EEUU analiza atacar con drones a los cárteles mexicanos

El gobierno del presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques con drones contra los cárteles de drogas en México como parte de un esfuerzo ambicioso para combatir las bandas criminales que trafican narcóticos a través de la frontera sur, según seis funcionarios actuales y anteriores de los Estados Unidos en el ámbito militar, de aplicación de la ley y de inteligencia con conocimiento del asunto.

Las discusiones entre funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y de inteligencia, que aún están en una etapa temprana, han incluido posibles ataques con drones contra figuras de los cárteles y sus redes logísticas en México con la cooperación del gobierno mexicano, dijeron las fuentes.

Aún así, el gobierno no ha tomado una decisión final ni ha llegado a un acuerdo definitivo sobre cómo contrarrestar a los cárteles. Y la acción encubierta unilateral, sin el consentimiento de México, no ha sido descartada y podría ser una opción de último recurso, dijeron las fuentes.

No está claro si los funcionarios estadounidenses han planteado la posibilidad de ataques con drones al gobierno mexicano.

Si México y Estados Unidos proceden juntos con ataques con drones u otra acción, no sería la primera vez que lanzan un esfuerzo conjunto para enfrentarse a los cárteles, ni sería la primera vez que el ejército y la inteligencia estadounidenses trabajan en concierto con la aplicación de la ley y el ejército de México.

Pero lo que el gobierno de Trump está contemplando podría ser sin precedentes tanto en el número de personal estadounidense involucrado como en el uso de aviones no tripulados estadounidenses para bombardear al personal y activos del cártel.

Los funcionarios y nominados del gobierno han rechazado repetidamente descartar los ataques con drones en declaraciones públicas.

El ejército de Estados Unidos y la CIA han intensificado dramáticamente los vuelos de vigilancia sobre México para recopilar inteligencia antes de lo que probablemente será una campaña importante contra los cárteles, que la Casa Blanca ha etiquetado como una amenaza a la seguridad nacional, dijeron las seis fuentes.

Los vuelos se están llevando a cabo con la aprobación de México, ha dicho la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

"Están buscando construir un conjunto de objetivos", dijo uno de los exfuncionarios, que está familiarizado con los planes de la administración, sobre los vuelos de vigilancia. La lista de posibles objetivos probablemente podría incluir operativos del cártel, vehículos, almacenes y otras partes de la red de las bandas, dijeron las fuentes.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Después de que este artículo se publicó originalmente, Sheinbaum lo abordó y la cuestión de los ataques con drones estadounidenses en una conferencia de prensa.

"Rechazamos cualquier forma de intervención o interferencia. Eso ha sido muy claro, México coordina y colabora, pero no se subordina. No hay interferencia, ni la habrá", dijo, según una traducción proporcionada por la Embajada de México en Estados Unidos.

"Aunque esta idea no se ha propuesto formalmente, hemos dejado claro que no abordaría la raíz del problema. Lo que realmente funciona es la atención continua a las causas fundamentales, arrestos impulsados por inteligencia e investigación, coordinación y cero tolerancia a la impunidad. Rechazamos categóricamente tales acciones, y no creemos que sucederán. Hay un diálogo fuerte y continuo sobre seguridad y muchos otros asuntos".

El gobierno ya ha estado trasladando recursos militares, de inteligencia y de aplicación de la ley hacia la lucha contra los cárteles, dijeron funcionarios actuales y anteriores.

El nominado del presidente Donald Trump para embajador en México, Ronald Johnson, se negó a descartar la acción militar unilateral de los Estados Unidos dentro de México.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, supuestamente advirtió a los funcionarios mexicanos en privado sobre una posible acción unilateral de los Estados Unidos. Ambos han dicho variaciones de "todas las cartas están sobre la mesa" cuando se trata de abordar los cárteles.

Según un libro de memorias de Mark Esper, quien fue secretario de defensa durante el primer mandato de Trump, Trump le preguntó en 2020 si el ejército podría disparar misiles hacia México para destruir laboratorios de drogas y luego negar que los Estados Unidos habían llevado a cabo el ataque. Trump y sus asistentes han rechazado el relato de Esper como falso.

El gobierno espera coordinar cualquier acción contra los cárteles con las agencias militares y de aplicación de la ley de México, dijeron las seis fuentes. También dijeron que la mayoría de los funcionarios del gobierno ven la acción militar unilateral como un último recurso que podría causar una ruptura con México y poner en peligro la cooperación vital en inmigración.

Realizar un ataque militar contra los cárteles en México sin el consentimiento del gobierno violaría posiblemente el derecho internacional, aunque tanto las administraciones demócratas como republicanas han argumentado que los Estados Unidos tienen derecho a defenderse de amenazas dentro de un país que ha perdido el control de su propia seguridad.

Los defensores del uso de drones creen que si se ejerce suficiente presión militar sobre los cárteles, decidirán que el costo no vale el dinero que pueden ganar con el fentanilo.

