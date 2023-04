Muere Jerry Springer a los 79 años, según publicista

Jerry Springer, el famoso presentador del programa de entrevistas detrás de "The Jerry Springer Show", murió a la edad de 79 años, confirmó su publicista el jueves.

Springer falleció el jueves en su casa del área de Chicago, dijo su representante Linda Shafran a NBC News.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Springer presentó su programa de entrevistas durante más de 25 años, muchos de los cuales fueron filmados en Chicago.

"The Jerry Springer Show" se desarrolló entre 1991 y 2018 y se convirtió en un elemento básico de la televisión con su contenido sensacionalista y sus invitados expresando profanidades.

Springer, exalcalde de Cincinnati quien se dio cuenta de que tenía que hacer algo para distinguirse en un mercado competitivo, fue el maestro de ceremonias de bajo perfil que no se tomó a sí mismo demasiado en serio y te hizo saber que estaba involucrado en la broma.

En su apogeo, “The Jerry Springer Show” fue una potencia de índices de audiencia y un paria cultural de Estados Unidos, sinónimo de drama espeluznante. Conocido por arrojar sillas y argumentos llenos de pitidos, el programa de entrevistas diurno fue un placer culposo para muchos estadounidenses durante sus 27 años al aire, en un momento superando el programa de Oprah Winfrey.

Springer lo llamó "entretenimiento escapista", mientras que otros vieron el programa como una contribución a la disminución de los valores sociales estadounidenses.

“La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, transmisiones o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra”, dijo Jene Galvin, vocera de la familia y amiga de los Springer desde 1970, en un comunicado. “Es insustituible y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán”.

Después de más de 4000 episodios, el programa terminó en 2018, sin alejarse nunca de su esencia lasciva: algunos de sus últimos episodios tenían títulos como "Stripper Sex Turned Me Straight", "Stop Pimpin' My Twin Sister" y "Hooking Up With Mi Therapist.”

En un video de "Too Hot For TV" lanzado cuando su programa diario se acercaba a los 7 millones de espectadores a finales de la década de 1990, Springer ofreció una defensa contra el asco.

“Mire, la televisión no crea y no debe crear valores, es simplemente una imagen de todo lo que está ahí afuera: lo bueno, lo malo, lo feo”, dijo Springer, y agregó: “Créanlo: los políticos y las empresas que buscan controlar lo que cada uno de nosotros puede ver son un peligro mucho mayor para Estados Unidos y nuestra preciada libertad de lo que cualquiera de nuestros invitados alguna vez fue o podría ser”.

También sostuvo que las personas en su programa se ofrecieron como voluntarias para ser sometidas a cualquier ridículo o humillación que les esperara.

Gerald Norman Springer nació el 13 de febrero de 1944 en una estación de metro de Londres que se utilizaba como refugio antibombas. Sus padres, Richard y Margot, eran judíos alemanes que huyeron a Inglaterra durante el Holocausto, en el que otros familiares fueron asesinados en las cámaras de gas nazis. Llegaron a los Estados Unidos cuando su hijo tenía 5 años y se establecieron en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, donde Springer consiguió su primer equipo de béisbol de los Yankees en su camino para convertirse en un fanático de toda la vida.

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Tulane y se licenció en derecho en la Universidad Northwestern. Participó activamente en la política gran parte de su vida adulta, considerando postularse para gobernador de Ohio en 2017.

Ingresó a la arena política como asistente en la desafortunada campaña presidencial de Robert F. Kennedy en 1968. Springer, quien trabajaba para un bufete de abogados de Cincinnati, se postuló sin éxito para el Congreso en 1970 antes de ser elegido para el concejo municipal en 1971.

En 1974, en lo que The Cincinnati Enquirer informó como “un movimiento abrupto que sacudió a la comunidad política de Cincinnati”, Springer renunció. Citó “consideraciones familiares muy personales”, pero lo que no mencionó fue una investigación contra el vicio que involucraba la prostitución. En una admisión posterior que podría haber sido la base de uno de sus futuros espectáculos, Springer dijo que había pagado a las prostitutas con cheques personales.

Luego de 30 años, se había casado con Micki Velton el año anterior. La pareja tuvo una hija, Katie, y se divorciaron en 1994.

Springer rápidamente se recuperó políticamente, ganó un escaño en el consejo en 1975 y se desempeñó como alcalde en 1977. Más tarde se convirtió en reportero político de la televisión local con comentarios nocturnos populares. Él y la copresentadora Norma Rashid finalmente ayudaron a convertir la transmisión de WLWT-TV, afiliada de NBC, en el programa de noticias mejor calificado del mercado de Cincinnati.

Springer comenzó su programa de entrevistas en 1991 con un formato más tradicional, pero después de que dejó WLWT en 1993, tuvo un cambio de imagen sórdido.

TV Guide lo ubicó en el puesto número 1 en una lista de "Peores programas en la historia de la televisión", pero obtuvo calificaciones de oro. Convirtió a Springer en una celebridad que presentaría un programa de entrevistas de radio liberal y "America's Got Talent", protagonizaría una película llamada "Ringmaster" y competiría en "Dancing With the Stars".

“Con todas las bromas que hago con el programa, soy plenamente consciente y agradezco a Dios todos los días que mi vida haya dado este giro increíble debido a este programa tonto”, dijo Springer al reportero de medios de Cincinnati Enquirer John Kiesewetter en 2011.

Mucho antes del ascenso político de Donald Trump desde el estrellato de los reality shows, Springer consideró una candidatura al Senado en 2003 que h

La suposición podría basarse en "votantes no tradicionales", personas "que creen que la mayoría de las políticas son tonterías".

“Me conecto con un montón de personas que probablemente se conectan más conmigo en este momento que con un político tradicional”, dijo Springer a la AP en ese momento. Se opuso a la guerra en Irak y favoreció la expansión de la atención médica pública, pero finalmente no se postuló.

Springer también habló a menudo del país al que llegó a los 5 años como “un faro de luz para el resto del mundo”.

“No tengo otra motivación que decir que amo a este país”, dijo Springer en una reunión demócrata en 2003.

Springer presentó un programa "Judge Jerry" sindicado a nivel nacional en 2019 y continuó hablando sobre lo que tenía en mente en un podcast, pero su poder para sorprender se había atenuado en la nueva era de la televisión de realidad y los programas de entrevistas combativos de la televisión por cable.

“Fue superado no solo por otros programas sino también por la vida real”, dijo David Bianculli, historiador de televisión y profesor de la Universidad de Monmouth, en 2018.

A pesar de los límites que el programa de Springer impuso a sus aspiraciones políticas, abrazó su legado. En un infomercial de recaudación de fondos de 2003 antes de una posible candidatura al Senado de los Estados Unidos el año siguiente, Springer hizo referencia a una cita del entonces comentarista de National Review, Jonah Goldberg, quien advirtió sobre nuevas personas que Springer llevaría a las urnas, incluidos "patanes boquiabiertos, palurdos , bichos raros, pervertidos y demás”.

En el reportaje, Springer se refirió a la cita y habló sobre querer llegar a “personas normales… que no nacieron con una cuchara de plata en la boca”.