“No me doy por vencido”: Arturo Acevedo rompe el silencio tras su despido

A una semana de la polémica que acaparó toda la atención en la ciudad de Miami, el jefe de la policía que solo duró seis meses decidió contarle su historia al resto del país, mientras ahora el líder interino lucha por un cargo que muchos creen siempre debió haber sido de él.

Si bien se solicitaron entrevistas con ambos, Arturo Acevedo decidió hablar con nuestra cadena hermana NBC solo a nivel nacional y mantiene el silencio a nivel local mientras que al jefe interino aún no le permiten otorgar entrevistas. Los dos luchan por su futuro dentro de la agencia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Muchos se preguntan qué hará Arturo Acevedo después de marcharse del ayuntamiento tras ser despedido como jefe de la policía de Miami. Cuatro días después sabemos que quiere contar su versión de los hechos a nivel nacional a través de esta entrevista exclusiva a nuestra cadena NBC

“Yo no me doy por vencido. Mis padres no vinieron aquí para nosotros darnos por vencidos. Yo seguiré siendo una voz para esta profesión. Y una voz para los policías buenos, y esos que son tratados injustamente, debido a los agentes malos. Ya veremos cómo voy a poder servir en el futuro”, dijo.

En la entrevista, además, dice que fue reclutado con entusiasmo por el alcalde y el administrador de la ciudad para reformar al departamento de la policía de Miami y que fue despedido porque el ambiente político en esta ciudad no permitió sus cambios y por la interferencia de la Comisión en el departamento.

Dijo lamentar que no le permitieron servir a una comunidad que siempre ha amado. Este fin de semana visitó al museo de la Brigada 2506 y lo publicó en Twitter.

Desde que el alcalde rompió el silencio sobre el caso de Acevedo niega haber estado buscando reformas específicas en la policía y ahora la administración parece estar apostando por un veterano que ha trabajado en casi todas las ramas del departamento. Manny Morales es el nombre que suena y fue considerado entre los aspirantes más fuertes para la posición de jefe antes que Acevedo fuera contratado.

Morales hasta hace poco era el comandante de la división de operaciones donde supervisaba más de 800 miembros de patrullas y operaciones especiales, además de relaciones comunitarias.

Desde que comenzó en 1994, Morales también ha encabezado el equipo de divisiones de investigaciones criminales, programas de entrenamiento por la violencia doméstica, además de crímenes violentos. La administración no ha confirmado cuál será el proceso para seleccionar al nuevo jefe, pero Morales espera tener la oportunidad de aspirar a ser nombrado de forma permanente.