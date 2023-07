Caso de Gilgo Beach: excavan patio de la vivienda del sospechoso

Lo que debes saber Las autoridades siguen buscando evidencias en la casa del sospechoso de matar a varias mujeres y arrojar sus cuerpos en el área de Gilgo Beach en Long Island.

Esta vez, un equipo de excavación llegó el domingo en la tarde a la vivienda y empezaron a excavar en el patio trasero.

El Comisionado de la Policía del Condado de Suffolk, Rodney Harrison, rechazó informes de que había una habitación secreta debajo del patio. Harrison aclaró que la excavación no es en conexión de una pista especifica que recibieron, sino que es parte de la búsqueda completa que se está realizando en la casa de Heuermann.

Con la excavación buscan posibles instrumentos usados en los asesinatos, que la uniformada cree fueron cometidos en este lugar. Además, también buscan posibles artículos de las víctimas, ya que usualmente los asesinos con este perfil guardan estos objetos como trofeos. Sin embargo, hasta el momento no han confirmado si han encontrado algo durante las excavaciones del fin de semana.

Durante una conferencia el lunes, el Comisionado de la Policía del Condado de Suffolk, Rodney Harrison, rechazó informes de que había una habitación secreta debajo del patio. Harrison aclaró que la excavación no es en conexión de una pista especifica que recibieron, sino que es parte de la búsqueda completa que se está realizando en la casa de Heuermann.

La búsqueda se produjo casi más de una semana después de que Heuermann fuera arrestado y acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de asesinato en segundo grado por las muertes de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello, según documentos judiciales. También es sospechoso del asesinato de otras 4 mujeres, una de ellas Maureen Brainard-Barnes, pero no ha sido acusado por estas.

La policía ha seguido registrando la casa de Heuermann en Massapequa Park, al otro lado de la bahía donde se encontraron algunos de los cuerpos durante días. Los investigadores registraron la casa roja, pequeña y en ruinas, para ver si alguna evidencia en el interior podría vincular a Heuermann, de 59 años, con los asesinatos.

Ante esto, la esposa del sospechoso solicitó el divorcio el pasado miércoles, dijo su abogado.

Más sobre la investigación

Hace una semana, los investigadores también encontraron un alijo de más de 200 armas en una bóveda dentro de su casa, dijo el comisionado de Policía del condado de Suffolk.

Además, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en una instalación de almacenamiento en Amityville relacionada con el sospechoso Rex Heuermann. No quedó claro de inmediato qué estaba buscando la uniformada en los múltiples cobertizos de almacenamiento que fueron registrados. La Policía del condado de Suffolk y la Policía del estado de Nueva York habían estado en el lugar, ubicado frente a una escuela secundaria durante dos días.

La policía confirmó que la búsqueda en la instalación de almacenamiento estaba vinculada a la investigación de Gilgo, pero no proporcionó detalles adicionales. El gerente de la instalación se negó a comentar cuando se le preguntó si Heuermann poseía alguna unidad allí. Ni el fiscal de distrito del condado de Suffolk, ni el abogado de Heuermann respondieron a las solicitudes de comentarios.

En documentos judiciales, los fiscales describieron los presuntos asesinatos como "planificados y de naturaleza atroz".

El imponente Heuermann se declaró no culpable durante su comparecencia el viernes, pero no dijo nada más. Fue puesto en prisión preventiva sin fianza y debe regresar a la corte el 1 de agosto.

El abogado de Heuermann, Michael Brown, dijo después de la audiencia inicial en la corte que la evidencia contra su cliente es "extremadamente circunstancial por naturaleza". También describió a Heuermann llorando cuando le dijo "Yo no hice esto", negando los cargos en su contra.

Quién es Rex Heuermann: cómo la policía se centró en él como sospechoso

Entre las rupturas en el caso que permitieron a la policía concentrarse en el sospechoso estaban los pitidos de las llamadas telefónicas que hizo a una de las familias de la víctima que se remontaban al área de Massapequa.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sintieron firmemente que el presunto asesino era de Long Island porque el pin de la torre del teléfono celular, que provino de un teléfono que pertenecía a una de las víctimas después de su muerte, se originó en el área de Massapequa, según dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre el caso.

Heuermann supuestamente usó teléfonos desechables para conocer a sus víctimas y fue visto en videos de vigilancia en tiendas de teléfonos celulares comprando las grabadoras. Incluso robó dos teléfonos celulares de las víctimas, alegaron los fiscales, y usó uno para burlarse de la familia de la víctima.

