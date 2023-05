Cámara de Representantes de Texas votará hoy sobre la destitución del fiscal general Ken Paxton

La Cámara de Representantes de Texas, liderada por los republicanos, ha fijado para el sábado una votación histórica para la posible destitución del asediado fiscal general del estado, Ken Paxton, y su suspensión del cargo, justo cuando algunos destacados conservadores empezaban a unirse en torno a él.

Paxton, un republicano de 60 años, se encuentra al borde de la destitución tras años de escándalos, cargos penales y acusaciones de corrupción. La Cámara considerará una resolución pidiendo la destitución de Paxton a la 1 p.m. del sábado, de acuerdo con una declaración emitida el viernes por el Comité de Investigación General de la Cámara.

Paxton habló públicamente sobre la próxima votación en la tarde del viernes llamándolo "teatro político" y añadiendo que era un "acto de retribución política" curada que debe llegar a su fin. Invitó a sus partidarios al Capitolio el sábado para hacer oír su voz pacíficamente.

"Cada político que apoye este engañoso intento de destitución infligirá un daño duradero a la credibilidad de la Cámara de Texas, en la que he servido", dijo Paxton. "La Cámara está dispuesta a hacer exactamente lo que Joe Biden ha estado esperando lograr desde su primer día en el cargo: sabotear nuestro trabajo, mi trabajo como Fiscal General de Texas".

Si es sometido a juicio político, Paxton se vería obligado a abandonar su cargo inmediatamente. Sería sólo la tercera persona en los casi 200 años de historia del estado en ser sometida a juicio político y el primer funcionario estatal desde el ex gobernador James "Pa" Ferguson en 1917.

El comité dirigido por el Partido Republicano pasó meses investigando silenciosamente a Paxton y recomendó el jueves que el principal abogado del estado sea sometido a juicio político por 20 artículos, entre ellos soborno, incapacidad para el cargo y abuso de la confianza pública.

Paxton ha criticado el intento de destitución como un intento de "derrocar la voluntad del pueblo y privar de derechos a los votantes de nuestro estado". Ha dicho que las acusaciones se basan en "habladurías y cotilleos, repitiendo como loros afirmaciones desmentidas hace tiempo".

Chris Hilton, jefe de la División General de Litigios de la oficina de Paxton, calificó el viernes las acusaciones de "carentes de fundamento",

"El comité de investigación general podría habernos pedido entrevistas, testimonios y documentos. Cualquier cosa que arrojara luz sobre estas acusaciones. Si les importara la verdad, la imparcialidad o la transparencia, habrían llevado a cabo una investigación transparente", dijo Hilton.

Los conservadores prominentes habían estado notablemente callados sobre Paxton hasta el viernes, pero algunos comenzaron a unirse a su alrededor a última hora de la mañana. El presidente del Partido Republicano del estado, Matt Rinaldi, criticó el proceso como una "farsa" y pidió al Senado, controlado por los republicanos, que absolviera a Paxton cuando el caso llegara a juicio en esa cámara.

El senador estadounidense Ted Cruz calificó el sábado el proceso de destitución de "farsa", alabó la eficacia de Paxton al demandar al Gobierno de Biden y dijo que los problemas legales del fiscal general deberían dejarse en manos de los tribunales.

Al igual que Paxton, apuntó contra el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Dade Phelan.

"Se basa en acusaciones ya litigadas por los votantes, dirigidas por un portavoz liberal que intenta socavar a sus adversarios conservadores", dijo Rinaldi.

"Parece que los republicanos de Texas tendrán que confiar una vez más en el liderazgo de principios del Senado de Texas para restaurar la cordura y la razón en nuestro estado", dijo Rinaldi.

Primero vendrá la votación en la Cámara, donde el panel de investigación propuso al menos 40 minutos para exponer los cargos contra Paxton y cuatro horas para que los miembros debatan.

No está claro cuántos partidarios puede haber tenido Paxton en la Cámara, donde sirvió cinco mandatos antes de convertirse en senador estatal.

El juicio político requiere una mayoría de votos en la Cámara de Representantes, que suele tener 150 miembros, y que los republicanos controlan ahora por 85 votos a favor y 64 en contra desde que un representante del Partido Republicano dimitió antes de que se votara su expulsión.

"No podemos dejar de enfatizar el hecho de que, si no fuera por la propia solicitud de Paxton de un acuerdo financiado por los contribuyentes sobre su conducta ilícita, Paxton no se enfrentaría a un juicio político por la Cámara", escribió el panel en su memorando de programación a los miembros de la Cámara.

La iniciativa de impugnar a Paxton establece lo que podría ser una caída notablemente repentina para uno de los combatientes legales más prominentes del Partido Republicano, que en 2020 pidió al Tribunal Supremo de EEUU que anulara la victoria del presidente Joe Biden.

Paxton ha estado bajo investigación del FBI durante años por acusaciones de que usó su oficina para ayudar a un donante. Fue acusado por separado de fraude de valores en 2015, pero aún no ha sido juzgado.

