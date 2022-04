¿Aún puedes declarar los impuestos pese a que la fecha límite expiró el lunes?

NUEVA YORK - Ya sea porque no lograste reunir los documentos necesarios, un evento mayor te impidió cumplir con tus obligaciones tributarias o simplemente olvidaste que el 18 de abril era el último día para presentar impuestos, todavía puedes enmendar la situación sin enfrentar penalidades del IRS; siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos.

Si no rendiste cuentas al fisco, pero el IRS te debe un reembolso, entonces estás exento de las multas por presentación tardía. Tienes hasta tres años a partir de la fecha límite de presentación para completar una declaración y obtener ese reembolso.

Pero no demores demasiado, en especial si calificas para un crédito tributario. No presentar una declaración de impuestos lo antes posible podría causar que el IRS te niegue el crédito que reclamas.

MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA

Sin embargo, si le debes dinero al IRS y no declaraste impuestos esta temporada, tu situación se torna más urgente. Cuanto más esperas para presentar tu declaración de impuestos y mostrarle al IRS que tienes la intención de pagar lo que debes, más multas e intereses pueden acumularse.

En general, el IRS cobra mensualmente, pero pueden prorratearse por una parte de un mes. Por lo tanto, es una buena idea presentar la solicitud lo antes posible para limitar los cargos en los que puedas incurrir.

El IRS impone dos multas por presentar impuestos más allá de la fecha límite cuándo debes dinero: una multa por no presentar y una multa por no pagar. Además de eso, también pagarás intereses sobre la cantidad que debes.

La multa por no presentar es la más severa. En general, es el 5% de la cantidad que debes por cada mes o parte de un mes que tu declaración se retrasa, con una multa máxima del 25%. Si tu declaración tiene más de 60 días de retraso, la multa mínima es de $435 o el saldo de tus impuestos adeudados, si es menor.

La multa por falta de pago también te costará dinero, pero no tanto, una gran razón para solicitar una extensión a tiempo, incluso si no puedes pagar nada. Esta multa en general se calcula en 0.5% de los impuestos adeudados que no se pagan antes de la fecha límite. El IRS nuevamente cobra la multa por cada mes o parte de un mes que tu pago se atrasa, con una multa total máxima del 25%.

El IRS también cobra intereses sobre los impuestos atrasados al agregar un 3 % a la tasa de interés federal a corto plazo. La tasa de interés del IRS actualmente es del 4 %. Esa tasa se ajusta trimestralmente y el interés se capitaliza diariamente.

¿PUEDO PRESENTAR UNA EXTENSIÓN DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DEL 18 DE ABRIL?

No. Las extensiones de impuestos brindan a los contribuyentes seis meses adicionales para completar sus declaraciones de impuestos, pero deben presentarse antes de la fecha límite de impuestos. Los contribuyentes que presenten prórrogas también deben incluir la cantidad estimada de dinero que deben mediante el Formulario 1040-ES del IRS. El software de impuestos en línea también puede calcular rápidamente tus impuestos estimados.

Si presentaste una extensión antes de la fecha límite del 18 de abril, entonces tendrás hasta el 15 de octubre de 2022 para presentar tu declaración de impuestos.

Ten en cuenta que siempre que hayas pagado una cantidad estimada cercana a lo que debes, no estarás sujeto a multas o sanciones si presentas tu declaración y pagas cualquier obligación tributaria restante antes del 15 de octubre.

Si no pagaste suficiente dinero con su extensión de impuestos, puedes estar sujeto a la multa por pago atrasado. El IRS espera que tu pago estimado sea de al menos el 90% de tu obligación tributaria total. La agencia puede cobrar una multa del 0.5 % mensual sobre el monto de los impuestos no pagados.

EL IRS ME DEBE UN REEMBOLSO, PERO NO PRESENTASTE IMPUESTOS ESTE AÑO

En este caso no hay multas por presentación tardía. El contribuyente tendrá tres años para presentar la declaración de impuestos de 2021 antes de que el IRS entregue ese dinero al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tu reembolso de impuestos puede retrasarse un poco si presentas la declaración tarde, pero aún debes esperar recibir tu dinero en cuatro a seis semanas.

La guía If you missed the tax deadline, these tips can help del IRS puede darte más detalles sobre qué hacer si perdiste la fecha límite.