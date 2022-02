Auditoría del IRS: los créditos fiscales que podrían ponerte bajo la lupa del fisco

Si bien la temporada de impuestos significa esperar un jugoso reembolso más el pago de ciertos créditos fiscales, no todos los contribuyentes piensan en ser objeto de una investigación minuciosa como resultado de una auditoría.

Ser auditado por el IRS significa una revisión de la declaración de impuestos de una empresa o individuo, los documentos de respaldo y otras cuentas e información financiera para garantizar la precisión de la información reportada en la declaración, incluida la cantidad de ingresos declarados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Pero cuál es la posibilidad de que el Tío Sam te coloque bajo la mirilla? En realidad parece mínima. Según las estadísticas de 2020, la agencia tributaria examinó las declaraciones de impuestos de menos contribuyentes en comparación con años anteriores. Pero a pesar de que actualmente se elige un pequeño porcentaje de devoluciones para auditoría, eso será de poco consuelo si la tuya es una de ellas.

SOLO EL 0.5% DE LAS DECLARACIONES ES AUDITADO

En general, solo el 0.5% de las declaraciones de impuestos individuales fueron auditadas en 2020. Sin embargo, como en el pasado, aquellos con mayores ingresos fueron auditados a tasas más altas. Por ejemplo, en 2020, se auditó al 2.2% de los contribuyentes con ingresos brutos ajustados (AGI) de entre $1 millón y $5 millones. Entre los contribuyentes más ricos, aquellos con AGI de $10 millones y más, el 7 % de las declaraciones fueron auditadas en 2020.

Aunque se realizaron menos auditorías en 2020.

Es posible que no hayas incurrido en ninguna falta. El hecho de que se seleccione una declaración para auditoría no significa que se haya cometido un error. Algunas devoluciones se seleccionan al azar en base a fórmulas estadísticas. Por ejemplo, las computadoras del IRS comparan los ingresos y las deducciones en las declaraciones con lo que informan otros contribuyentes. Si una persona deduce una contribución caritativa que es significativamente más alta que lo que reportan otros con ingresos similares, el IRS puede querer saber por qué.

Las declaraciones también pueden ser seleccionadas si involucran asuntos o transacciones con otros contribuyentes que fueron previamente seleccionados para la auditoría, tales como socios comerciales.

Además, para prevenir el fraude, el IRS continúa aumentando el uso de programas automatizados para identificar las declaraciones de impuestos que creen que justifican un mayor escrutinio.

Para reducir las posibilidades de que tu declaración de impuestos sea auditada, debes tener en cuenta ciertas banderas rojas que pueden atraer la atención del IRS, en especial cuando reclames ciertos créditos fiscales y deducciones.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL TRABAJO (EITC) / CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS (CTC)

El IRS estima que miles de millones de dólares en reclamos de EITC se pagan por error. Algunos errores no son intencionales, pero el IRS examina minuciosamente las reclamaciones del EITC para evitar el fraude. Si reclamas el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, asegúrate de verificar primero que cumples con las reglas y que puedes proporcionar cualquier documentación y evidencia al IRS en el futuro, si es necesario.

¿Qué pasa si recibes una carta del IRS que dice que ‘estás siendo auditado’ o una que describe ‘cambios propuestos’ en tu declaración de impuestos?

Supongamos que reclamaste hijos para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC). y no estás seguro de qué hacer a continuación. Entonces el IRS te pide que presentes pruebas de las afirmaciones que hiciste en tu declaración de impuestos. Es posible que te dé una fecha límite para responder. También es posible que la agencia haya congelado temporalmente todo o parte de tu reembolso.

Te explicamos qué necesitas para declarar tus impuestos sin pagar a un preparador.

Si reclamaste el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, probar tu reclamo en general significa entregar al IRS documentos que demuestren que cumples los criterios para el crédito. En la mayoría de los casos, esto implica mostrar la relación y la residencia de los niños que estás reclamando.

