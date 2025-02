Corte de apelaciones rechaza reinstaurar la orden que limita la ciudadanía por nacimiento

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito, rechazó el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de reinstaurar de inmediato la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que establece una posible solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.

Los expertos legales han dicho que la orden de Trump entraba en conflicto con la Decimocuarta Enmienda, que extiende la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, al negar la ciudadanía a futuros niños nacidos en los Estados Unidos si sus madres estaban presentes ilegalmente en el país y sus padres no eran ciudadanos o residentes permanentes.

El Departamento de Justicia había pedido al 9º Circuito que otorgara una suspensión de emergencia de la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba la entrada en vigor de la orden de Trump.

Al rechazar esa solicitud, el panel encontró que el Departamento de Justicia no había hecho una “demostración sólida de que es probable que tenga éxito en los méritos de esta apelación”.

Un miembro del panel, la jueza designada por Trump Danielle Forrest, amplió su razonamiento en una opinión concurrente, en la que se opuso a la caracterización de emergencia del Departamento de Justicia.

“Es habitual que tanto las políticas ejecutivas como las legislativas sean impugnadas en los tribunales, en particular cuando una nueva política supone un cambio significativo respecto de la comprensión y la práctica anteriores”, escribe. “Y el hecho de que un tribunal de distrito conceda un alivio preliminar que detenga una política impulsada por una de las ramas políticas no constituye en sí mismo una emergencia. Una controversia, sí. Incluso una controversia importante, sí. Una emergencia, no necesariamente”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.