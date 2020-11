“No me quiero morir”: mujer habría sido quemada por su pareja

FLORIDA - Imágenes espeluznantes fueron compartidas por miembros de la familia de una mujer que, de acuerdo a ellos, fue prendida en llamas por su pareja tras una pelea.

Una cámara de vigilancia registró los momentos de terror que vivió una mujer en su propia vivienda, en North Lauderdale, cuando habría sido por su novio.

“Sólo decía, ´ay por favor ayúdenme, me estoy muriendo y no me quiero morir´ decía”, según una vecina de la víctima, que describió los momentos de angustia que vivió al amanecer del miércoles cuando la víctima llegó hasta el portal de su casa en busca de ayuda.

“Aquí se me vino acostar, dijo que llamaran a la policía. Ella estaba acostada aquí bien quemada, yo la vi por la ventana”, dice

El sujeto fue identificado, según las autoridades, por la propia víctima, como Neo Jiménez Cortéz, quien fue arrestado y compareció en corte, donde la fiscalía se reservó detalles adicionales de lo sucedido.

Los médicos no esperan que la víctima sobreviva a sus lesiones, ya que resultó quemada en el 99% de su cuerpo y la única parte que no fue alcanzada por el fuego fue la planta de sus pies. De acuerdo a los vecinos, era madre de tres hijos que vivían con ella.

Jiménez enfrenta ahora cargos de intento de homicidio en primer grado y tras ser arrestado, según las autoridades, se le encontró un boleto de bus para viajar hacia México.

Hablamos fuera de cámara con uno de los padres de estos niños que nos dijo que los pequeños están ahora bajo el cuidado de sus papás, mientras el acusado está tras las rejas sin derecho a fianza.