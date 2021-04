Biden pide a los republicanos negociar para sacar adelante el plan de infraestructura

El presidente Joe Biden instó este miércoles a los republicanos a sentarse a negociar para sacar adelante su plan de infraestructura por valor de 2.25 billones de dólares y les advirtió que la inacción es inaceptable.

"En las próximas semanas la vicepresidenta (Kamala Harris) y yo nos reuniremos con los republicanos y los demócratas para escuchar a todos (...) Estaremos abiertos a las buenas ideas y a las negociaciones de buena fe, pero hay algo a lo que no estaremos abiertos: no hacer nada. La inacción simplemente no es una opción", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

El mandatario mencionó algunas críticas de los conservadores sobre su iniciativa, que la consideran "demasiado amplia", además de proponer centrarla en las infraestructuras tradicionales.

"¿Piensan que China está esperando para invertir en infraestructura digital, investigación y desarrollo? Les prometo que (los chinos) no están esperando y cuentan con que la democracia estadounidense sea muy lenta, demasiado limitada y demasiado dividida", indicó el mandatario de EEUU.

Afirmó que está abierto a ideas sobre cómo financiar el plan, con una excepción: "No impondré ningún aumento de impuestos a la gente que gana menos de $400,000 dólares al año".

Biden ha propuesto incrementar los impuestos a las corporaciones para dotar de fondos su plan, lo que ha suscitado críticas no solo entre los republicanos sino también entre los demócratas.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de EEUU recomendó en un informe de 19 páginas una subida de impuestos sobe las empresas para recaudar 2.5 billones de dólares a lo largo de 15 años.

A diferencia del paquete de estímulo económico por valor de 1.9 billones de dólares aprobado en marzo por el Congreso, cuyo costo se ha añadido a la deuda nacional, la Casa Blanca busca en esta ocasión que sean los impuestos a las compañías los que financien el plan de infraestructuras.

Biden quiere sacar adelante la iniciativa pese a que la estrecha mayoría de su partido en el Senado lo obliga o bien a contar con apoyos republicanos o bien a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.