Auto choca contra salón de uñas en Nueva York: cuatro muertos y 9 heridos

NUEVA YORK -- Cuatro personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de que un vehículo se estrellara contra un salón de uñas dentro de un centro comercial en Long Island., informaron autoridades.

El accidente se produjo poco antes de las 5:00 p.m. de estel viernes en Grand Boulevard en Deer Park, dijeron las autoridades, cuando una minivan se estrelló contra Hawaii Nail & Spa. El vehículo pasó por delante del negocio de belleza y casi sale por detrás, dijo un testigo que consideró que pudo haberse estrellado a alta velocidad.

Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar, según los bomberos de Deer Park. Otras nueve personas sufrieron heridas, algunas de las cuales se cree que son graves.

Uno de los heridos fue trasladado en avión a un hospital cercano. No se sabía si las víctimas estaban en la minivan o dentro del salón en el momento del accidente.

No se sabe cuántas víctimas se encontraban en la minivan o en el salón en el momento del accidente. Un testigo dijo que el vehículo había estado corriendo por un estacionamiento al otro lado de la calle antes de estrellarse.

No quedó claro de inmediato si el accidente fue intencionado o no. Las edades de las víctimas no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor revise las actualizaciones.