Como nuestra cadena hermana NBC News informó anteriormente, los funcionarios creían que el presunto asesino usó el teléfono celular de Melissa Barthelemy para llamar repetidamente a su hermana adolescente poco después de que Melissa desapareciera en 2009. El presunto asesino hizo comentarios sexuales explícitos, afirmó haber matado a Melissa y relató detalles de su asesinato que solo el asesino sabría. La policía creía que la persona que llamaba era un hombre blanco y las llamadas provenían del centro de Manhattan.

Anteriormente no se informó que el teléfono celular de la misma víctima sonó brevemente en una torre en el área de Massapequa aproximadamente al mismo tiempo. Fue esa pista potencial la que llevó a los funcionarios a creer que el sospechoso algún día podría ser encontrado en esa área.

Heuermann ha trabajado como arquitecto en Manhattan, dijeron las fuentes, y la policía fue vista el viernes registrando su oficina en el centro de la ciudad en Fifth Avenue y East 36th Street. Algunas de las llamadas que identificaron los investigadores procedían de o cerca de la firma de arquitectura donde trabajaba. Durante años, la policía había estado investigando si el sospechoso vivía en Long Island y trabajaba en Manhattan, viajando diariamente a través de la estación New York-Penn.

En un video de YouTube, se vio a Heuermann hablando sobre su vida en Long Island, su familia y cómo ha estado trabajando en Nueva York desde la década de 1980. La casa del sospechoso está a poco más de 15 millas en automóvil de Gilgo Beach.

Como parte de la investigación, la policía analizó su historial de búsqueda en Internet. Según los fiscales, Heuermann buscó repetidamente pornografía infantil, material sádico e imágenes e información en línea de sus víctimas. Su cuenta de correo electrónico se relacionó con más de 200 búsquedas entre marzo de 2022 y junio de 2023 sobre asesinos en serie conocidos y activos, las desapariciones de sus presuntas víctimas y artículos escritos sobre investigaciones de los asesinatos.

Entre las búsquedas estaban:

"¿Por qué la policía no pudo rastrear las llamadas realizadas por el asesino en serie de Long Island?"

"¿Por qué no se ha capturado al asesino en serie de Long Island?"

"Asesinos en serie activos del FBI"

"Mapa de todos los asesinos en serie conocidos"

"8 aterradores asesinos en serie activos (no podemos encontrar)"

"Mapeo de las víctimas del asesinato de Long Island"

"Dentro del asesino en serie de Long Island y Gilgo Beach"

"En la investigación del asesino en serie de Long Island, la nueva tecnología telefónica puede ser clave para romper el caso"

Los investigadores dijeron que se cree que la evidencia de ADN de un cabello encontrado en la cinta utilizada para atar a una víctima (Megan Waterman) es un cabello de la esposa de Heuermann, un mechón de cabello probablemente pegado inicialmente en la cinta de él o de su residencia, según documentos judiciales.

Pero fue una caja de pizza descartada por Heuermann lo que permitió a los investigadores obtener su muestra de ADN, frotando una corteza de pizza sobrante en el interior. Los fiscales dijeron que pueden hacer coincidir el ADN de la masa de pizza con un mechón de cabello masculino que también se encuentra en la cinta utilizada para atar a Waterman, según los documentos.

Los resultados de las pruebas de ADN que supuestamente vincularon a Heuermann con los cuerpos de Gilgo Beach se publicaron el 12 de junio, con un grado de precisión de 99.96.

Yolanda Vásquez con el reportaje.

El caso ha llamado mucho la atención del público desde que se encontraron restos humanos a lo largo de la carretera de la playa hace más de una década. El misterio atrajo los titulares nacionales durante muchos años y los asesinatos sin resolver fueron el tema de la película de Netflix de 2020 “Lost Girls”.

Determinar quién los mató y por qué ha molestado a una gran cantidad de detectives de homicidios experimentados a través de varios cambios en el liderazgo policial. El año pasado, se formó un grupo de trabajo interinstitucional con investigadores del FBI, así como departamentos de policía estatales y locales, con el objetivo de resolver el caso.

Asesinatos en Gilgo Beach: las víctimas

El caso del asesinato de Gilgo Beach ha estado en manos de la policía durante 13 años, desde 2010 cuando se encontró en el área el cuerpo de Shannan Gilbert, una trabajadora sexual de 24 años de Jersey City. Eso llevó a la policía a encontrar casi una docena de otros conjuntos de restos humanos en los alrededores, incluido el de las llamadas "Gilgo Four": Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello.

