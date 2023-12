Tragedia toca de nuevo a una familia: dos hijos muertos en dos años

SAN ANTONIO – Una madre de San Antonio intentó celebrar la Navidad tras el vacío que dejó el asesinato de su hijo de 15 años en 2022, pero la desaparición de su hija embarazada canceló todos los planes. En vez de abrir regalos junto a sus seres queridos, la familia estuvo buscando a la joven de 18 años en diferentes áreas de San Antonio.

No fue hasta días después que autoridades hallaron dos cadáveres, que se cree son la joven y su novio, dentro de un auto en un complejo de apartamentos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Yo perdí a mi hijo el año pasado…entonces este año ahora con mi hija. No es siquiera una Navidad…hasta para mis nietos, no celebramos la Navidad. Yo intenté, pero no pasó. A mi hijo lo balearon y murió. Lo balearon con todas las balas de la pistola”, dijo Gloria Córdova, antes que se diera a conocer la noticia sobre el hallazgo del cuerpo.

La familia perdió a Ethan Soto en mayo de 2022. Según autoridades, el joven salió de su casa para encontrarse con otro adolescente que le debía dinero. Ambos tuvieron algún tipo de discusión y el otro individuo le disparó a Soto.

Dos hombres y dos jóvenes fueron arrestados y serán acusados de agresión y alteración de procedimientos judiciales, informó el Departamento de Policía del condado Bexar.

El pasado 23 de octubre de este año, se dio a conocer que un hombre señalado por el crimen fue golpeado por familiares del adolescente durante un altercado en un tribunal de San Antonio.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Savannah Soto?

De acuerdo con la información de la policía de San Antonio, oficiales hallaron un vehículo estacionado en el complejo de apartamentos ubicado en el 5900 de la cuadra Danny Kaye. Dentro del auto hallaron una joven de 18 años, un hombre de 22 años e identificaron a la tercera víctima como un bebé por nacer.

Tanto la joven como el hombre tenían una herida de bala.

Savannah Soto fue vista por última vez el 22 de diciembre de 2023. Tenía una cita médica para inducir el parto el 23 de diciembre, pero nunca llegó a la cita. Mientras las autoridades emitieron una Alerta CLEAR, familiares iniciaron una búsqueda por el complejo de apartamento que vivía.

La familia indicó que tenían un presentimiento que algo sucedía, pero que mantenían la esperanza de que aparecería con vida. Al momento autoridades no han dado a conocer la causa de la muerte, pero que se investiga como un asesinato.