Cuando la investigación del comité de cinco miembros salió a la luz el martes, Paxton sugirió que era un ataque político de Phelan. Pidió la dimisión de Phelan y le acusó de estar borracho durante una sesión maratoniana el pasado viernes. La oficina de Phelan descartó la acusación como un intento de Paxton de "salvar las apariencias".

Los artículos de acusación emitidos por el comité de investigación, que incluye a tres republicanos y dos demócratas, se derivan en gran medida de la relación de Paxton con uno de sus ricos donantes. Se refieren en gran medida a los presuntos esfuerzos de Paxton para proteger al donante de una investigación del FBI y sus intentos de frustrar las denuncias presentadas por su propio personal.

A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, el juicio político en Texas exige la destitución inmediata del cargo hasta que se celebre un juicio en el Senado. El gobernador republicano Greg Abbott podría nombrar un sustituto interino. La oficina de Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los cargos de destitución.

La destitución final requeriría el apoyo de dos tercios en el Senado, donde la esposa de Paxton, Angela, es miembro. El vicegobernador Dan Patrick, republicano y líder del Senado, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Paxton se enfrenta a la destitución a manos de los legisladores del GOP sólo siete meses después de ganar fácilmente un tercer mandato sobre los aspirantes - entre ellos George P. Bush - que habían instado a los votantes a rechazar un titular comprometido, pero descubrió que muchos no sabían acerca de la letanía de Paxton de presuntas fechorías o desestimó las acusaciones como ataques políticos.

Incluso cuando se acerca el final de la sesión ordinaria del lunes, la ley estatal permite a la Cámara seguir trabajando en el procedimiento de destitución. También podría volver a reunirse más tarde. El Senado tiene las mismas opciones.

En cierto sentido, el peligro político de Paxton llegó con una velocidad vertiginosa: la investigación del comité de la Cámara salió a la luz el martes, seguida al día siguiente por una extraordinaria aireación pública de los presuntos actos delictivos que cometió como una de las figuras más poderosas de Texas.

Pero para los detractores de Paxton, que ahora incluyen una parte cada vez mayor de su propio partido en el Capitolio de Texas, la reprimenda llevaba años preparándose.

En 2014, admitió haber violado la ley de valores de Texas al no registrarse como asesor de inversiones mientras solicitaba clientes. Un año después, un gran jurado de su ciudad natal, cerca de Dallas, acusó a Paxton de estafar a los inversores de una empresa tecnológica emergente. Se declaró inocente de dos delitos graves que podrían acarrearle una pena de entre cinco y 99 años de prisión.

Abrió un fondo de defensa legal y aceptó $100,000 de un ejecutivo cuya empresa estaba siendo investigada por la oficina de Paxton por fraude al Medicaid. Otros 50.000 dólares fueron donados por un jubilado de Arizona cuyo hijo Paxton fue contratado más tarde para un puesto de alto rango, pero pronto fue despedido tras tratar de ganar un punto mostrando pornografía infantil en una reunión.

Pero lo que ha desencadenado el riesgo más grave para Paxton es su relación con otro rico donante, el promotor inmobiliario de Austin Nate Paul.

Varios de los principales ayudantes de Paxton en 2020 comunicaron al FBI que habían empezado a preocuparse de que el fiscal general estuviera haciendo un uso indebido de los poderes de su cargo para ayudar a Paul ante las afirmaciones no probadas de que estaba en marcha una elaborada conspiración para robarle 200 millones de dólares de sus propiedades. El FBI registró la casa de Paul en 2019, pero no ha sido acusado y sus abogados han negado haber hecho nada malo. Paxton también dijo a miembros de su personal que tuvo un romance con una mujer que, según se supo después, trabajaba para Paul.

Los cargos de destitución abarcan una miríada de acusaciones relacionadas con los tratos de Paxton con Paul. Las acusaciones incluyen intentos de interferir en juicios por ejecuciones hipotecarias y la emisión indebida de dictámenes jurídicos para beneficiar a Paul, así como el despido, acoso e interferencia con el personal que informó de lo que estaba sucediendo. Los cargos de soborno se derivan de que Paul supuestamente contrató a la mujer con la que Paxton tuvo una aventura a cambio de ayuda legal y de que Paul supuestamente pagó costosas renovaciones de la casa de Paxton en Austin.

Otros cargos se remontan a la acusación de fraude de valores aún pendiente de Paxton en 2015, incluyendo mentir a los investigadores estatales.

Los ocho ayudantes que denunciaron a Paxton ante el FBI fueron despedidos o renunciaron, y cuatro más tarde demandaron bajo la ley de denunciantes de Texas, En febrero, Paxton acordó resolver el caso por $3.3 millones. Pero la Cámara de Representantes de Texas debe aprobar el pago y Phelan ha dicho que no cree que los contribuyentes deban pagar la factura.

Poco después de llegar a un acuerdo, la Cámara de Representantes inició una investigación sobre Paxton. La investigación supuso un raro escrutinio de Paxton en el Capitolio del estado, donde muchos republicanos han adoptado durante mucho tiempo una postura de silencio sobre las acusaciones que le han perseguido.