El IRS emprendería una auditoría para asegurarse de que los padres califiquen para los créditos fiscales que reclaman y para corregir errores no intencionales.

Si bien, como se mencionó anteriormente, algunas auditorías son aleatorias. Otras son provocados por un error en la declaración, un problema fiscal anterior o una situación en la que dos personas han reclamado al mismo hijo y el IRS necesita determinar qué reclamación es válida.

Si ignoras la auditoría, el IRS eliminará todos los créditos fiscales y los beneficios asociados con tus hijos y negará tu reembolso, te pedirá que devuelvas el dinero que ya recibiste o te dirá que debe más impuestos de los calculados inicialmente.

PRUEBAS DE RELACIÓN / PRUEBAS DE RESIDENCIA

Para reclamar el EITC o CTC por un niño, no es suficiente que seas su tutor. También debes tener parentesco con estos dependientes, ya sea porque son tus hijos biológicos, por adopción legal, cuidado de crianza u orden de custodia.

El IRS podría solicitar copias de actas de nacimiento, órdenes de custodia o pruebas de ADN para verificar la relación entre el contribuyente y el dependiente que reclama.

Te explicamos algunos de estos beneficios.

Si el niño es un miembro de la familia pero no tu hijo biológico, debes mostrar evidencia adicional. Por ejemplo, para reclamar a tu sobrino, debes proporcionar su certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento de sus padres y tu propio certificado de nacimiento que constante el vínculo familiar.

Si no estás relacionado con el niño (por ejemplo, el hijo de un amigo que cuidaste por un tiempo sin adopción legal), no puedes reclamar créditos fiscales. Pero aún puedes reclamarlo como dependiente para reducir tu carga fiscal si vivió contigo durante el año fiscal en cuestión.

Por otro lado, el IRS también podría solicitar una prueba de residencia de los dependientes. El EITC y el CTC requieren que hayas vivido con los niños que estás reclamando durante al menos seis meses al año.

Para probar la residencia, el IRS requerirá uno o más documentos que muestren el nombre del niño, la dirección que usó en su declaración de impuestos y el año para el que es la auditoría. Cualquier documento funcionará siempre que muestre estos datos.

Expertos explican los pasos a seguir.

Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un registro escolar o una declaración de beneficios. Las tres piezas (nombre, dirección, año) deben estar presentes en el documento.

Entonces, por ejemplo, si estás siendo auditado para 2017, un contrato de arrendamiento que muestre los nombres de tu familia y la dirección no funcionará si se firmó en 2018, pero funciona si se firmó en 2017.

Para otro ejemplo, la boleta de calificaciones de 2017 que enumera la dirección de tu vivienda funcionaría, pero no una boleta de calificaciones que no muestre la dirección.

EL IRS RECOMIENDA:

Cumple con los plazos. Si crees que no puedes reunir los documentos que necesitas antes de la fecha límite, llama o escriba al IRS y solicita más tiempo.

Si tienes derecho a un crédito, incluso con una auditoría en tu contra, puedes enviar evidencia adicional y pedirle al IRS que lo reconsidere.

Conserva tus registros fiscales. A menudo, los contribuyentes que son auditados durante un año también serán auditados el próximo año. Guarda documentos que podrían ser útiles en caso de una futura auditoría.

OTRAS BANDERAS ROJAS

ERRORES MATEMÁTICOS Y TIPOGRÁFICOS

El IRS tiene programas que verifican las matemáticas y los cálculos en las declaraciones de impuestos. Si tu declaración no concuerda con los registros de la agencia, es posible que se marque para una revisión adicional. Verifica dos veces tus números de seguro social y tus cálculos.

ALTOS INGRESOS

Se auditan menos del 1% de las declaraciones de impuestos con $200,000 o menos en ingresos. Ese porcentaje crece al 10% y más para aquellos que ganan más de $1 millón.

Desde este lunes ya puedes presentar tu declaración fiscal.

