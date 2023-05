Cómo el “sueño americano” convence a las personas de que la soledad es normal

NUEVA YORK — Al final de “The Searchers”, uno de los westerns más renombrados de John Wayne, una niña secuestrada ha sido rescatada y una familia reunida. A medida que sube la música de cierre, el personaje de Wayne mira a sus parientes (personas que tienen otras personas en las que apoyarse) y luego se aleja hacia el polvoriento horizonte del oeste de Texas, solitario y solo.

Es un ejemplo clásico de un cuento estadounidense fundamental: el de una nación construida sobre nociones de individualismo, una historia dominada por hombres llena de solitarios e "individualistas rudos" que aguantan, hacen lo que hay que hacer, cabalgan hacia el puesta de sol y me gusta de esa manera.

En realidad, la soledad en Estados Unidos puede ser mortal. Este mes, el cirujano general de EEUU, Vivek Murthy, lo declaró una epidemia estadounidense y dijo que tiene un costo tan mortal como fumar en la población de los EEUU. “Millones de personas en EEUU están luchando en las sombras”, dijo, “y eso no está bien”.

Citó algunas fuerzas potentes: el marchitamiento gradual de instituciones de larga data, la disminución del compromiso con las iglesias, los lazos que se desgastan de las familias extensas. Cuando agrega factores estresantes recientes (el auge de las redes sociales y la vida virtual, la polarización posterior al 11 de septiembre y la forma en que COVID-19 interrumpió la existencia), el desafío se vuelve aún más marcado.

La gente está sola en todo el mundo. Pero ya a principios del siglo XIX, cuando la palabra "soledad" comenzó a usarse en su contexto actual en la vida estadounidense, algunos ya se preguntaban: ¿Los contornos de la sociedad estadounidense, ese énfasis en el individualismo, esa expansión? con impunidad sobre un paisaje vasto, a veces descomunal, ¿fomenta el aislamiento y la alienación?

¿O es eso, como otros fragmentos de la historia estadounidense, una premisa construida sobre mitos?

Alexis de Tocqueville, que observaba al país como un extraño mientras escribía “Democracy in America” a mediados del siglo XIX, se preguntaba si, “a medida que las condiciones sociales se vuelvan más equitativas”, los estadounidenses y la gente como ellos se inclinarían a rechazar las trampas de una comunidad profunda. que había impregnado las aristocracias del Viejo Mundo durante siglos.

“Adquieren el hábito de considerarse siempre solos, y tienden a imaginar que todo su destino está en sus propias manos”, escribió. “Así, la democracia no sólo hace que cada hombre olvide a sus antepasados, sino que… lo arroja para siempre sobre sí mismo y amenaza al final con confinarlo por completo en la soledad de su propio corazón”.

Este ha sido un hilo recurrente en cómo los estadounidenses se perciben a sí mismos. En la era anterior a la democracia, para bien y para mal, “La gente no estaba sola. Estaban atados en una red de conexiones. Y en muchos países eso es más cierto que en EEUU”, dice Colin Woodard, director del Nationhood Lab en el Pell Center for International Relations and Public Policy.

“Existe la idea de que salir a esos vastos espacios y conectarse con la naturaleza y escapar del pasado fue precisamente lo que nos hizo estadounidenses”, dice Woodard.

Sin embargo, muchos mitos fronterizos pasan por alto la importancia que ha tenido la comunidad en el establecimiento y el crecimiento de la nación. Algunas de las historias más importantes de cooperación (el surgimiento de organizaciones municipales y sindicatos, los programas del New Deal que ayudaron a sacar a muchos estadounidenses de la Depresión en la década de 1930, los esfuerzos bélicos desde la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial) a veces se pierden en la oscuridad. fervor por las historias de individualismo impulsadas por los personajes.

Esas omisiones continúan. Alimentado en parte por la desconfianza pandémica, una corriente actual de sentimiento individual sobre comunidad a menudo emparejado con invocaciones de libertad ocupa una parte importante de la conversación nacional en estos días, hasta el punto en que la defensa del pensamiento comunitario a veces se encuentra con acusaciones de socialismo.

Sin embargo, no consignemos a los estadounidenses como herederos de un gen de soledad incorporado. Una nueva generación insiste en que la salud mental sea parte de la conversación nacional, y muchas voces, entre ellas mujeres y personas de color, ofrecen cada vez más nuevas alternativas a los viejos mitos.

Además, el mismo lugar donde se lleva a cabo hoy la discusión sobre la soledad —en la oficina del cirujano general, designado por el presidente— sugiere que son posibles otros caminos.

Las formas en que los estadounidenses se perciben a sí mismos como solitarios (sea cierto o no) se pueden ver en su arte.

Uno de los primeros movimientos artísticos de la nación, la Escuela del río Hudson de mediados del siglo XIX, convirtió a las personas en partes diminutas de paisajes descomunales, lo que implicaba que la tierra empequeñecía a los humanos y que estaban siendo convocados para domarla. A partir de ahí, se puede trazar una línea directa a Hollywood y los westerns del director John Ford, que utilizaban vastos paisajes para aislar y motivar a los humanos con el fin de contar grandes historias. Lo mismo con la música, donde tanto el blues como el “sonido solitario” ayudaron a dar forma a los géneros posteriores.