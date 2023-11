Le cobraron $500 adicionales por devolver su auto alquilado un día antes

LOS ÁNGELES, California - En un viaje reciente a Suiza, Marc Schiler reservó un automóvil de alquiler de la compañía Budget durante dos semanas. Cuando sus planes de viaje cambiaron, devolvió el auto un día antes y se llevó una desagradable sorpresa.

“Tal como son ahora las empresas de alquiler de autos, te paras en una fila, sales y le entregas la llave a alguien, tomas tu equipaje y te dicen: ‘Te lo enviaremos todo por correo electrónico’”, contó Schiler.

El hombre se sorprendió cuando recibió ese correo electrónico. Schiler no esperaba un descuento por devolver el vehículo antes de tiempo, pero tampoco esperaba pagar más. Pero eso es exactamente lo que pasó. Budget le cobró $500 adicionales.

“Y es una locura. Devolví el auto un día antes y pagué las dos semanas completas. ¿Cuál es el problema?", dijo.

El experto en viajes Christopher Elliott llama a esto “uno de los trucos de alquiler de autos más antiguos que existen”.

Dijo que las tarifas semanales de alquiler de automóviles son más baratas que las tarifas diarias. Por lo tanto, si incumple este contrato semanal al devolver el automóvil antes de tiempo, las compañías de alquiler de automóviles pueden aumentar la tarifa diaria más cara.

“Por lo tanto, tienen derecho a recalcular su tarifa si devuelve el vehículo antes de tiempo. Pero en la práctica, simplemente hay una lógica que no parece correcta”, explicó Elliott.

El I-Team de la estación hermana NBC4 contactó a Budget y la empresa le reembolsó a Schiler los $500. Pero no respondieron las preguntas de los reporteros.

Sin embargo, el sitio web de Budget se hace eco de lo que nos dijo Elliott. Dice: “Los períodos de alquiler más largos generalmente resultan en tarifas diarias más bajas... su tarifa podría aumentar si devuelve su automóvil antes de tiempo”.

Cuando llegaron a su destino, no había auto disponible, por lo que tuvo que alquilar otro auto. Sin embargo, la primera agencia le cobró por el auto que nunca le proporcionaron.

Elliott le aconsejó a las personas que si necesitan devolver un automóvil rentado antes de tiempo, hablen con un gerente y pídanle que respete el precio que acordó pagar originalmente.

Es algo que Schiler dijo que hará la próxima vez. Pero por ahora, está feliz de que el I-Team pudo ayudarlo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.