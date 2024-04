Tras manifestaciones propalestinas, la Universidad de Columbia se va a clases virtuales

Lo que debes saber Un número creciente de líderes y organizaciones han pedido a la Universidad de Columbia y a su presidente que protejan a los estudiantes en medio de informes de declaraciones y acciones antisemitas y ofensivas en y cerca del campus, donde esta semana se formó un campamento y una protesta propalestina.

La protesta y el campamento en el campus han llamado la atención sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a sentirse seguros frente a la violencia, y un rabino del campus recomendó a los estudiantes judíos regresar a sus hogares por su propia seguridad.

Este lunes temprano, la presidenta de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, dijo que las clases se llevarían a cabo virtualmente este lunes y dijo que los líderes escolares se reunirían para discutir una manera de poner fin a “esta crisis”.

NUEVA YORK -- Un número creciente de líderes y organizaciones han pedido a la Universidad de Columbia y a su presidente que protejan a los estudiantes en medio de informes de declaraciones y acciones antisemitas y ofensivas en y cerca del campus, donde esta semana se formó un campamento y una protesta propalestina.

La protesta y el campamento en el campus han llamado la atención sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a sentirse seguros frente a la violencia, y un rabino del campus recomendó a los estudiantes judíos regresar a sus hogares por su propia seguridad.

El lunes temprano, la presidenta de Columbia, Nemat “Minouche” Shafik, dijo que las clases se llevarían a cabo virtualmente el lunes y dijo que los líderes escolares se reunirían para discutir una manera de poner fin a “esta crisis”.

En una declaración a la comunidad universitaria, Shafik dijo que estaba “triste” por los acontecimientos en el campus y denunció el lenguaje antisemita y el comportamiento intimidante y acosador.

“El decibelio de nuestros desacuerdos no ha hecho más que aumentar en los últimos días. Estas tensiones han sido explotadas y amplificadas por personas que no están afiliadas a Columbia y que han venido al campus para seguir sus propias agendas”, dijo. "Necesitamos un reinicio".

El anuncio de Shafik siguió a crecientes llamados a la acción.

En una carta compartida en las redes sociales el domingo, Jabad en Columbia dijo que a los estudiantes les habían lanzado retórica ofensiva, incluso les dijeron que "regresaran a Polonia" y "dejaran de matar niños".

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo en un comunicado el domingo que los manifestantes en Columbia y sus alrededores cruzan la línea si dicen que la violencia debería recaer sobre los estudiantes judíos.

“Si bien todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, los llamados a la violencia y la intimidación física contra los estudiantes judíos y la comunidad judía son descaradamente antisemitas, desmesurados y peligrosos; no tienen absolutamente ningún lugar en ningún campus universitario ni en ningún lugar de Estados Unidos”, dijo.

"Hacerse eco de la retórica de las organizaciones terroristas, especialmente después de la peor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto, es despreciable", continuó Bates, refiriéndose al ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel, donde murieron 1,200 personas.

Los manifestantes han denunciado el bombardeo israelí de Gaza, que ha desplazado a más del 75% de los 2.3 millones de personas estimadas en el enclave y ha matado a más de 34,000 personas allí, según funcionarios de Salud de Gaza. También han pedido a Columbia que se deshaga de empresas relacionadas con Israel.

El domingo por la noche, uno de los grupos en el centro de las protestas universitarias, Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina, emitió una declaración en la plataforma de redes sociales X buscando distanciar a sus participantes de los agitadores ilegales y las imágenes que proyectarían el movimiento para poner fin a los ataques contra civiles en Gaza como una zona de violencia.

El grupo llamó a algunos de los que reciben atención por amenazas y agresiones "individuos incendiarios que no nos representan" y dijo que sus miembros "han sido identificados erróneamente por una turba con motivaciones políticas".

"Rechazamos firmemente cualquier forma de odio o intolerancia", decía el comunicado.

Preocupaciones de seguridad

Se espera que la Policía de Nueva York diga que legalmente sus agentes no pueden ingresar a propiedad privada, como lo es Columbia, sin que una persona específica lo solicite en una llamada al 911 o la propia universidad, lo que Shafik hizo por carta la semana pasada. Sin embargo, si un estudiante que está siendo acosado llamara a la policía, la policía de Nueva York dice que sus agentes podrían "responder absolutamente".

En una carta dirigida a los estudiantes judíos el domingo temprano, el rabino Elie Buechler del Centro Columbia/Barnard Hillel y Kraft para la Vida Estudiantil Judía, recomendó que regresaran a casa y se quedaran allí, diciendo que estaba claro que la universidad y la policía de la ciudad “no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes judíos frente al antisemitismo y la anarquía extremos”. Buechler rechazó las solicitudes de entrevista.

La Asociación de Antiguos Alumnos Judíos de Columbia envió el domingo una carta a Shafik señalando las preocupaciones del rabino y afirmando que el ambiente en el campus ha sido hostil para los estudiantes judíos, incluidos aquellos que, según afirma, han sido "abiertamente amenazados y acosados".

Alegando una aplicación laxa, el grupo instó a Columbia a "hacer cumplir las reglas de la universidad con respecto a las protestas y el acoso y restablecer el orden y la seguridad en el campus".

El estudiante Nicholas Baum, de primer año, dijo que está sopesando la invitación del rabino de irse.

"Me siento perturbado, pero creo que es completamente indicativo de los horribles disturbios que han estado sintiendo los judíos en el campus", dijo. “Como judío, ya no me siento bienvenido en el campus. Ya no me siento seguro en el campus”.