Pero algunos expertos y exfuncionarios estadounidenses que trabajaron en la lucha contra el narcotráfico son escépticos, argumentando que los ataques con drones podrían resultar meramente simbólicos o, peor aún, tener un efecto contraproducente políticamente para los líderes mexicanos y poner en peligro una mayor cooperación.

Durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón de 2006 a 2012, los dos países emprendieron una campaña importante para atacar a los líderes de los cárteles, denominada la "estrategia del capo".

Las agencias de espionaje estadounidenses proporcionaron inteligencia, equipos militares estadounidenses entrenaron a comandos mexicanos de élite, y agentes de aplicación de la ley de los Estados Unidos trabajaron junto a sus homólogos mexicanos. Exfuncionarios y expertos discrepan sobre los resultados del esfuerzo.

Algunos exfuncionarios de aplicación de la ley de los Estados Unidos sostienen que hizo avances reales y fue interrumpido justo cuando los cárteles estaban debilitándose. Los gobiernos de Bush y Obama lo retrataron como efectivo.

Pero apuntar a los capos de las bandas también creó un vacío y desencadenó una ola de violencia intensa entre cárteles rivales. Una vez que el partido de Calderón fue votado fuera del poder, las operaciones conjuntas con los Estados Unidos terminaron y el gobierno redujo el papel del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Algunos partidarios del gobierno de Trump, incluidos los seis funcionarios actuales y anteriores, argumentan que su negativa a descartar públicamente la acción militar unilateral de los Estados Unidos, junto con aranceles y otras medidas, podría empujar a México a aceptar operaciones conjuntas que podría haber rechazado en el pasado.

Hasta qué punto se debe llegar en el objetivo de los cárteles, incluido si se debe utilizar la acción militar unilateral, es el tema de un debate continuo en la administración, dijeron los seis funcionarios actuales y anteriores.

Arturo Sarukhán, quien fue embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013, dijo que parece que la acción militar unilateral de los Estados Unidos en México ahora es una posibilidad real por primera vez desde 1914, cuando los Estados Unidos atacaron y ocuparon el puerto de Veracruz.

"No hay duda de que si hubiera acción unilateral dentro de México, esto pondría la relación bilateral en picada", dijo Sarukhán, quien ahora reside en Washington. "Sería puesta en un giro en espiral, ya que representaría una violación del derecho internacional y un acto de guerra".

Sarukhán dijo que cree que México ha socavado su propia posición al no enfrentarse al tráfico de drogas desenfrenado en la última década, creando condiciones que han puesto a prueba la paciencia de su vecino más poderoso. "Al final del día, son los fallos y errores de México los que nos han puesto en esta posición hoy", dijo.

Sheinbaum, la relativamente nueva presidenta de México, ha mostrado disposición para cooperar con la administración Trump en la frontera y en el combate a los cárteles, dijeron funcionarios actuales y anteriores de los Estados Unidos.

Sheinbaum ya había comenzado a intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley cuando asumió el cargo a principios de octubre, después de años de un enfoque de no intervención bajo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó más de una vez que el fentanilo no se producía en México.

La decisión de Sheinbaum de permitir vuelos de vigilancia de la CIA durante el gobierno de Biden marcó un cambio significativo en la postura de México, dijeron dos funcionarios actuales y dos anteriores.

Pero México sigue siendo sensible a cualquier percepción de intimidación o amenaza de dominación por parte de su vecino más grande, y Sheinbaum advirtió contra cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos después de que Trump designara a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

"Siempre ha habido un nivel tremendo de sospecha por parte de las autoridades mexicanas hacia los Estados Unidos", dijo otra fuente, un exdiplomático estadounidense que sirvió en México y que habló bajo condición de anonimato para discutir observaciones personales sobre las discusiones entre los dos gobiernos.

"Y no les hemos dado exactamente razones recientemente para creer de manera diferente". Sin embargo, una de las seis fuentes, quien fue un alto funcionario de la Administración de Control de Drogas durante el gobierno de Biden, dijo que la presión de la Casa Blanca de Trump ya ha empujado a México a tomar medidas mucho más duras contra los cárteles de drogas después de lo que llamó "preocupación" por parte del equipo de Biden.

Dijo que cree que el miedo a Trump podría empujar a México a aceptar la acción militar de los Estados Unidos. "Dejando de lado la política, Trump no está jugando con estas cosas", dijo, agregando que los funcionarios mexicanos pueden temer represalias económicas potenciales si desafían a la administración Trump.

Después de que Trump decidiera declarar a seis cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, las agencias de inteligencia y unidades militares de los Estados Unidos ahora tienen amplias autoridades legales para llevar a cabo espionaje y operaciones encubiertas dirigidas a las redes criminales en México y más allá.

Derek Maltz, un agente de carrera de la DEA que ahora se desempeña como su jefe interino, dijo a NBC News que la designación ha abierto una serie de nuevas herramientas y que es algo que ha estado defendiendo durante muchos años. Idealmente, dijo, los Estados Unidos asegurarían un acuerdo del gobierno mexicano antes de cualquier ataque militar contra la infraestructura del cártel.

