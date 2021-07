El multimillonario Jeff Bezos logra exitoso primer vuelo al espacio con su propia nave

EL PASO, Texas - El multimillonario Jeff Bezos, creador de Amazon, viajó este martes al espacio en el primer vuelo con pasajeros de su compañía aeroespacial Blue Origin.

El cohete New Shepard despegó este martes poco después de las 9 a.m. ET (8 a.m. CT) desde Van Horn, un poblado al sureste de El Paso, Texas. El vuelo espacial duró en total, desde el despegue hasta el aterrizaje, unos 11 minutos.

"El mejor día", exclamó desde dentro de la cápsula Bezos, una vez que aterrizó.

Dentro de la nave fabricada por Blue Origin, la compañía creada por Bezos en el año 2000, Bezos viajó acompañado de su hermano, Mark; la piloto de 82 años Wally Funk; y Oliver Daemen, un estudiante neerlandés de 18 años e hijo de un multimillonario.

La cápsula de Bezos alcanzó una altitud de 66 millas, unas 10 millas más de lo que lo hizo la nave del multimillonario Richard Branson el 11 de julio. Esa distancia le permitió a Bezos y sus acompañantes experimentar por unos minutos la ingravidez.

Una vez concluido el viaje, la cápsula con sus cuatro ocupantes aterrizó sin contratiempos en un paisaje desértico cerca del sitio de lanzamiento, en las inmediaciones del pequeño poblado de Van Horn, y por donde momentos antes llegó el cohete propulsor del New Shepard.

El suceso tuvo lugar el mismo día en que el astronauta estadounidense Neil Armstrong pisó la Luna hace 52 años.

LA CARRERA ESPACIAL ENTRE LOS MULTIMILLONARIOS

Bezos se convirtió en el segundo multimillonario en viajar al espacio en su propia nave, después de que lo hiciera días antes Branson, dueño de Virgin Galactic.

A diferencia del trayecto que hizo hace poco más de una semana desde Nuevo México el multimillonario Branson, en el viaje de Bezos se superó la línea imaginaria de Karman, situada a 62 millas de la Tierra y que en algunos ámbitos científicos se acepta como la división entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

Además, la nave de Bezos funciona de forma autónoma y fue controlada desde la Tierra, a diferencia de la de Branson, que necesitó de dos pilotos.

A Branson y Bezos se suma Elon Musk, el fundador del fabricante de automóviles eléctricos Tesla y de SpaceX, la firma contratista de la NASA que ya ha enviado astronautas a la Estación Espacial Internacional y que hacia fines de este año espera llevar a cabo el primer viaje tripulado con fondos privados al espacio.

Musk, que trabaja en proyectos para fundar bases terrestres en Marte durante este siglo, no tiene por el momento intenciones de surcar él mismo las fronteras de la atmósfera terrestre.