Al mismo tiempo, se sumó a un contraargumento que ganaba volumen: Quedarse quieto es una declaración de fuerza. “Sólo apaciguaría a los manifestantes universitarios que llaman sionistas a los partidarios de Israel y que no son bienvenidos en Columbia”, dijo Baum.

Sonya Pozansky, estudiante de último año de Columbia, dijo que las protestas en el campus se han transformado de declaraciones políticas a “incitación a la violencia y al odio judío”.

Columbia/Barnard Hillel dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que no cree que los estudiantes judíos deban irse, pero que la universidad y la ciudad deberían hacer más para proteger a los estudiantes.

En una carta del domingo por la noche, dijo que Columbia “debe poner fin a las protestas en el campus que violan las políticas de eventos de la Universidad. Es necesario trasladar las protestas fuera del campus si los manifestantes no ponen fin al acoso a los estudiantes”.

Columbia respondió el domingo a las preocupaciones con un plan para reforzar la seguridad. Incluye la contratación de 111 personal de seguridad adicional, mejores controles de identificación, seguridad adicional durante Pesaj, que comienza el lunes, y mayor seguridad alrededor del perímetro del campus, dijo la oficina del director de operaciones de la universidad en una carta a la comunidad universitaria.

Columbia dijo a través de un portavoz el domingo temprano que los estudiantes tienen derecho a protestar “pero no se les permite perturbar la vida en el campus ni acosar e intimidar a otros estudiantes y miembros de nuestra comunidad”.

"Estamos actuando en base a las preocupaciones que escuchamos de nuestros estudiantes judíos y brindamos apoyo y recursos adicionales para garantizar que nuestra comunidad permanezca segura", dijo el portavoz.

Arrestos en el campus

El jueves, 113 personas fueron arrestadas después de que Shafik enviara una carta a la Policía de Nueva York solicitando su ayuda para desmantelar el campamento que se había instalado en el campus en apoyo a Gaza.

Shafik dijo en la carta a la policía que el grupo estaba violando las reglas de la universidad y que el campamento "y las perturbaciones relacionadas representan un peligro claro y presente para el funcionamiento sustancial de la Universidad". En una conferencia de prensa sobre los arrestos, la policía describió a los arrestados como pacíficos y dijeron que no se dio resistencia.

La estudiante de Columbia Maryam Alwan, que ayudó a organizar la protesta pro-palestina y fue suspendida y arrestada, dijo a Ayman Mohyeldin de MSNBC: "Parece que es parte de una campaña represiva contra la defensa pro-palestina que se ha estado llevando a cabo durante meses".

Y añadió: “Estamos siendo criminalizados en nuestro propio campus”.

También fue arrestada Isra Hirsi, hija de la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, quien dijo que fue suspendida de Barnard College. Hirsi dijo que el campamento se ha centrado en la comunidad, y los estudiantes comen y oran juntos.

La representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, que interrogó a Shafik en una audiencia en el Congreso la semana pasada sobre el antisemitismo en el campus, dijo el domingo que la respuesta de Shafik a la retórica ha sido ineficaz y pidió al rector de la universidad que dimitiera.

El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, que ha sido inquebrantablemente proisraelí, criticó las protestas en el campus de Columbia y dijo que estaba de acuerdo con la Casa Blanca, calificando las protestas de “antisemitas, desmesuradas y peligrosas”. También pidió a Shafik que “haga su trabajo o dimita”.

Un video compartido en las redes sociales capturó a un manifestante el sábado sosteniendo un cartel que decía “Los próximos objetivos de Al-Qassam”, en referencia al ala militar de Hamas. Una flecha en el cartel señalaba a los contramanifestantes que ondeaban banderas israelíes. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, describió el letrero en un comunicado el domingo y dijo que la exhibición, que calificó de antisemita, lo tenía “horrorizado y disgustado”. También describió los cánticos de “no queremos sionistas aquí” como “discurso de odio”.

Adams dijo que la policía haría cumplir la ley donde pudiera, pero en muchos casos la aplicación de la ley es limitada porque Columbia existe en propiedad privada.

“El odio no tiene lugar en nuestra ciudad y he dado instrucciones a la Policía de Nueva York para que investigue cualquier violación de la ley que se informe”, dijo Adams en un comunicado el domingo. "Tengan la seguridad de que la Policía de Nueva York no dudará en arrestar a cualquiera que infrinja la ley".

Las universidades protestan en solidaridad

Columbia es una de un número creciente de universidades estadounidenses que estallan en discordia en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

Ha surgido un campamento de protesta en la New School de Manhattan en solidaridad con las voces pro palestinas en Columbia. El domingo, la institución calificó el campamento de "no autorizado", pero dijo que planeaba reunirse con los estudiantes para "resolver la situación".

Después de una semana de protestas en Yale, algunos de sus estudiantes establecieron un campamento de 24 tiendas de campaña en New Haven, Connecticut, en solidaridad con los manifestantes de Columbia durante el fin de semana.

Los manifestantes de Yale quieren que la universidad privada se deshaga de contratistas de defensa criminal como una forma de reducir la guerra contra la población de Gaza.

Las universidades Tufts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Emerson del área de Boston organizaron campamentos de protesta durante el fin de semana en solidaridad con los manifestantes de Columbia, dijeron los organizadores.

La Universidad del Sur de California en Los Ángeles fue criticada la semana pasada después de que cancelara el discurso de un estudiante cuya cuenta de redes sociales tenía un enlace a un documento que expresaba apoyo a los palestinos en Gaza. La USC dijo que decidió basándose en preocupaciones sobre la seguridad y posibles interrupciones.