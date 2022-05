California: más de 20,000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en prisiones e instituciones mentales

Un gran porcentaje de hispanos fueron víctimas de esterilizaciones forzadas debido a una ordenanza promulgada en 1909 conocida como la Ley Eugenésica.

Esta ley estipulaba que todas las personas que eran internadas en una institución estatal, como cárceles o centros de cuidado de salud mental, podían ser esterilizadas. Muchos de los internados eran enviados por orden judicial.

Un total de 20,000 californianos fueron sometidos a este procedimiento antes de que la ley fuese derogada en 1979.

“De esas 20,000, más de 5,000 ocurrieron aquí en Sonoma”, aseguró Isidro González, historiador.

En Sonoma Development Center, en Elridge, previamente conocido como Sonoma State Home, una institución donde vivían personas con discapacidades físicas o mentales, se realizaron muchas de estas esterilizaciones y no todas fueron hechas en mujeres.

“No, no, para nada. Eran casi similares, los niveles de mujeres y hombres. En cuanto a las esterilizaciones, aquí hacían las ligaduras de trompas, por ejemplo, para las mujeres, vasectomía y otros experimentos también en cuanto a las esterilizaciones”, explicó González.

Gabriela Solano, fue una de las víctimas de esta ley hace más de una década, cuando un doctor por error le extrajo un ovario que tenía sano mientras se encontraba en una cárcel en California.

“Me dijo que la operación era un éxito o que me habían removido el ovario derecho. Para mí fue una maldad porque no era necesario que me quitaran eso. Me dijo muy fríamente que yo estaba pagando una condena de cadena perpetua y que por qué me importaba, que no necesitaba yo ese ovario y pues que ni modo”, afirmó Gabriela.

Las políticas eugenésicas fueron formadas por arraigadas jerarquías de raza, clase, género y capacidad. Los latinos fueron víctimas de estos procedimientos de manera desproporcionada.

“De las mujeres latinas, que había más del 50%, las esterilizaron. No una desproporción grande, ¿no? En cuanto a los hombres, dependiendo de ciertos años no, pero en ciertas etapas hasta el 25% de los hombres latinos también han sido esterilizados”, dijo González.

California fue el tercer estado en empezar las esterilizaciones a nivel nacional en Estados Unidos.

Según cálculos del Laboratorio de Esterilización y Justicia Social de la Universidad de Michigan (SSJLAB, por sus siglas en inglés), actualmente hay 383 sobrevivientes de esterilizaciones eugenésicas.

Una auditoría estatal de junio de 2014 encontró que el estado esterilizó a 144 mujeres entre 2005 y 2013 y que ninguna de ellas fue informada debidamente, ni se le ofreció tratamiento alternativo.

California ahora es el tercer estado del país en ofrecer una compensación monetaria a víctimas que fueron esterilizadas sin su consentimiento en hospitales o cárceles estatales.

Se estima que 600 personas sobrevivientes de esterilizaciones eugenésicas realizadas entre 1909 y 1979 o sobrevivientes de esterilización forzada o involuntaria en prisión son elegibles para recibir esta compensación.

Para solicitar esta ayuda puedes llamar al 1-800-777-9229.

Las personas tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para realizar la solicitud. Sin embargo, el estado debe procesar todas las solicitudes elegibles antes de comenzar a realizar los pagos.

Se estima que se distribuirá un total de $4.5 millones.