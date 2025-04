TEXAS — Es probable que una gran cantidad casos de sarampión no se están reportando en los Estados Unidos mientras los funcionarios de salud pública se apresuran a encontrar recursos para abordar un brote en expansión en el suroeste, según un científico principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora este año, se han registrado 747 casos en EEUU, según el conteo de NBC News. Dos niños no vacunados en Texas y un adulto no vacunado en Nuevo México han muerto. El adulto dio positivo por sarampión, pero la causa oficial de la muerte aún está bajo investigación.

El Dr. David Sugerman, un científico principal que lidera la respuesta al sarampión del CDC, dijo el martes en una reunión del comité asesor de vacunas del CDC que más del 90% de los casos están "relacionados con el brote del suroeste, impulsado por la transmisión en comunidades estrechamente unidas y poco vacunadas." Los otros casos han sido en gran medida importados de otros países, dijo.

"Creemos que hay una gran cantidad de casos que no se reportan y están subreportados", dijo Sugerman el martes mientras actualizaba al comité sobre el sarampión. "Al trabajar muy de cerca con nuestros colegas en Texas; al hablar con las familias, pueden mencionar casos anteriores que se han recuperado y nunca recibieron pruebas, otras familias que pueden tener casos y nunca buscaron tratamiento."

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sugerman dijo que el CDC ha desplegado a 15 personas en Texas para ayudar a manejar el brote y enviará a siete más esta semana. Continúa poniendo a disposición las vacunas contra el sarampión para los departamentos de salud a petición de ellos, dijo, y está ayudando a estandarizar y expandir la vigilancia de aguas residuales.

Sin embargo, el CDC recortó $11.4 mil millones en fondos para el COVID el mes pasado, parte de los cuales ayudaron a los departamentos de salud estatales a responder a los brotes de enfermedades. Sugerman dijo que la pérdida de fondos de las subvenciones para el Covid ha creado "limitaciones de financiamiento" en Texas, donde los funcionarios estatales están redirigiendo a los empleados para trabajar en la respuesta al sarampión o moviéndolos de otras regiones para ayudar a apoyar los esfuerzos en el área del brote."

“Estamos buscando los recursos y el personal necesarios para brindar apoyo a Texas y otras jurisdicciones”, dijo Sugerman.

Hasta el martes, se habían confirmado 561 casos en el brote de West Texas, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado. Cada caso de sarampión puede costar entre $30,000 y $50,000 para abordar, lo cual “se acumula bastante rápido”, dijo Sugerman.

Antes de este año, EEUU no había tenido una muerte por sarampión en una década, y un niño no había muerto de sarampión desde 2003. Muchos expertos en salud pública han criticado el enfoque del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ante el brote. Aunque Kennedy ha pedido que la gente se vacune contra el sarampión, ha presentado la vacunación como una elección personal y ha enfatizado tratamientos no comprobados como esteroides o antibióticos.

También ha afirmado repetidamente que la inmunidad de las vacunas contra el sarampión disminuye rápidamente, a pesar de la evidencia sólida de que dos dosis de la vacuna ofrecen protección de por vida.

En un evento mediático el martes en Indiana, Kennedy dijo que los CDC han "hecho un muy buen trabajo controlando el brote de sarampión", señalando cifras más altas de casos en Europa. Sin embargo, la cifra que citó —127,000 casos— fue el total del año pasado en 53 países. Los expertos en enfermedades dicen que es una comparación desproporcionada con el brote actual en EEUU.

Kennedy también sugirió el martes que "los niños sanos no deberían morir de sarampión" si los médicos saben cómo tratarlo. En realidad, no hay un tratamiento específico aprobado para el sarampión, y los niños no vacunados son vulnerables a complicaciones graves, como neumonía e hinchazón del cerebro. Aproximadamente de 1 a 3 de cada 1,000 niños con sarampión mueren por complicaciones respiratorias y neurológicas, según los CDC.

El comité asesor de vacunas de los CDC se reunió el martes por primera vez desde que Kennedy asumió el cargo el 13 de febrero. La reunión estaba originalmente programada para finales de febrero, pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos la pospuso. Un portavoz senior del HHS dijo en ese momento que el retraso estaba destinado a permitir tiempo para comentarios públicos.

Kennedy ha acusado previamente a los miembros del comité de tener conflictos de interés, citando vínculos con la industria farmacéutica. La mayoría de los científicos dicen que es apropiado que los miembros acepten financiamiento de la industria para la investigación de vacunas, siempre que se divulgue.

Helen Keipp Talbot, quien presidió el comité el martes, lamentó que el grupo tuviera que discutir el aumento de los casos de sarampión.

"Encuentro absolutamente devastador que estemos teniendo esta actualización hoy", dijo. "No hay razón por la cual tengamos niños sanos muriendo de sarampión en EEUU cuando esta vacuna es increíble. Es altamente efectiva y tiene una inmunidad de muy larga duración."

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Aria Bendix para NBC News. Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.