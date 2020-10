Con moretones y varias libras menos: hallan a mujer desaparecida en parque por 2 semanas

Una mujer de California que estuvo desaparecida durante dos semanas en el Parque Nacional Zion en Utah fue encontrada sana y salva, dijeron las autoridades.

Holly Suzanne Courtier, de 38 años, de Los Ángeles, fue encontrada el domingo por equipos de búsqueda y rescate después de que los guardabosques recibieron una información de que la habían visto en el parque, informaron funcionarios del Parque Nacional Zion en un comunicado de prensa.

No dijeron dónde la encontraron ni dieron detalles sobre su estado o información de lo que había sucedido.

Los equipos comenzaron a buscar a Courtier después de que ella no se presentara para su recogida programada en el parque en un servicio de transporte privado el 6 de octubre, dijeron las autoridades.

El parque y la ciudad cercana de Springdale estaban llenos de carteles con fotos de Courtier y la ropa que vestía.

Su hermana, Jillian Courtier-Oliver, le dijo al programa Good Morning America de ABC que su hermana se está recuperando después de que la encontraron con moretones en todo el cuerpo y perdió peso.

Courtier-Oliver dijo que había comenzado a perder la esperanza de que su hermana estuviera viva en un parque conocido por sus imponentes acantilados de roca roja que tiene varias caminatas que llevan a la gente por senderos estrechos con caídas pronunciadas cercanas.

"No fue hasta hace dos días que dije: “estoy empezando a perder la esperanza'", dijo. “Tenían muchos perros buscacadáveres y yo sabía que lo que buscaban era un cuerpo, no una persona. Fue la primera vez que empecé a perder la esperanza. Y me fui con tanta ayuda sabiendo que necesitábamos encontrarla".

El parque emitió un comunicado atribuido a la familia. “Nos gustaría agradecer a los guardabosques y equipos de búsqueda que la buscaron sin descanso día y noche y nunca perdieron la esperanza. También estamos muy agradecidos con los innumerables voluntarios que fueron generosos con su tiempo, recursos y apoyo”, dijo su familia en un comunicado.