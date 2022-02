Demandan a los dueños de edificio de NY donde murieron 17 personas tras incendio

Lo que debes saber Varias familias cuyos seres queridos murieron o resultaron heridos mientras intentaban escapar de un edificio de apartamentos en El Bronx lleno de humo demandaron a los propietarios el martes, alegando violaciones de seguridad que provocó la muerte por negligencia de 17 personas, incluyendo ocho niños.

Las cinco demandas fueron presentadas en nombre de las familias por Benjamin Crump, un abogado de derechos civiles con sede en Florida, y el bufete de abogados Weitz & Luxenberg de Nueva York.

Un calefactor eléctrico que funcionaba mal inició el incendio la mañana del 9 de enero. Algunos residentes se han quejado de las condiciones de vida que llevaron a la necesidad de calentadores de espacio en algunos apartamentos.

“Tenemos muchas de las familias que pagaron una pérdida tan trágica en el incendio del apartamento”, dijo Crump durante una conferencia de prensa fuera del edificio, diciendo que las violaciones de las reglas de seguridad de la ciudad “causaron pérdidas de vidas y lesiones indescriptibles a estas familias, principalmente de África."

Aunque el fuego dañó solo una pequeña parte del edificio, produjo humo cáustico que rápidamente envolvió el complejo. El humo asfixiante subió por una escalera del edificio de 19 pisos y mató a las personas que intentaban huir.

“Estas familias que perdieron tanto parecen estar marginadas no solo antes de que estallara el trágico incendio, sino incluso después”, dijo Crump, quien llamó la atención como portavoz de la familia de George Floyd.

Las demandas, presentadas en el Tribunal Superior del Bronx, nombran a Bronx Park Phase III Preservation, Bronx Phase III Housing Co. y tres grupos de inversión como demandados.

Las demandas no especifican daños monetarios, ni mencionan violaciones de seguridad específicas.

Pero otro abogado de las familias, Larry Goldhirsch, dijo que esos detalles se identificarán en las próximas semanas, incluyendo las puertas que funcionan mal y las ventanas que no se pueden abrir.

Un portavoz de los propietarios del edificio negó que fueran responsables.

El humo del incendio del Bronx se habría expandido rápido posiblemente por no cerrarse la puerta

“Las quejas presentadas hoy alegan que el trágico incendio del mes pasado fue causado por la negligencia de los propietarios del edificio y sus agentes”, dijo el portavoz James Yolles. “Creemos que los hechos demostrarán que esa acusación es falsa”.

Varios familiares de las víctimas del incendio hablaron en la conferencia de prensa para expresar su frustración por las incertidumbres generadas por el fuego mientras buscan nuevos lugares para vivir. Algunos permanecen en habitaciones de hotel.

“Lo que sucedió el 9 de enero fue muy devastador y trágico, y muy inesperado, y podría haberse evitado. Perdí a mi hermana en el incendio. Ella estaba tratando de bajar para salvar a mi familia”, dijo Fatima Janneh, cuya hermana Sera, de 27 años, estaba entre los muertos.

“Necesitamos justicia para las familias que perdieron personas, así como para los demás inquilinos del edificio. Todos somos víctimas de lo que sucedió aquí”, dijo Janneh.

Los demandantes incluyen a la madre de un niño de 2 años que murió y padres que perdieron a su hijo de 12 años y a su hija de 5 años. También incluyen a una madre de 20 años cuyo hijo de 3 meses fue hospitalizado.

La ayuda incluye asistencia para vuelos para enterrar a las víctimas en sus países de origen, según sea necesario.

Muchos residentes eran inmigrantes de Gambia. Sus orígenes compartidos, con algunos de ellos provenientes del mismo pueblo, fomentaron una comunidad muy unida.

Si bien la demanda del martes, entre varias ya presentadas en nombre de las víctimas y sus familias, no alegó violaciones de los derechos civiles, algunas familias dicen que se han sentido olvidadas y marginadas.

“Puede que seamos africanos e inmigrantes, pero somos gente de clase trabajadora y no somos fungibles. No somos desechables. No puedes tirarnos simplemente porque, ya sabes, tenemos un cierto estatus socioeconómico”, dijo Fatiah Touray, quien se mudó del edificio después de pasar 23 años allí.

Algunos residentes se han quejado de las condiciones de vida que llevaron a la necesidad de calentadores de espacio en algunos apartamentos.

Algunos residentes acordaron mudarse a otro desarrollo cerca del edificio dañado, Twin Parks North West, dijo Yolles.

"Seguimos trabajando día y noche con nuestros equipos de administración de propiedades, servicio social y asistencia para la reubicación para apoyar y ayudar a los residentes de Twin Parks North West luego del trágico incendio del mes pasado, lo que incluye brindarles múltiples opciones de alta calidad para la reubicación en el Bronx". dijo Yolles, directora gerente de la firma de asuntos públicos Risa Heller Communications.

En su prisa por escapar, los ocupantes del departamento donde comenzó el incendio dejaron la puerta principal abierta detrás de ellos.

Las bisagras con resorte que se suponía que cerraban la puerta automáticamente no funcionaron. Una segunda puerta que quedó abierta en una escalera en el piso 15 actuó como una chimenea, aspirando el humo hacia arriba.

Los investigadores de incendios dijeron que ambas puertas deberían haberse cerrado automáticamente para ayudar a contener el humo que se extendía, pero que las puertas permanecieron completamente abiertas. No estaba claro si las puertas fallaron mecánicamente o si se desactivaron manualmente.