Varios exempleados de la NOAA reciben cartas exigiendo dinero

Algunos exempleados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que fueron despedidos, recontratados y despedidos nuevamente esta primavera afirman haber recibido notificaciones de deuda del gobierno federal para que les devuelvan el dinero de su cobertura médica. Estos trabajadores también afirman que las notificaciones corresponden a coberturas que nunca tuvieron.

Los trabajadores afirman que este es el último paso en un proceso de despido plagado de confusión, mala comunicación y falta de documentación, mientras se enfrentan a las preguntas más básicas del entorno laboral.

Tres exempleados de la NOAA compartieron cartas tituladas "AVISO DE EXIGENCIA DE PAGO" con NBC News. Las cartas, fechadas el 16 de junio, afirmaban que los empleados tenían una deuda, en ocasiones de cientos de dólares, y que se les podrían cobrar intereses. También advertían que la deuda se reportaría a una agencia de crédito si no se pagaba.

"Es un lenguaje muy pesimista y amenazante", dijo Sarah Cooley, quien fue despedida como directora del programa de acidificación de los océanos de la agencia a finales de febrero.

No está claro exactamente cuántos trabajadores despedidos recibieron la carta. Dos exempleados de la NOAA declararon a NBC News que no recibieron ninguna carta de ese tipo.

El aviso indica que el cargo corresponde a las primas de seguro médico correspondientes al octavo y noveno período de pago del año, cuando sus planes de seguro médico ya habían vencido, dijeron los trabajadores.

"Intentan cobrarme el seguro médico después de mi despido. No tenía cobertura", dijo Ya'el Seid-Green, exasistente especial de la Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica de la NOAA. “Es solo echar más sal a la herida sobre lo incompetente que ha sido todo esto”.

Kim Doster, portavoz de la NOAA, declaró que la agencia no podía hacer comentarios sobre asuntos de personal en curso y dirigió las preguntas a la Oficina de Administración de Personal (OPM). Un portavoz de la OPM indicó que la agencia no tenía acceso a los registros de personal ni a las nóminas de otras agencias, como la NOAA. El Departamento de Comercio, que supervisa a la NOAA, no respondió.

Después de que NBC News preguntara sobre el problema con el grupo de relaciones con los medios de la NOAA, los empleados en período de prueba recibieron un correo electrónico de la agencia que reconocía un posible error.

"Nuestra oficina ha sido informada de que podrían haber recibido una notificación de deuda del Centro Nacional de Finanzas (NFC)", decía el correo electrónico dirigido a los empleados en período de prueba. "Les informamos que estamos trabajando con NFC para resolver esto. No es necesario que hagan nada por el momento. Los mantendremos informados a medida que tengamos más información".

En febrero, el Departamento de Comercio despidió a más de 600 empleados en período de prueba de la NOAA, incluyendo cazadores de huracanes, meteorólogos y modeladores de tormentas. Estos empleados suelen estar en su primer o segundo año en un nuevo puesto en la agencia.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha publicado varias vacantes, tras el despido de cientos de meteorólogos a principios de año.

A mediados de marzo, un juez ordenó la reincorporación de muchos trabajadores y la NOAA los concedió una licencia administrativa. Posteriormente, a principios de abril, la Corte Suprema suspendió algunas de las reincorporaciones y la NOAA despidió a los trabajadores por segunda vez.

Exempleados afirmaron que la prisa por despedir y reincorporar a los trabajadores ha provocado errores y confusión en la documentación, y que no pueden obtener respuestas de la agencia.

Sabrina Valenti, exanalista de presupuesto de la NOAA, afirmó que aún no ha recibido la documentación de despido de la agencia.

“Me despidieron hace cuatro meses y todavía no tengo pruebas de ello”, declaró.

Y los trabajadores afirmaron que no han podido acceder a los beneficios de salud que deberían haber estado disponibles durante la reincorporación. Seid-Green se sometió a una cirugía en abril, cuando se encontraba de baja administrativa.

“Estábamos recibiendo los pagos por la baja administrativa y nos descontaban el seguro médico”, explicó.

Después de la cirugía, Seid-Green se enteró de que su cobertura médica no estaba activa.

Más tarde, se inscribió en una continuación temporal de la cobertura, un programa que permite a los empleados públicos que dejaron sus puestos pagar retroactivamente sus beneficios médicos. Pero eso tampoco ha funcionado.

Seid-Green dijo que eso significa que, básicamente, ha pagado el doble por una cobertura médica que aún no ha recibido.

"Estoy recibiendo cartas exigiendo el pago de más de $14,000 por mi cirugía", dijo. "No solo no nos dieron la cobertura que pagamos, sino que ahora nos envían notificaciones de deuda por la cobertura que no teníamos".

Tim Whitehouse, director ejecutivo de Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental (PEER), una organización sin fines de lucro que apoya a los trabajadores ambientales y que ha estado dando seguimiento a estos problemas administrativos, dijo que los errores sugieren problemas de liderazgo dentro de la agencia.

"Están causando costos emocionales y financieros a estos empleados. El Departamento de Comercio es el peor —citémoslo—", dijo. "Otras agencias han solucionado estos problemas. No han surgido en otras agencias. Este es un problema del Departamento de Comercio y un problema de liderazgo".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Evan Bush para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.