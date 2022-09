Fiscal de NY demanda a Donald Trump y tres de sus hijos por presunto fraude

Lo que debes saber: Donald Trump y sus hijos fueron demadados por fraude por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La demanda, que tiene más de 200 páginas, alega que el expresidente infló sistemáticamente su patrimonio neto con el fin de obtener mejores condiciones de préstamo, mientras que al mismo tiempo desinflaba su patrimonio y el valor de sus propiedades para obtener un tratamiento fiscal más favorable.

La oficina de James está buscando alrededor de $ 250 millones en multas, para prohibir que Trump y sus hijos sean funcionarios de cualquier empresa con sede en Nueva York durante cinco años, y para prohibirles tomar préstamos de cualquier institución financiera registrada en Nueva York durante cinco años.

NUEVA YORK - Donald Trump y miembros de su familia cometieron un fraude bancario, fiscal y de seguros de larga data, según informó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una anticipada y extensa demanda dada a conocer este miércoles.

Y aunque la demanda es solo civil, James está remitiendo al expresidente y su familia a la división criminal del IRS ya los fiscales federales en Manhattan, por posibles violaciones de la ley tributaria.

La demanda, que tiene más de 200 páginas, alega que el expresidente infló sistemáticamente su patrimonio neto con el fin de obtener mejores condiciones de préstamo, mientras que al mismo tiempo desinflaba su patrimonio y el valor de sus propiedades para obtener un tratamiento fiscal más favorable. Los hijos de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric, también figuran como acusados.

El fraude supuestamente incluyó su complejo en Mar-a-Lago en Florida, su controvertido hotel en Washington D.C. e incluso su propio triplex en Trump Tower en Manhattan, tres ejemplos de lo que el Fiscal General alega que fueron más de 200 instancias de fraude en el transcurso de 10 años.

La oficina de la fiscal general está buscando alrededor de $ 250 millones en multas, para prohibir que Trump y sus hijos sean funcionarios de cualquier empresa con sede en Nueva York durante cinco años, y para prohibirles tomar préstamos de cualquier institución financiera registrada en Nueva York durante cinco años.

"Creemos que la conducta alegada en esta acción también viola la ley penal federal", dijo James en una conferencia de prensa, en referencia a la supuesta presentación de estados financieros falsos, así como al supuesto fraude bancario.

ABOGADA DE DONALD TRUMP REACCIONA

La abogada de Trump, Alina Habba, criticó la demanda en los términos más enérgicos.

“La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política de la Fiscal General. Está muy claro que la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad. Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin mérito de la Fiscal General”, dijo la abogada Habba en un comunicado.

La demanda y la remisión penal se suman a los muchos problemas legales en curso del expresidente, que incluyen un registro reciente del FBI en su casa de Florida y una investigación en curso sobre la interferencia electoral en Georgia.

La oficina de la fiscal general citó a Donald Trump y sus hijos a principios de este año, una medida que desencadenó una amarga pelea judicial. Trump finalmente apareció para esa declaración, solo para invocar sus derechos de la Quinta Enmienda para negarse a responder cualquier pregunta.

TRUMP ORGANIZATION RESPONDE A LA DEMANDA EN NUEVA YORK

Tras la conferencia de prensa de la fiscal Letitia James, un portavoz de la Organización Trump emtió el siguiente comunicado:

ATRIBUIBLE A UN PORTAVOZ DE TRUMP ORG:

"La presentación de hoy representa la culminación de casi tres años de acoso político persistente, dirigido y poco ético por parte de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Si bien el trabajo de la fiscal general es proteger los intereses del público, la presentación de hoy, por primera vez en la historia de la oficina de la Fiscal General, busca proteger los intereses de los grandes y sofisticados bancos de Wall Street. Sin embargo, no solo ningún banco resultó dañado, sino que, de hecho, se beneficiaron generosamente, por una suma de cientos de millones de dólares en intereses y tarifas, y nunca tuvo problemas con ninguno de los préstamos en cuestión, todos los cuales están al día o se han pagado (en muchos casos antes de tiempo).

Mientras tanto, Nueva York sigue en declive, con índices de delitos violentos en aumento que no se han visto en décadas. Solo en la ciudad de Nueva York, el crimen general aumentó en un alarmante 30 % desde el año pasado, destacado por un aumento del 40.6 % en hurtos mayores, un aumento del 370.2 % en robos y un aumento del 25.6 % en robos con allanamiento de morada. A pesar de esta tendencia inquietante, la procuradora general James ha puesto decididamente sus propias ambiciones políticas por encima de la seguridad de los neoyorquinos, al elegir socavar su juramento y hacer la vista gorda a sus obligaciones éticas al hacer que el enfoque principal de su mandato como procuradora general sea después del presidente Donald J. Trump y la Organización Trump. Qué abominable abuso de poder, desperdicio de valiosos recursos y decenas de millones de dólares de los contribuyentes.

Como todos sabemos, la presentación de hoy no tiene nada que ver con los hechos o la ley. En cambio, se trata de política, pura y simplemente. De hecho, apuntar a Donald J. Trump y la Organización Trump es exactamente lo que la Fiscal General James dijo que haría mientras se postulara para el cargo. Prometiendo “definitivamente demandarlo” y ser “un verdadero dolor de cabeza”, exclamó imprudentemente que “los días de Donald Trump están llegando a su fin”. Por supuesto, en el momento en que hizo estas y otras declaraciones, Letitia James ni siquiera había sido electa, no tenía conocimiento de los hechos y no tenía ni una pizca de evidencia para respaldar sus argumentos. Tres años después, cuando faltan menos de 50 días para el día de las elecciones, la fiscal general James, que está abajo en las encuestas, vuelve a hacerlo: presentó esta demanda en el último momento en un intento desesperado por complacer a los votantes.

Se supone que un fiscal general es justo, objetivo e imparcial, no utiliza su cargo como arma para perseguir una vendetta política o atacar a sus oponentes políticos. La presentación de hoy por parte de la Fiscal General James sienta un precedente peligroso, no solo en Nueva York, sino para toda nuestra nación. La buena gente de Nueva York debería estar asqueada".