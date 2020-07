Ayuda para trabajadores independientes y pequeños negocios: pasos para solicitarla

Orlando.- Uno de los programas de alivio de préstamos para pequeñas empresas incluido en el paquete de estímulo histórico aprobado por el Congreso en marzo contiene una disposición que muchos trabajadores independientes podrían haber pasado por alto.

Dueños de pequeñas empresas que han perdido ingresos pueden solicitar a la administración un préstamo por desastre para daños económicos de hasta $150,000. Si no tiene empleados y es un trabajador independiente puede solicitar una subvención de $1,000.

Ernesto Mustelier, quien trabaja a tiempo completo como conductor de Uber y Lyft, desde marzo no ha podido trabajar debido a la pandemia.

Por lo que cuando se enteró de que ahora trabajadores independientes serán elegibles a una ayuda de $1,000, que no tiene que pagar de vuelta, y la posibilidad de préstamos, por parte de la administración de pequeñas empresas se alegró.

La solicitud está en la página www.sba.gov/espanol.

La ayuda, está disponible solo para residente permanentes y ciudadanos, en un comunicado nos dijo la Administración de pequeñas empresas, SBA por sus siglas en inglés “Los dueños de negocios con visas de no inmigrante, visa de inversionista E-2 y permisos de trabajo no son elegibles para aplicar porque no cumplen con los requisitos resaltados en la Oficina de Desastres de la SBA“.

Aunque técnicamente tiene que solicitar un préstamo para obtener la ayuda de $1,000, no necesariamente tiene que reembolsar los préstamos que le ofrezcan.