"Es su país, y obviamente creemos en asociaciones sólidas", dijo Maltz. "Dicho esto, en algún momento se trata de la seguridad de nuestros hijos".

En Phoenix, donde, según la DEA, el 60% del fentanilo que llega a Estados Unidos llega primero, la agente especial a cargo de la DEA, Cheri Oz, dijo que los últimos meses han sido un soplo de aire fresco en la lucha por detener el flujo. "Los guantes están fuera", dijo en una entrevista para "NBC Nightly News" el mes pasado.

"Creo que lo que estamos haciendo ahora mismo está funcionando, y creo que en unos meses, realmente vamos a comenzar a ver las recompensas de nuestros esfuerzos".

Maltz dijo que ha habido "acción histórica e inédita" trabajando con México en la aplicación de la ley antidrogas en los primeros meses del gobierno de Trump.

México el mes pasado envió 10,000 tropas a su frontera norte, donde están buscando vehículos en busca de fentanilo mientras cruzan.

También el mes pasado, México extraditó a 29 personas presuntamente traficantes de drogas a los Estados Unidos, incluido Rafael "Rafa" Caro Quintero, quien fue condenado por orquestar el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en la década de 1980, pero fue liberado de la prisión mexicana en 2013.

Fue arrestado nuevamente en México en 2022. Su entrega tiene un significado profundo para los agentes de la DEA. Es difícil medir el progreso en la guerra contra el fentanilo en cualquier momento dado. Las muertes por sobredosis cayeron un 24% en el año que terminó en septiembre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero eso se ha atribuido en gran medida a la conciencia sobre el fentanilo oculto y al tratamiento con Narcan, y se espera que decenas de miles de personas en Estados Unidos aún mueran por fentanilo este año.

Las cifras de incautación fluctúan, pero los funcionarios de aplicación de la ley dicen que la mayoría del fentanilo introducido de contrabando en los Estados Unidos no se descubre, a pesar de las estadísticas de la DEA que muestran 125 millones de pastillas que contienen fentanilo incautadas solo en la división de Phoenix desde 2016.

Lo que da esperanza a los funcionarios en este momento, dijeron funcionarios actuales y anteriores de la DEA, es la inteligencia que sugiere que los cárteles mexicanos están desequilibrados. Oz, la jefa de la DEA en Phoenix, dijo que la inteligencia muestra que los líderes del cártel no están seguros de cómo responder a la mejorada cooperación entre los Estados Unidos y México y la mayor presión sobre sus operaciones.

"Están luchando en este momento", dijo Oz. "Hay mucha desorganización entre los cárteles".

Desde la década de 1980, los presidentes estadounidenses han recurrido a agencias de aplicación de la ley, la CIA y el ejército para trabajar con autoridades mexicanas en la lucha contra los cárteles. Pero los resultados han sido mixtos y a menudo marcados por recriminaciones en ambos países.

Vanda Felbab-Brown, experta en tráfico de narcóticos en el Instituto Brookings, dijo que construir la cooperación de los Estados Unidos con la aplicación de la ley mexicana sigue siendo el enfoque más prometedor para abordar a los cárteles.

Dijo que cree que interrogar a figuras clave en las redes de las bandas sería más productivo que los ataques con drones.

"Soltar bombas es seductor pero no logra mucho y viene con un riesgo enorme", dijo. Algunos exdiplomáticos y funcionarios de aplicación de la ley son escépticos de que el tráfico de fentanilo pueda ser significativamente reducido a través de la acción militar.

Argumentan que no hay una solución mágica y que la solución debe incluir una colaboración cercana con las autoridades mexicanas, equipos de escaneo en los cruces fronterizos, tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y contar con la ayuda de empresas privadas que producen químicos utilizados para fabricar la droga.

La droga es tan concentrada y portátil que no requiere las grandes redes logísticas asociadas con las drogas de origen vegetal, dijeron los expertos. "Estás hablando de algo que una persona podría poner en el maletero de su coche", dijo Annie Pforzheimer, una exdiplomática estadounidense que trabajó en la lucha contra el narcotráfico.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo que el gobierno de Trump probablemente tendría dificultades para encontrar objetivos adecuados para ataques con bombas de drones. Los cárteles no operan grandes laboratorios farmacéuticos para producir fentanilo; en cambio, utilizan "nada más que una tina de metal", con químicos mezclados con una pala o un palo largo, dijo Vigil.

La mayoría de los contrabandistas que transportan el fentanilo a través de los puertos de entrada son ciudadanos estadounidenses, que se mueven fácilmente de un lado a otro de la frontera. "No es un problema militar. Es más un problema de aplicación de la ley", dijo Vigil.

Pero un exoficial militar estadounidense con experiencia en la región cree que los cárteles probablemente retrocederán en el contrabando de fentanilo si son atacados de manera implacable y buscarán una forma de hacer negocios sin provocar una reacción de los Estados Unidos. "Los cárteles no son organizaciones terroristas", dijo el exoficial militar. "No están ideológicamente alineados; no son religiosos. No quieren morir por su trabajo".

