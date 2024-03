Biden aprueba $60 millones en fondos federales para ayudar a Baltimore tras el colapso del puente

BALTIMORE - El gobernador de Maryland, Wes Moore, advirtió el jueves sobre un "camino muy largo por delante" para recuperarse de la pérdida del puente Francis Scott Key de Baltimore, a la vez que el gobierno del presidente Joe Biden aprobó $60 millones en ayuda federal inmediata después del mortal colapso.

Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estaba transportando la grúa más grande en la costa este para ayudar a retirar los restos del puente, dijo Moore, para que puedan comenzar los trabajos para limpiar el canal y reabrir la ruta.

Se esperaba que la máquina, que puede levantar hasta 1,000 toneladas, llegara el jueves por la noche, y el senador estadounidense Chris Van Hollen dijo que una segunda grúa con una capacidad de 400 toneladas podría llegar el sábado.

El estado está "profundamente agradecido" por los fondos y el apoyo federales, expresó Moore en una conferencia de prensa vespertina.

Moore prometió el jueves que "las mejores mentes del mundo" estaban trabajando en planes para limpiar los escombros, sacar del canal el carguero que chocó contra el puente, recuperar los cuerpos de los cuatro trabajadores restantes que se presumen muertos e investigar qué salió mal.

"El gobierno está trabajando de la mano con la industria para investigar el área, incluidos los restos del naufragio, y retirar el barco", dijo Moore, un demócrata, quien indicó que la ayuda rápida es necesaria para "sentar las bases para una rápida recuperación".

El presidente Joe Biden ha prometido que el gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente.

"Este trabajo no va a llevar horas. Este trabajo no llevará días. Este trabajo no llevará semanas. Tenemos un camino muy largo por delante", expresó el gobernador.

Van Hollen indicó que 32 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército están inspeccionando el lugar del colapso y 38 contratistas de la Marina están trabajando en la operación de salvamento.