Residente demanda tras derrumbe mortal de edificio en Iowa; alega no advirtieron del peligro

DAVENPORT, Iowa— Los cuerpos de tres hombres fueron retirados del lugar donde se derrumbó un edificio de apartamentos de seis pisos en Davenport, Iowa, aproximadamente una semana después de que parte de la estructura centenaria se derrumbara, informó el jefe de la policía de la ciudad el lunes.

“No tenemos ninguna otra información en este momento de que haya personas adicionales desaparecidas”, dijo el jefe Jeff Bladel.

Mientras los funcionarios anunciaban la recuperación de los cuerpos, se presentó la primera de lo que podrían ser numerosas demandas por parte de los residentes y sus familias. La inquilina Dayna Feuerbach acusa a la ciudad de Davenport y a los propietarios actuales y anteriores del edificio de conocer el deterioro de las condiciones y no advertir a los residentes sobre el riesgo.

La demanda alega múltiples cargos de negligencia, busca daños no especificados y señala que es probable que se presenten demandas adicionales.

“La ciudad recibió advertencia tras advertencia”, dijo el abogado Jeffrey Goodman en una entrevista con The Associated Press. Lo llamó una tendencia común en los principales colapsos estructurales que ha visto. “Tenían la responsabilidad de asegurarse de que la seguridad de los ciudadanos sea lo primero. Está muy claro que la ciudad de Davenport no hizo eso”.

El jefe de policía dijo que el cuerpo de Branden Colvin Sr. fue recuperado el sábado. El cuerpo de Ryan Hitchcock fue recuperado el domingo y el de Daniel Prien la madrugada del lunes. Los funcionarios de la ciudad habían dicho anteriormente que Colvin, de 42 años; Hitchcock, 51; y Prien, 60; tenía “alta probabilidad de estar en casa en el momento del colapso”.

Los descubrimientos se produjeron después de que las autoridades anunciaran que se había completado la búsqueda de sobrevivientes. Los restos del edificio de apartamentos estuvieron en constante movimiento en las primeras 24 a 36 horas después de que se derrumbó el 28 de mayo, poniendo a los rescatistas en gran riesgo, pero desde que se estabilizó el área, los equipos estaban usando una excavadora y otro equipo pesado para sacar partes de una pila de escombros.

Los funcionarios de Davenport dijeron que estaban consultando con expertos sobre cómo derribar el resto de la estructura de manera segura. El jefe de bomberos de la ciudad dijo anteriormente que no se usarían explosivos porque está cerca de otros edificios en una parte concurrida del centro de Davenport.

El alcalde Mike Matson dijo la semana pasada que cualquier queja sobre el proceso de rescate y recuperación debe dirigirse a él, no a los socorristas.

Matson dijo el lunes que ni él ni otros funcionarios de la ciudad han estado en contacto con el propietario del edificio, Andrew Wold.

Wold emitió un comunicado fechado el 30 de mayo diciendo que “nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros inquilinos”. No ha hecho ninguna declaración desde entonces, y los esfuerzos para comunicarse con él, su empresa y un hombre que se cree que es su abogado no han tenido éxito.