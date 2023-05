Alerta Athena en Texas a un paso de convertirse en ley

El Senado de Texas aprobó el proyecto de ley "Alerta Athena" que permite a la policía local emitir rápidamente una alerta regional cuando un niño desaparece sin necesidad de confirmar un secuestro. Ahora se espera que el gobernador Greg Abbott la firma para convertirse en ley a partir del 1 de septiembre.

El proyecto de ley 3556, patrocinada por la congresista Lynn Stucky, republicana de Sanger, permitiría al jefe de las fuerzas de seguridad locales emitir una alerta localizada cuando un niño desaparece sin confirmación de secuestro. Este es el requisito de nivel alto necesario para emitir una Alerta Amber, una medida nacidad en Texas y que se ha extendido por todos Estados Unidos y otros países en honor a Amber Hagerman, de 9 años, quien fue secuestrada cerca de su casa en Arlington, Texas en enero de 1996 y luego encontrada brutalmente asesinada y el autor nunca ha sido encontrado.

Con una Alerta Athena, la policía puede usar el sistema de Alerta AMBER existente para distribuir rápidamente una alerta localizada a las personas dentro de las 100 millas de la desaparición denunciada y a los condados adyacentes, notificándoles que falta un niño.

La ley lleva el nombre de Athena Strand, una niña del norte de Texas de 7 años que desapareció de la casa de su padre en Paradise en noviembre de 2022 y fue encontrada muerta dos días después. Un conductor de entrega de paquetes confesó haber golpeado accidentalmente a Athena con su vehículo y luego haberla estrangulado cuando dijo que le iba a contar a su padre sobre el incidente.

La madre de Strand, Maitlyn Gandy, testificó ante la comisión de la Cámara de Representantes de Texas y recordó que pidió que se emitiera una Alerta Amber en cuanto supo que su hija había desaparecido.

"Por desgracia, siempre recibía la misma respuesta: que ella, en su caso, no cumplía los criterios para que se emitiera una Alerta Amber", dijo Gandy. "No quiero que nadie sienta lo que yo siento. No quiero que una madre tenga que llevar a casa una urna con las cenizas de sus hijos. No quiero ver a otro abuelo llorando como lo hizo mi padre".

Finalmente se emitió una Alerta AMBER en el caso de Athena, pero no hasta aproximadamente 24 horas después de su desaparición y no hasta después de que los investigadores dijeran que había sido asesinada. El cuerpo de Strand fue encontrado al día siguiente a unas seis millas de su casa.

“Si esta alerta hubiera estado activa cuando mi hija desapareció, no tengo dudas de que la oficina del Alguacil del Condado de Wise la habría activado”, dijo Gandy. “Desafortunadamente, sus manos estaban atadas porque la desaparición de mi hija no cumplió de inmediato con los criterios estrictos para una Alerta AMBER en todo el estado”, destacó la madre de Athena.

La madre de Athena Strand presentó en marzo una demanda por homicidio culposo contra Tanner Horner, sospechoso acusado del asesinato su hija, su empleador y el transportista contratado Big Topspin y FedEx, respectivamente

Si es declarado culpable, el asesino acusado de Strand enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. El fiscal del condado de Wise dijo que planea buscar la pena de muerte en este caso.

