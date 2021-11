En Texas: mujer es sentenciada a prisión tras la violenta toma del Capitolio

TEXAS - Una agente de bienes raíces de la ciudad de Frisco y que firmó un acuerdo de culpabilidad el verano pasado después de ser acusada de ser parte del grupo que irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, finalmente fue sentenciada este jueves.

Jenna Ryan pasará 60 días tras las rejas y deberá pagar una multa de $1,000 junto con $500 en restitución por daños después de declararse culpable en julio de "participar, manifestarse y causar destrozos en un edificio del Capitolio", acorde a documentos oficiales.

Según la radiodifusora KRLD, Ryan se presentará a prisión en algún momento después de las vacaciones invernales, después del 3 de enero de 2022.

Disturbios en el Capitolio.

La sentencia de Ryan llega un año y un día después de las elecciones presidenciales de 2020.

Jennifer Leigh Ryan, también conocida como Jenna Ryan, se entregó pocos días después de la insurrección, confirmó el FBI de Dallas a NBC 5 en enero pasado. Fue detenida y su casa fue registrada por investigadores federales.

En la denuncia penal contra Ryan, la agente especial del FBI Amie Stemen, dijo que Ryan entró a sabiendas de que era edificio restringido donde el vicepresidente estaba presente y participó en la irrupción del Capitolio con la intención de interrumpir la sesión del Congreso.

Fotografías de la cámara de vigilancia del Capitolio incluidas en la denuncia, dijo el FBI, mostraron a Ryan en la entrada y dentro del edificio restringido.

Stemen agregó que Ryan publicó en las redes sociales antes de ingresar al edificio el mensaje: "Vamos a bajar y asaltar el Capitolio" y al día siguiente agregó: "Fue uno de los mejores días de mi vida".

El FBI dijo que Ryan viajó a Washington, D.C. con Jason Hyland y Katherine Schwab y que los tres fueron grabados en video entrando juntos al Capitolio por la puerta de la Rotonda. Mientras estaban dentro del Capitolio, los investigadores federales dijeron que Ryan gritaba con la multitud "¡Lucha por Trump!" ya que se pueden escuchar las alarmas del Capitolio.

Los investigadores dijeron que mientras Ryan estaba dentro de la Rotonda, ella tomó varios videos y fotos y luego publicó en su cuenta de Twitter que "Hoy fue un gran ejemplo de lo que es Estados Unidos".

En entrevistas posteriores a los disturbios en el Capitolio, Ryan le dijo a Cynthia McFadden de NBC que no se arrepiente de haber participado en la incursión y que cree que no cometió ningún delito. La entrevista de McFadden se emitió hoy en enero antes de que el presidente Trump dejara el cargo. En la entrevista, Ryan le suplicó que la perdonara.

"Presidente Trump, quiero que sepa que he sido un verdadero partidario suyo y creo que ganó las elecciones. Creo en Estados Unidos y creo en sus valores. Y no fui un manifestante violento y le pediría que me perdonaría este delito menor ".

Trump no indultó a nadie relacionado con los disturbios antes de dejar el cargo.