Las cuatro mujeres de unos 20 años, todas trabajadoras sexuales que se anunciaban en sitios como Craigslist y más, fueron encontradas muertas y envueltas en sacos de arpillera a lo largo del tramo remoto de Ocean Parkway, a un cuarto de milla de distancia una de la otra cerca de la ahora playa notoria en 2010. La causa de la muerte de Gilbert ha sido cuestionada por los funcionarios y su familia, pero los funcionarios han dicho que las Cuatro de Gilgo fueron asesinadas, posiblemente por obra de un asesino en serie.

De Brainard-Barnes, de 25 años, se supo por última vez en julio de 2007; Barthelemy, de 24 años, desapareció el 12 de julio de 2009; Waterman, de 22 años, fue reportada como desaparecida el 8 de junio de 2010 y los investigadores creen que salió de un Holiday Inn en Hauppauge la noche del 6 de junio para encontrarse con su asesino; Costello, de 27 años, fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2010.

En abril y mayo de 2011, también se encontraron los restos de otras seis personas en el área, incluida una mujer parcialmente desmembrada que luego se identificó como otra trabajadora sexual, Jessica Taylor. También se encontraron un hombre asiático no identificado, dos mujeres no identificadas y una bebé no identificado. A través de pruebas de ADN, se determinó que la niña era la hija de otra mujer cuyo cuerpo fue encontrado a unas siete millas de distancia.

Una de las mujeres no identificadas, anteriormente conocida como "Jane Doe #6", fue identificada en 2020 como Valerie Mack. De manera similar, la joven de 24 años trabajaba como trabajadora sexual en el área de Filadelfia en ese momento y desapareció después de ir a encontrarse con un cliente en Oak Beach de Long Island en 2010. Mack a veces se hacía llamar Melissa Taylor (sin relación con su compañera víctima Jessica Taylor) y nunca fue reportada como desaparecida.

Los restos desmembrados de Mack se ubicaron en lugares separados durante un período de 11 años. El torso fue encontrado en Manorville, poco después de que la vieran por última vez. En 2011, Gilgo Beach encontró la cabeza, manos y pie derecho.

Aquí hay un desglose de la línea de tiempo de los cuerpos encontrados en el área de Gilgo Beach:

Mayo de 2010: Shannan Gilbert desaparece.

Shannan Gilbert desaparece. 11 de diciembre de 2010: Se encuentran los restos de Melissa Barthelemy.

Se encuentran los restos de Melissa Barthelemy. 13 de diciembre de 2010: se encuentran los restos de Maureen Brainard-Barnes, Megan Waterman y Amber Costello en Ocean Parkway (estos tres más Barthelemy conocidos como los "Gilgo Four").

se encuentran los restos de Maureen Brainard-Barnes, Megan Waterman y Amber Costello en Ocean Parkway (estos tres más Barthelemy conocidos como los "Gilgo Four"). 29 de marzo de 2011: se encuentran los restos de Jessica Taylor en Manorville.

se encuentran los restos de Jessica Taylor en Manorville. 4 de abril de 2011: se encuentran los restos de Valerie Mack (también conocida como Jane Doe # 6 hasta mayo de 2022), una niña pequeña no identificado y un hombre asiático. Los restos de Mack se encontraron con años de diferencia en Manorville y Gilgo Beach, los restos de una niña pequeña se encontraron a lo largo de Ocean Parkway, cerca de donde se encontraron los restos de Mack. Restos de un hombre asiático encontrados a lo largo de Ocean Parkway.

se encuentran los restos de Valerie Mack (también conocida como Jane Doe # 6 hasta mayo de 2022), una niña pequeña no identificado y un hombre asiático. Los restos de Mack se encontraron con años de diferencia en Manorville y Gilgo Beach, los restos de una niña pequeña se encontraron a lo largo de Ocean Parkway, cerca de donde se encontraron los restos de Mack. Restos de un hombre asiático encontrados a lo largo de Ocean Parkway. 11 de abril de 2011: se encuentran dos cuerpos más. Una no identificada conocida como Jane Doe 7, otra que se cree que es la madre del niño que se encuentra antes.

se encuentran dos cuerpos más. Una no identificada conocida como Jane Doe 7, otra que se cree que es la madre del niño que se encuentra antes. Diciembre de 2011: se encuentran los restos de Shannan Gilbert en un pantano, se encuentra el undécimo conjunto de restos.