Como es de esperar, cuanto mayores sean los ingresos de un individuo o de un negocio, es más probable que el IRS quiera revisar con más detalle.

INGRESOS NO DECLARADOS

El IRS recibe copias de tus formularios W-2 y 1099, y sus sistemas comparan automáticamente estos datos con los montos que declaras. Una discrepancia, como un 1099 que no se informa en tu declaración, podría desencadenar una revisión adicional. Entonces, si recibes un 1099 que no es tuyo o no es correcto, no lo ignores. Comunícate con el emisor de ese 1099 y pídale que informe un formulario corregido al IRS.

DEDUCCIONES EXCESIVAS

El IRS comparará tus deducciones detalladas con las deducciones totales promedio para un artículo determinado reclamado por otros contribuyentes que se encuentran en el mismo rango de ingresos que tú. Un contribuyente cuyas deducciones parecen exceder estos promedios puede ser examinado más a fondo por el IRS. No dudes en reclamar todas las deducciones a las que tienes derecho, solo asegúrate de tener la documentación adecuada para demostrar que cumples los criterios.

RECLAMACIÓN DEL 100 % DEL USO COMERCIAL DE UN VEHÍCULO

El IRS sabe que es raro que alguien use un vehículo que posee el 100% del tiempo para fines comerciales. Y, si no tiene otro vehículo personal registrado a su nombre, es casi imposible informar que el vehículo se utiliza exclusivamente para fines comerciales. Reclamar el 100% del uso comercial de un vehículo seguramente llamará la atención del IRS. Cuanto mayor sea el porcentaje que esté reclamando, más importante es que tenga registros detallados.

RETIROS ANTICIPADOS DE CUENTAS DE JUBILACIÓN

Estos retiros deben cumplir con ciertos criterios para evitar impuestos y multas. Por lo tanto, el IRS está atento a los retiros de cuentas de jubilación anticipada no declarados que no cumplen con los criterios y, por lo tanto, están sujetos a impuestos.

¿CUÁNTOS AÑOS ATRÁS INVESTIGARÁ EL IRS?

En circunstancias normales, la ley permite al IRS investigar las declaraciones de los últimos tres años. Sin embargo, si se detectan errores en una declaración, podrían ser al menos seis años.

El IRS tiene hasta tres años para evaluar impuestos adicionales después de realizar una auditoría, aunque puede solicitar una extensión de esto.

No estás legalmente obligado a aceptar la extensión. Y tienes tres años después de la auditoría para emitir un reembolso si se te debe uno.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LOS REGISTROS DE IMPUESTOS?

Dado que el IRS normalmente puede auditar las declaraciones de impuestos de los últimos tres años, debes conservar todas las declaraciones y registros de impuestos durante al menos tres años. Algunos expertos recomiendan conservar las declaraciones de impuestos hasta por seis o siete años en caso de que el IRS retroceda más de tres años al realizar una auditoría.

Ten en cuenta que si no presenta una declaración de impuestos, el IRS puede realizar auditorías de forma indefinida.

DEVOLUCIONES COMPLEJAS VS. SIMPLES

El alcance de una auditoría depende de la complejidad de la declaración de impuestos. Una declaración que refleje ingresos y gastos de negocios o bienes raíces obviamente tomará más tiempo para examinar que una declaración que solo contenga ingresos salariales.

Una auditoría se puede realizar por correo o mediante una entrevista en persona y revisión de registros. La entrevista puede llevarse a cabo en una oficina del IRS o puede ser una "auditoría de campo" en el hogar, negocio u oficina del contador del contribuyente.

Incluso si te eligen para una auditoría, un examen del IRS puede no ser nada para perder el sueño. En muchos casos, la agencia solicita pruebas de ciertos elementos y rutinariamente cierra la auditoría después de que se presenta la documentación.

Es recomendable que un profesional de impuestos te represente en una auditoría. El IRS tiene una base de datos con profesionales acreditados. Revisa aquí para más detalles.