Cinco cosas que debes saber sobre el controversial republicano Jim Jordan

Después de dos votaciones fallidas, el representante de Ohio Jim Jordan y un grupo de los republicanos tienen un plan para lograr su elección como presidente de la Cámara de Representantes en los próximos meses.

Según la propuesta, Jordan respaldará un plan para empoderar al presidente interino de la Cámara Baja, Patrick McHenry, para que permanezca en el cargo hasta enero del 2024. Sin embargo, un grupo de republicanos le han pedido que retire su nominación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Jordan, de 59 años, lanzó su nombre al ruedo después de que la Cámara derrocara al representante Kevin McCarthy, republicano por California, como presidente este mes. Dado que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, no logró obtener suficiente respaldo, Jordan ha sido el último candidato a presidente.

Jordan ha trabajado en la Cámara desde 2007 y ha desempeñado varios cargos de liderazgo, incluido el de presidente del House Freedom Caucus y miembro de alto rango de los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara. Ahora es presidente del Comité Judicial.

Los demócratas dicen que si los republicanos eligen a Jordan como presidente, planean vincular a él a los miembros republicanos de la Cámara de Representantes en peligro de extinción, y a todas sus opiniones de línea dura.

Aquí hay cinco cosas clave que debes saber sobre Jordan:

Un escándalo de lucha libre universitaria

Jordan ha sido una figura polarizadora en el Capitolio durante los últimos años y ha sido objeto de escrutinio por su trabajo anterior como entrenador de lucha libre. En 2018, exluchadores que entrenó en la Universidad Estatal de Ohio lo acusaron de no haber impedido que el médico del equipo abusara sexualmente de ellos y de otros estudiantes. Jordan, quien fue entrenador asistente de lucha libre de la universidad de 1986 a 1994, ha dicho repetidamente que no sabía nada del abuso hasta que los ex alumnos comenzaron a hablar.

Cuatro de los luchadores que hicieron las acusaciones dijeron la semana pasada que no debería ser presidente de la Cámara.

"¿Realmente quieres a un tipo en ese trabajo que decidió no defender a sus muchachos?" "¿Es ese el tipo de rasgo de carácter que uno desea para un presidente de la Cámara de Representantes?", preguntó el exluchador de OSU Mike Schyck, uno de los cientos de exatletas y estudiantes que dicen haber sido abusados sexualmente por el médico de la escuela Richard Strauss y han demandado a la universidad.

Participación en el 6 de enero

Jordan ha sido un antiguo aliado de Trump, quien lo respaldó como presidente, y estuvo involucrado en los esfuerzos de Trump para intentar revertir las elecciones presidenciales de 2020. El ahora desaparecido comité de la Cámara del 6 de enero dijo en su informe final que Jordan estaba entre varios legisladores que tuvieron "comunicaciones materialmente relevantes con Donald Trump u otros en la Casa Blanca" que tampoco cumplieron con las citaciones del panel.

"El representante Jordan fue un actor importante en los esfuerzos del presidente Trump. Participó en numerosas reuniones postelectorales en las que altos funcionarios de la Casa Blanca, Rudolph Giuliani y otros, discutieron estrategias para desafiar las elecciones, la principal de ellas afirma que las elecciones habían sido contaminadas por fraude", dice el informe del comité.

El comité dijo que el 2 de enero de 2021, Jordan dirigió una conferencia telefónica en la que él y otros miembros del Congreso discutieron con Trump estrategias para retrasar la sesión conjunta del 6 de enero para certificar los votos electorales que solidifican la victoria de Joe Biden.

Según el informe, Jordan habló con Trump por teléfono "al menos dos veces" el 6 de enero, pero dijo que había proporcionado declaraciones inconsistentes sobre la cantidad de veces que hablaron ese día y lo que discutieron.

Fundación del Caucus de la Libertad

Jordan fue cofundador del Freedom Caucus de línea dura, que se formó en 2015, y fue su primer presidente hasta 2017.

El Freedom Caucus se ganó la reputación de rebelarse contra el liderazgo republicano tradicional de la Cámara y provocar dramas dentro del partido. Varios miembros del grupo, por ejemplo, amenazaron en 2015 con derrocar a John Boehner como presidente de la Cámara, especialmente debido a sus acuerdos bipartidistas para financiar el gobierno y evitar cierres. Al final, Boehner renunció voluntariamente al cargo y al Congreso en septiembre después de meses de presión y oposición por parte de legisladores de extrema derecha.

Durante varios años, el grupo impulsó en gran medida una campaña para derogar o desfinanciar Obamacare, y mientras Trump fue presidente, sus miembros defendieron sus posiciones y propuestas políticas en el Congreso.

Actor clave en las audiencias de Bengasi

Jordan formó parte del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque terrorista de 2012 contra el complejo estadounidense en Bengasi, Libia, donde murieron cuatro estadounidenses, incluido el embajador estadounidense Chris Stevens.

Jordan fue uno de varios miembros del Partido Republicano que interrogaron a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton durante 11 horas cuando se postulaba para la presidencia en 2015 sobre el ataque y el papel del Departamento de Estado antes del mismo.

El informe final del comité detalló fallas interinstitucionales y burocráticas, pero no culpó a Clinton por las muertes de los estadounidenses.

Realizando investigaciones sobre Biden y su familia

Como actual presidente del Comité Judicial, Jordan ha sido el principal investigador de su grupo sobre Biden y su familia, investigando tanto al presidente como a su hijo Hunter Biden. Su panel también estuvo entre los tres comités del Congreso a los que McCarthy encargó abrir una investigación de juicio político contra el presidente.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebró su primera audiencia sobre el proceso en septiembre, en la que un panel de testigos elegidos por los republicanos dijo que si bien no hay pruebas de que el presidente haya cometido un delito, se necesitan más registros bancarios de él y de su hijo para recopilar más información. .