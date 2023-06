Biden resalta la independencia del Departamento de Justicia para investigar a Trump

WASHINGTON - El presidente Joe Biden defendió este jueves la independencia del Departamento de Justicia a raíz de las informaciones de que la Fiscalía General notificó al expresidente Donald Trump de que es objeto de una investigación penal por guardar documentos clasificados.

"Nunca, ni una sola vez, le he sugerido al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no sobre presentar o no presentar un cargo. Soy sincero", dijo Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en la Casa Blanca, cuando fue preguntado sobre la investigación a Trump.

El presidente no hizo más comentarios sobre las informaciones aparecidas este jueves en medios de comunicación locales, que indican que el Departamento de Justicia había notificado a los abogados de Trump que es blanco de una investigación penal federal sobre los documentos clasificados que fueron hallados por el FBI en agosto pasado en su residencia en Mar-a-Lago en Florida.

El equipo legal de Trump se reunió el lunes con funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal especial Jack Smith, que investiga el manejo por parte del exmandatario de esos documentos clasificados.

La normativa de ese Departamento establece que los fiscales pueden informar a individuos de que son investigados por un gran jurado antes de que se presente una imputación.

Este tipo de notificaciones se envían para permitir a los individuos testificar ante el gran jurado antes de que se formalice una acusación.

Es el primer expresidente en enfrentar cargos penales en la historia de EEUU.

El miércoles, Smith presentó pruebas ante un gran jurado de Miami y escuchó el testimonio de Taylor Budowich, un exasistente de Trump.

La cadena de televisión CBS, que citó a tres fuentes conocedoras de esta situación, señaló que esto puede ser un indicio de que si se presentan cargos contra Trump, algunos podrían ser interpuestos en Florida por razones jurisdiccionales.

En paralelo, varios testigos, como empleados de Mar-a-Lago, exasistentes y abogados de Trump, han comparecido ante un gran jurado de Washington DC en el marco de las pesquisas sobre los documentos clasificados.

Smith fue designado en noviembre para llevar este caso por el fiscal general, Merrick Garland, y en paralelo desarrolla otra indagación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.