagerman de Arlington, Texas. Hagerman fue secuestrada mientras manejaba bicicleta en un estacionamiento en la esquina de Abram Street y Browning Drive, a pocas cuadras de la casa de su abuela en East Arlington el 13 de enero de 1996.

Cuatro días después de que la secuestraran, la policía encontró el cuerpo de Amber en un arroyo cerca de un complejo de apartamentos en North Arlington.

La Policía de Arlington anunció que a petición de su madre, ellos colaboraron en el documental "Amber: The Girl Behind the Alert" para profundizar sobre el caso.

Para el Aniversario 25, la Policía de Arlington indicó que todavía recibe pistas sobre el caso de Hagerman, más que de cualquier otro caso sin resolver, pero nunca se han realizado arrestos. Hasta la fecha, la policía dijo que ha recibido más de 7,000 pistas relacionadas con el secuestro y asesinato de la menor. Este caso continúa siendo investigado.

El documental ya se encuentra disponible en la plataforma Peacock.

La menor, Amber Hagerman, fue raptada en Arlington y su cuerpo fue encontrado cuatro días después cerca de un arroyo en la misma ciudad. Hoy la policía de Arlington revela nuevos detalles sobre el responsable.