Si bien se hallaron 11 conjuntos de restos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, los investigadores creen que los primeros cuatro, todos los cuales habían sido estrangulados, fueron asesinados por una sola persona. Heuermann fue acusado de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. Fue considerado sospechoso de la muerte de Maureen Brainard-Barnes, pero no fue acusado formalmente en la acusación formal del viernes.

Cómo se encontraron los cuerpos por primera vez: el caso de Shannan Gilbert

Shannan Gilbert desapareció en Oak Beach, una tranquila comunidad cerrada en Ocean Parkway del condado de Suffolk, el 1 de mayo de 2010, después de reunirse con un cliente. Los restos óseos de Gilbert no se encontraron hasta diciembre de 2011, meses después de que los demás, después de que los investigadores dijeran que desapareció en el pantano. Los restos se encontraron a unas tres millas al este de donde se hallaron los otros 10 conjuntos.

Los detectives del condado de Suffolk han dicho durante mucho tiempo que el asesinato de Gilbert no estaba relacionado con los demás, una creencia con la que su hermana, Sherre Gilbert, no está de acuerdo. Habló con los periodistas en mayo de 2022 por primera vez en años después de que la policía publicara tres llamadas al 911 que hizo su hermana el 1 de mayo de 2010 (incluida una de casi 22 minutos).

Sherre Gilbert insistió en que las autoridades locales "dejaron caer la pelota desde el principio".

"No lo creo. Siento que nunca les ha importado… y siento que es una forma de confirmar lo que siempre han dicho", dijo Sherre Gilbert en 2022 sobre la disputa de larga data de su hermana. La muerte fue, como dijo anteriormente la policía de Suffolk, un "trágico accidente".

Sherre Gilbert dijo que la policía local estaba impulsando la misma teoría incluso antes de que se encontraran los restos de su hermana en un pantano lleno de juncos cerca de Oak Beach, no lejos de donde se hicieron los otros hallazgos sombríos a lo largo del tramo desolado de la carretera de Long Island.

La hermana tiene sus propias ideas sobre lo que pasó. Ella dice que cree que alguien encontró a su hermana después de que trató obtener ayuda en la casa de la mujer que hizo la tercera llamada al 911 y posiblemente la drogó para calmarla ya que se había vuelto histérica. Sherre Gilbert dice que tal vez su hermana murió después de eso, un accidente, y alguien (o alguien) tomó su cuerpo y lo arrojó al pantano, esparciendo sus pertenencias en el camino para que pareciera que ella misma deambuló allí.

"Si observas en el mapa, cuando ves dónde estaban sus restos, desde dónde está su ropa, están en dos lugares diferentes", explicó Sherre Gilbert. "Así que siento que tomaron sus restos y la pusieron allí desde el borde de la carretera y luego regresaron para poner su ropa en el lado opuesto. No creo que mi hermana corriera".

Una autopsia resultó no concluyente en cuanto a la causa de la muerte de Shannan Gilbert. Un patólogo privado contratado por la familia Gilbert también encontró pruebas insuficientes para determinar cómo murió. Pero el patólogo, el destacado Michael Baden, quien ha sido contratado para realizar autopsias independientes por la familia de George Floyd y otros, dijo que los restos de Gilbert mostraban signos que podrían ser consistentes con el estrangulamiento manual como causa potencial.

A pesar de que la policía no consideró a Gilbert como parte de la misma investigación, las familias de las otras víctimas esperaban que las llamadas al 911 pudieran arrojar algo de luz sobre sus misterios pendientes.

John Ray, un abogado que representa a las familias de Shannan Gilbert y Jessica Taylor, dijo a nuestra cadena hermana NBC News que está "encantado" de que haya habido un arresto en los asesinatos de Gilgo Beach. Pero agregó que siente "muy firmemente" que Heuermann no es responsable de los 11 asesinatos, incluidos los de Gilbert y Taylor.

"Nos da un suspiro de alivio, pero es parcial", dijo Ray en una entrevista el viernes por la mañana. "Todavía hay mucho por hacer en esto".

Dado que Heuermann no ha sido acusado ni vinculado con los asesinatos de Gilbert y Taylor, sus familias todavía tienen la esperanza de otro arresto, dijo Ray.

"Sin duda hay" otro sospechoso, reveló a AP. "Estamos felices de ver que finalmente están activos, la policía, para lograr algo. Esperemos y veamos a qué conduce todo esto".

Tom Winter y Chloe Atkins de NBC News Investigations contribuyeron a este informe.