Biden se reunirá en privado con el Papa Francisco al margen de la cumbre del G7

ITALIA - Se espera que el presidente Joe Biden se reúna en privado con el Papa Francisco este viernes al margen de la cumbre del G7 en Italia, según un alto funcionario de la administración.

El pontífice se convertirá en el primer Papa en asistir a las discusiones del G7 y ha decidido centrar su atención en la inteligencia artificial, tanto en sus ventajas tecnológicas como en sus peligros potenciales.

El encuentro entre Biden, un católico devoto que asiste a misa semanalmente, y el líder de la iglesia se produce días después de que un jurado declarara culpable a su hijo Hunter Biden de delitos con armas de fuego relacionados con su adicción a las drogas. Biden, que habla con frecuencia de la importancia de su familia y de la pérdida de dos de sus hijos y su primera esposa, ha señalado que su fe lo guió en tiempos difíciles.

Biden se reunió por última vez con el Papa Francisco en el Vaticano en octubre de 2021, cuando el presidente lo elogió como “el guerrero por la paz más importante que he conocido”.

Los dos han intercambiado mensajes escritos desde entonces, dijo el funcionario.

Durante su entrevista con el fiscal especial Robert Hur el año pasado, Biden dijo que todavía estaba en contacto con el pontífice durante una discusión sobre algunas carpetas que incluían una denominada “Visitas Papales”.

“Todavía me comunico con el Papa, ya sabes a qué me refiero. ¿Pero es constante? No. De todos modos”, dijo, según la transcripción publicada por la Casa Blanca.

Más tarde, durante una conversación cruzada, Biden bromeó: “Él es mi boleto”. Mientras el grupo reía, él respondió: “Eso fue una broma”.

En Puglia, se espera que el Papa tenga reuniones individuales con Volodymyr Zelenskyy de Ucrania, Emmanuel Macron de Francia, Narendra Modi de India, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Justin Trudeau de Canadá, Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, William Ruto de Kenia y Abdelmadjid de Argelia. Tebboune, según el Vaticano.

Si bien Francisco, de 87 años, ha dicho que tiene la intención de desempeñar su cargo mientras su salud lo permita, ha habido algunas especulaciones sobre un posible plan de transición para el futuro. Un posible sucesor es el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia. Biden se reunió con él en la Oficina Oval el verano pasado, donde discutieron, entre otras cosas, la defensa del Vaticano por el regreso seguro de los niños ucranianos deportados por la fuerza.

Biden conoce al actual Papa desde 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama eligió al primer vicepresidente católico del país para encabezar la delegación estadounidense a Roma para su toma de posesión.

El presidente recordó más tarde que en su primer breve encuentro con el recién instalado pontífice, Francisco lo abrazó y le dijo: “Siempre serás bienvenido aquí”.

En 2015, apenas tres meses después de que el hijo mayor de Biden, Beau, muriera de cáncer cerebral, el Papa celebró una audiencia privada con el presidente y su familia antes de concluir una visita de varios días a Filadelfia.