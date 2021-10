En video: chihuahua sobrevive al feroz ataque de un coyote

CALIFORNIA - Un pequeño chihuahua está sorprendentemente vivo y coleando después de escapar de las garras del ataque de un peligroso coyote que quedó captado en una cámara de seguridad en Los Ángeles.

El ataque ocurrió a plena luz del día, a las 11 a.m., cuando un descarado coyote deambulaba por el patio trasero de una casa en Chatsworth, un vecindario de Los Ángeles.

En cuestión de segundos, el coyote mordió a "Chico", el desventurado chihuahua que no pudo defenderse. En la cámara de vigilancia se ve al coyote con el pequeño chihuahua entre sus dientes.

"¡¡Se llevaron a Chico !! ¡Oh Dios mío!", se escuchar en el video de Ring de Kerri y Larry Ruiz, residentes de la casa y dueños de Chico.

Kerri fue testigo del ataque desde la ventana de su cocina. Mientras su esposo Larry y su hijo ya iban hacia el patio para salvar a su mascota.

Pero, para entonces, el coyote había saltado una pared de ladrillos y se había metido en el patio de un vecino.

Fue entonces cuando Kerri recordó que tenía una bocina de aire, cuyo sonido aterroriza a los coyotes.

Petrificado por el sonido, el coyote decidió soltar a Chico y correr.

"Tenemos una en cada puerta", dijo Larry. "Porque sabemos que los coyotes están cerca. Este es el reino de los coyotes".

Estos animales buscan la basura en lugar de la comida natural que podrían encontrar en su hábitat.

El cachorro solo sufrió algunas heridas punzantes y una costilla rota.

Después de una visita al veterinario y un molesto cono de plástico en la cabeza, se curó muy bien unas semanas más tarde.

La familia Ruiz dijo que esto deja una lección para todos los dueños de mascotas, y es realmente bastante simple: Nunca, nunca, deje que sus animales salgan solos", dijo Kerri.

Los coyotes cazan 24 horas al día, 7 días a la semana, dice Larry.

Dicen que su patio trasero y su pared no son ningún tipo de protección, ni siquiera la luz del sol.

"Pensamos que eran simplemente nocturnos. No, no lo son", dijo Larry.

No culpan a los coyotes. Dijeron que son solo animales salvajes, en busca de comida.

Pero los dueños de mascotas deben ser inteligentes al respecto, dijeron.

Y por si acaso, dicen que tenga a mano algo agradable y ruidoso. Eso podría salvar a su mascota.

