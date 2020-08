American Airlines suspenderá vuelos a 15 ciudades tras expiración de ayuda federal

TEXAS - La compañía American Airlines anunció el recorte de vuelos a 15 ciudades tras la expiración de la ayuda federal por el COVID-19.

A través de su sitio de internet, American indicó que parte de la decisión también se tomó debido a la poca demanda que tienen las ciudades seleccionadas.

"Este es el primer paso de American mientras continuamos evaluando la red y planea cambios de horarios adicionales en las próximas semanas", agregan en el comunicado.

La suspensión comienza el 7 de octubre de 2020 y afectará a los vuelos con los siguientes destinos:

Ciudad Código de aeropuerto Del Rio, Texas DRT Dubuque, Iowa DBQ Florence, S.C. FLO Greenville, N.C. PGV Huntington, W.Va. HTS Joplin, Mo. JLN Kalamazoo/Battle Creek, Mich. AZO Lake Charles, La. LCH New Haven, Conn. HVN New Windsor, N.Y. SWF Roswell, N.M. ROW Sioux City, Iowa SUX Springfield, Ill. SPI Stillwater, Okla. SWO Williamsport, Pa. IPT

Hace varios días, CNBC reportó que American se estaba preparando para eliminar los vuelos que prestan servicios a más de dos docenas de ciudades pequeñas y medianas debido a la expiración de la ayuda federal por coronavirus, que imponía restricciones a las aerolíneas para que no recortaran los enfoques de servicio. La información fue dada por un ejecutivo de la aerolínea.

Los transportistas deben mantener niveles mínimos de servicio hasta el 30 de septiembre tras haber recibido un paquete de ayuda federal de $25,000 millones que también prohibió los despidos hasta el final del tercer trimestre. American recibió $5,800 millones en apoyo bajo el programa.

El acuerdo estaba destinado a preservar la operatividad al brindar asistencia con la nómina y servicio aéreo en todo el país, aunque la mayoría de los aviones volaban con una fracción de la carga normal de pasajeros. Los reguladores permitieron a las aerolíneas algunas exenciones en el servicio.

Las nuevas cancelaciones para hasta 30 destinos podrían reflejarse en la disponibilidad de vuelos para el otoño y a partir de la próxima semana, dijo el ejecutivo de American Airlines a CNBC. La persona solicitó no ser identificada porque los cambios aún no se han finalizado. El ejecutivo no dijo qué ciudades podrían cortarse, pero hoy jueves 20 de agosto se revelaron 15 de ellas.

Los sindicatos de las aerolíneas y los ejecutivos de las propias aerolíneas han estado presionando al Congreso por otros $25,000 millones en apoyo de nómina para seguir pagando a los trabajadores hasta fines de marzo próximo, ya que la demanda de vuelos sigue sin recuperarse.

La propuesta ha obtenido apoyo político bipartidista en el Congreso y del presidente Donald Trump, pero los legisladores y la Casa Blanca no han logrado llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda nacional para el coronavirus que probablemente albergaría la provisión de ayuda adicional de las aerolíneas.

El Departamento de Transporte tuvo que informar a las aerolíneas antes del 1 de agosto si el gobierno planeaba extender los requisitos mínimos de servicio.

United Airlines y Delta Air Lines se negaron a comentar si también se estaban preparando para cortar rutas.

Para leer esta nota en CNBC, pulsa aquí.